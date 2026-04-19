Pripremite zalihe: Od sutra do 25. aprila ove beogradske opštine bez vode
OD sutra do 25. aprila izvodiće se planirani radovi na ispiranju vodovodne mreže u gradskim opštinama Novi Beograd, Zemun i Surčin.
Kako je saopštilo javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" do prekida u snabdevanju vode doći će u periodu od 22 časa, pa sve do 6 sati narednog jutra.
Ispiranje vodovodne mreže, a sa tim i povremeni prekid u snabdevanju i umanjen pritisak vode, u noći između 20. i 21. aprila biće u Zemunu - deo ejona oivičen ulicama Džona Kenedija, Kejom oslobođenja, Novogradskom i Zlatiborskom.
U noći između 21. i 22. aprila ispiranje će se vršiti u Zemunu, na potezu do naselja Nova Galenika, kao i u naseljima Zemun polje i Batajnica.
Naredne noći, odnosno u noći između 22. i 23. aprila, ispiranje će se vršiti u blokovima 1, 2, 3, 7, 7a, 8, 8a, 9a, 11b, 11v, 44, 45, 61, 62, 63, 64 (deo) kao i u naselju Dr Ivana Ribara.
U noći između 23. i 24. aprila ispiranje će se vršiti u naseljima Surčin i Bežanijska kosa, Mesna zajednica 3 i na potezu od naselja Surčin do raskrsnice za Bečmen i Jakovo.
Tokom poslednje noći, odnosno između 24. i 25. aprila, ispiranje će se vršiti u naseljima Surčin, Bečmen, Jakovo, Boljevci, Progar i Petrovčić.
U saopštenju se dodaje da će ispiranje vodovodne mreže obezbediti da voda na česmama potrošača i dalje bude provereno dobrog kvaliteta.
- Ekipe Beogradskog vodovoda će se truditi da radove obave u što kraćem roku. Zahvaljujemo građanima na strpljenju i razumevanju - navodi se u saopštenju.
Iz ovog JKP apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
