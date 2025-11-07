Crna Gora

JAK ZEMLJOTRES POGODIO CRNU GORU: Osetio se i u Sarajevu

Новости онлине

07. 11. 2025. u 09:08

ZEMLjOTRES magnitude 3.6 stepeni Rihtera zabeležen je u petak, 7. novembra 2025 u 08.59 časova, na području Crne Gore.

ЈАК ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО ЦРНУ ГОРУ: Осетио се и у Сарајеву

Foto: Novosti

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 43.347 i dužine 18.8643.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 7 kilometara ispod površine zemlje nedaleko od Pljevlje.

Zemljotres se osetio i u Sarajevu, Foči i još nekoliko gradova u BiH.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

