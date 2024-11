GRAĐANI ŠOKIRANI DEBATOM NA RTV BUDVA: DPS oštro napada Mikijelja, a brani Nikolu Jovanovića

Gledaoci sinoćne debate na RTV Budva su bili zapanjeni koliko je očigledna bila saradnja DPS sa GG „Budva naš grad“, okupljenom oko nekadašnjeg člana Nove srpske demokratije i SNP Nikole Jovanovića.

Foto: Mediabiro

Kao u dobro uigranom timu, „pasovi“ između DPS-SDP i Jovanovića su se „dodavali“ sa neverovatnom preciznošću, tako da je čak i potpuno neupućenim gledaocima ove političke debate bilo sasvim jasno da „igraju za isti tim“, iako su do tada mnogi odbijali da poveruju u to da se doskorašnji odbornik Nove srpske demokratije priklonio ovim, dokazano antisrpskim partijama. Pored toga, mnoge građane Budve, ali i regiona, zbunjuje i to što se nosilac Jovanovićeve liste „Budva naš grad“ Dejan Božović tokom cele kampanje nijednom nije pojavio u medijima.

Najveći broj komentara na društvenim mrežama povodom ove TV debate se odnosio na gotovo patetično dodvoravanje predstavnika DPS Nikole Milovića svom navodnom političkom „protivniku“ Nikoli Jovanoviću, pri čemu je u jednom od najupečatljivijih komentara navedeno da je Milovićevo ponašanje bilo „ispod nivoa pristojnosti, DPS kao nekada ipak ozbiljne partije“.

Inače, nosilac liste DPS Nikola Milović je javnosti najbolje poznat još iz perioda dok je kao broker radio za jednu od najvećih crnogorskih medijskih porodica i vlasnika jednog od uticajnijih dnevnih listova, koji su posredstvom Milovića učestvovali u milionskim malverzacijama na crnogorskoj berzi, uz neizostavnu podršku porodice tadašnjeg premijera Crne Gore Mila Đukanovića.

Milović je sada, kao nekada u ulozi brokera, za DPS ispregovarao proviziju od 45% učešća u budvanskoj vlasti, u koaliciji sa SDP i Jovanovićem. Međutim, sva istraživanja javnog mnjenja govore da od te koalicije neće biti ništa, jer čak i da sklope dogovor sa nekom od manjih partija koje budu ušle u parlament Budve, opet ne bi bili u prilici da formiraju vlast nakon izbora koji su zakazani za 17. novembar.

Sa druge strane, u stilu pobednika, nosilac liste „Za budućnost Budve – Budva mora naprijed“ Mladen Mikijelj je samo, uz neizbežan osmeh, par puta prokomentarisao da je TV debata sjajna, jer je u potpunosti razotkrila postojanje nezvanične koalicije između Jovanovića i DPS-SDP.

On je bio jedina svetla tačka te političke debate i jasno je poručio da je spreman za saradnju sa svima koji prihvate politiku budućnosti i dinamični napredak koji nudi njegova koalicija, uz poštovanje platforme suprotstavljanja retrogardnoj i destruktivnoj politici DPS-SDP, te da će takve nakon izbora rado prihvatiti u svoj pobednički tim.

Ruka pomirenja, stabilnost i jedinstvo su okosnice i osnovne ideje njegovog političkog delovanja, sa ciljem da Budva povrati svoju dušu, ali predstavljaju i neophodan uslov za svakoga ko želi da bude deo vlasti u Budvi, kako je na kraju TV debate istakao Mladen Mikijelj.