OPORAVLJANJE INSTITUTA IGALO: Finansijska injekcija Vlade za 2025. čak 40 miliona evra

Specijalista fizikalne medicine, dr Biljana Ribar preuzela je odnedavno funkciju predsednika sindikalne organizacije Instituta Igalo, a prema njenim rečima planom restrukturiranja, Vlada Crne Gore je za ovu ustanovu nacrtom budžeta za narednu godinu opredelila 40 miliona evra.

FOTO: RT HN

To je prvi put u istoriji da Institut dobija tako značajnu sumu za rekonstrukciju zgrade i poboljšanje uslova pružanja usluga rehabilitacije pacijenata, kaže dr Ribar.

– Značajna je ta finansijska injekcija za nastavak poslovanja. Naravno da želimo da opravdamo višedecenijski ugled koji je naša kuća sticala u pružanju rehabilitacije, pre svega pacijentima iz Crne Gore, našim osiguranicima, iz regije, ali i šire, ističe dr Ribar.

Posle višegodišnjeg turbulentnog perioda i neizvesnosti oko opstanka Instituta, sada je stanje na zadovoljavajućem nivou, plate su redovne, a isplaćena je i oktobarska zarada.

FOTO: RT HN

– Trenutno nema zaostataka u isplati zarada, s tim da su nam plate umanjene za deset odsto. Po Zakonu o isplati zarada firmama koje su od javnog značaja. Nadamo se da će ovim planom i finansijskom injekcijom biti postavljeni temelji za pozitivno poslovanje i da ćemo moći da vratimo dugovanja koja Institut ima, te da će prestati potreba za ovim umanjenjem zarada.

Treba podsetiti da su programom Evropa sad 2 uvećane minimalne zarade za radnike sa osnovnim i srednjim obrazovanjem na 600 evra, a za visokoškolce na 800. Dr Ribar smatra da je za neke radnike to značajno uvećanje, s tim da je došlo do malog pomeranja u tim platnim razredima, pa je došlo do nepostojanja razlike između stručne spreme osnovne i srednje škole, i tu postoje male nedoumice i nekorektnosti.

- To nije greška Instituta, niti nas zaposlenih, već je program Evropa sad 2 to stvorio kao problem – kazala je dr Ribar.

Ona informiše i da izrada nacrta plana resktrukturiranja Instituta teče planiranom dinamikom, ispoštovani su zadati rokovi, pa je za očekivati da posao bude završen do kraja godine.