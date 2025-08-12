Crna Gora

POŽAR IZBIO JUTROS NA JOŠ JEDNOJ LOKACIJI: Vatrogasci na licu mesta

В. Н.

12. 08. 2025. u 09:50

NA Volujici je u jutarnjim časovima izbio požar, pa su barski vatrogasci, osim praćenja situacije u Čanju i pružanja pomoći u saniranju velikog požara u Buljarici, angažovani i na tom lokalitetu.

ПОЖАР ИЗБИО ЈУТРОС НА ЈОШ ЈЕДНОЈ ЛОКАЦИЈИ: Ватрогасци на лицу места

Foto: Printskrin/ Instagram/ podgoricki_vremeplov

- Požar na Volujici nije velik, ali nam je, ipak, ‘zarobio’ dva kamiona sa posadama. Trenutno su naši momci na tri lokaliteta – Buljarica, Čanj i Volujica - saopštio se za Radio Bar i Bar Info, komandir Službe zaštite i spašavanja, Aco Vulević, prenosi portal Bar info.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

KAŽE DA JE UBIO TESLU, UMALO I TITA: Ko je bio nacista sa ožiljkom - Hitlerov čovek za prljave poslove (FOTO)
Panorama

0 0

KAŽE DA JE UBIO TESLU, UMALO I TITA: Ko je bio "nacista sa ožiljkom" - Hitlerov čovek za prljave poslove (FOTO)

"HITLEROV komandos", "nacistički Skarfejs", "najopasniji čovek u Evropi"... nadimci su koji se vezuju za jednog čoveka - Ota Skorcenija. Ovaj nemački operativac nije imao istu sudbinu kao i većina njegovih kolega-ubica. Njegovi zločini i hladnokrvna snalažljivost za ovog surovog nacistu bili su samo odskočna daska za dalju karijeru.

11. 08. 2025. u 18:29 >> 18:35

TAČNA BROJKA: Vaga pokazala - evo KOLIKO je smršao Luka Dončić - za kratko vreme se PREPOLOVIO, a ovo je njegova dijeta
Košarka

0 0

TAČNA BROJKA: Vaga pokazala - evo KOLIKO je smršao Luka Dončić - za kratko vreme se PREPOLOVIO, a ovo je njegova dijeta

SLOVENAČKI košarkaš srpskog porekla Luka Dončić trejdovan je u februaru iz Dalasa u Los Anđeles Lejkerse pod izgovorom da se nezdravo hrani, da se ugojio i da je pitanje koliko će njegova karijera biti "skraćena" zbog toga, a malo je reći da ga je to pogodilo pošto je od tada iz inata odlučio da pokaže da su Niko Herison i ostali pogrešili u proceni.

11. 08. 2025. u 15:54

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VELIKA EKSPLOZIJA U AMERICI: Ima povređenih (VIDEO)

VELIKA EKSPLOZIJA U AMERICI: Ima povređenih (VIDEO)