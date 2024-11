SRBI SMO, ZBORIMO CRNOGORSKI: Među 205.370 Srba, 1.953 na popisu u Crnoj Gori nije navelo da im je srpski jezik kojim govore

ČAK dve hiljade Srba u Crnoj Gori govori - crnogorskim jezikom! To su pokazali podaci popisa stanovništva, koje je Uprava za statistiku Monstat objavila na svom sajtu.

Foto V. K.

U njima se vidi da od 256.436 građana koji su se izjasnili kao Crnogorci, crnogorskim jezikom govori 183.015, a srpskim 58.856. Da govori srpsko-hrvatski "priznala" su 7.463 Crnogorca, dok 1.383 građanina koja su se tako nacionalno odredila nisu htela da se izjasne kojim jezikom govore. Od onih koji su se nacionalno izjasnili kao Srbi (205.370), srpskim jezikom govore 199.844 građanina, a crnogorskim - 1.953! Srpsko-hrvatskim govori 2.554 Srba, dok se njih 104 nije odredilo kojim jezikom zbori. Od 58.956 Bošnjaka njih 42.319 priča bosanskim jezikom, a 1.843 bošnjačkim. Crnogorski jezik govori 14.118 Bošnjaka, a srpski 197. Od 10.612 Muslimana, crnogorskim govori 8.550, bosanskim 464, srpskim 399, a srpsko-hrvatskim 204. Od 5.150 Hrvata, hrvatskim govori 2.046, crnogorskim 1.828, srpsko-hrvatskim 605, a srpskim 189. Na popisu je bilo i Jugoslovena - 1.632 građanina, od kojih njih 700 govori srpsko-hrvatskim, 587 srpskim, a 147 crnogorskim jezikom.

Ko su Srbi iz Montenegra kojima nije maternji jezik srpski već crnogorski? Srpska pesnikinja Milica Bakrač kaže za "Novosti" da nju nisu iznenadili rezultati poslednjeg popisa.

- Međutim, kada pogledamo konačne cifre, iznenađuje nas apsurdan podatak da dve hiljade crnogorskih Srba govori takozvanim crnogorskim jezikom. Kako i zašto? Možda na to ni srpski pesnik Momir Vojvodić, da danas korača sa nama, ne bi umeo da odgovori. Prosto, mislim da smo mi, kao narod, opčinjeni potrebom da budemo razapeti. Ne mi, kao mi. Već oni, kao oni, koji su se razapeli između države i crkve, jezika i nacije, između Oca i Sina. Sestre i brata. Istine i neznanja. Koristoljublja i skromnosti. Mogla bih da nabrajam beskonačno...

Srpski narod, uprkos torturi države koja je trajala decenijama, nema razloga da se oseća nezadovoljno posle popisa?

- Zaustaviću se na dve tisuće ili dve hiljade neslovesnih Srba, koji su se zbunili u noći 30. avgusta, pa su počeli da pišu ćirilicom, i da se pred nama zaklinju kako su bili na litijama i kako su se i "oni za ovo borili". Neki nikšićki Srbi razapeše se između Marka Kovačevića i starih poslodavaca toliko da zaboraviše da su ga nazivali "Šubarom". Kad je došao tren popisa, razapeše se još jednom, i obećaše familijama i prijateljima da će to biti poslednji put, "potonje raspeće" pa odabraše jezik i po srcu i po novčaniku... za svaki slučaj. Jedan od njihovih "vetrova u leđa", opet ću to da pomenem, bio je i na popisu onaj lik koji je u istorijskoj noći poznog avgusta 2020. dolazeći niotkuda uskliknuo: "Pobedili smo, nema revanšizma!" Ovi razapeti Srbi, svih dve hiljade, razmišljaju kao on, i čekaju njegov povratak - zaključuje Bakračeva.

Među onima koji su se na popisu izjasnili kao Srbi, njih 230.990 je pravoslavne vere. Među njima je 497 ateista, 130 katolika i 90 agnostika.

Neopredeljeni OD 256.436 Crnogoraca, 211.398 se izjasnilo da su pravoslavci. Islamske vere ih je 22.292, a katoličke 5.795. Među Crnogorcima je 9.381 ateista, 1.915 agnostika, a po pitanju veroispovesti nije htelo da se izjasni 3.398 građana