Beograd

PROMOCIJA INVALIDITETA U SPORTU: Inkluzivna sportska manifestacija održaće se u četvrtak u "Pioniru"

Jovana Manić

01. 12. 2025. u 16:40

INKLUZIVNA sportska manifestacija "Sport za sve" biće održana u četvrtak, 4. decembra, od 10.00 u Hali "Aleksandar Nikolić".

ПРОМОЦИЈА ИНВАЛИДИТЕТА У СПОРТУ: Инклузивна спортска манифестација одржаће се у четвртак у Пиониру

Foto: Grad Beograd

Događaj je organizovan sa ciljem promocije invaliditeta i jednake mogućnosti u sportu, a u "Pioniru" će se okupiti oko 500 dece.

Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa brojnim sportovima - košarkom u kolicima, sedećom odbojkom, stonim tenisom, boćanjem, badmintonom, karateom, tekvondom, jahanjem, pikadom, frizbijem, mačevanjem, ribolovom - saopšteno je iz Sekretarijata za sport i omladinu.

Pored toga, biće organizovane i zabavne igre bez granica, prilagođene svim vrstama invaliditeta, a svojim prisustvom događaj će uveličati i paraolimpijci, osvajači medalja sa najvećih svetskih i evropskih takmičenja.

