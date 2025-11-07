JAK ZEMLJOTRES POGODIO CRNU GORU: Osetio se i u Sarajevu

ZEMLjOTRES magnitude 3.6 stepeni Rihtera zabeležen je u petak, 7. novembra 2025 u 08.59 časova, na području Crne Gore.

Foto: Novosti

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 43.347 i dužine 18.8643.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 7 kilometara ispod površine zemlje nedaleko od Pljevlje.

Zemljotres se osetio i u Sarajevu, Foči i još nekoliko gradova u BiH.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.