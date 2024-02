TRAŽE PRELAZ KA PEŠTERU: Građani Bihora očekuju konačno otvaranje graničnog prelaza sa Srbijom

-Glavna tema sastanka bila je otvaranje graničnog prelaza prema Srbiji, koje bi građanima bilo od velike važnosti, potvrdio je Novostima predsednik opštine Petnjica Samir Agović, koji je ovaj sastanak ocenio izuzetno konstruktivnim. - Vlada Crne Gore je 2019. godine donela Odluku o otvaranju ovog graničnog prelaza, međutim, izostao je odgovor od Vlade Srbije. Inicijativa za otvaranje graničnog prelaza je potekla od građana upravo opštine Petnjica. Otvaranje ovog graničnog prelaza bilo bi isključivo za protok ljudi, kojima bi to bilo od velike važnosti, pogotovo u letnjim mesecima zbog poljoprivrednih i sezonskih poslova.

Otvaranjem graničnog prelaza udaljenost između opštine Petnjica i pobratimske opštine Tutin iznosila bi svega pedesetak kilometara, kaže Agović, i dodaje da ne samo građani Bihora već i severoistoka Crne Gore željno iščekuju granični prelaz na lokaciji Kruščica-Đerekare.

STANDARDI

- Evropski standardi nalažu da se između država omogući adekvatan protoka ljudi, roba i kapitala. Zamislite, živimo nadomak rođaka, prijatelja koji su u obližnjim selima Đerekare, Suhi Do, Boroštica, na udaljenosti 10-15 kilometara. Zbog zakonskih barijera, prisiljeni smo da okolo-naokolo, do njih putujemo 120 kilometara! Mislim da je to nepotrebno, kaže odbornik SNP u SO Petnjica Zaim Ličina, koji očekuje da poseta ambasadora Rodića, dovede do realizacije želje zvane granični prelaz.