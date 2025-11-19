Crna Gora

MILO ZAĆUTAO NA "UBIJ SRBINA" I "ZA DOM SPREMNI": Pogledajte kako je nekada pričao o Hrvatima (VIDEO)

Новости онлине

19. 11. 2025. u 19:09

NEPRIKOSNOVENI šef DPS-a Milo Đukanović, koji je svoju kapu menjao od velikosrpske do velikocrnogorske, zaćutao je pred pokličima koje su usred Podgorice uzvikivali hrvatski navijači u ponedeljak uveče: „Ubij Srbina“ i „Ko ne skače taj je pravoslavac“, uz neizostavni ustaški pozdrav „Za dom spremni“.

Foto: Iks/Printksrin

Đukanović je tokom 1991. godine, u „predvečerje“ krvavog građanskog rata u Hrvatskoj, „sa Lovćena“ kličući govorio:

- Ne može se mahati grančicama mira dok se srpski narod po Hrvatskoj kolje, masakrira, siluje, dok im se pale kuće i uništavaju imanja samo zato što su Srbi. Rat se ne dobija dezerterstvom, već mobilizacijom.

Sve je začinio i omiljenim komentarom svih „zlopamtila“:

- Šah sam omrzao od njih i njihovog podaništva šahovnici i mladoj demokratiji tipa kalašnjikov.

Kada je reč o ishodu rata protiv njemu omrznutih šahovničara, mlađani Đukanović nije imao dilemu:

- Nametnuti rat ćemo dobiti, baš kao što smo sve takve protivnike pobeđivali tokom cele naše istorije. Ovog puta ćemo završiti zajednički život s njima i raskinuti sve kontakte, nadam se za sva vremena.

Nadam se da će se u toj podeli formirati nove državne zajednice u kojima ćemo živeti, granice sa Hrvatskom povući pravednije i logičnije nego što su to uradili priučeni boljševički kartografi, čiji je izgleda jedini cilj bio da nad Crnom Gorom, u delu Boke, bude hrvatsko starateljstvo.

Đukanovićev „avanturistički“ duh naročito je došao do izražaja njegovim nastojanjem da „skokne“ do Dubrovnika.

- Pohod na Dubrovnik je svrsishodan i svako suprotno stanovište je izdajničko - isticao je.

(Borba.me)

