„Gradska čistoća“ vanredno uklanja nelegalne deponije i u utorak 18. novembra

Pored redovnih poslova na održavanju javnih površina, Javno komunalno preduzeće „Gradska čistoća“ će u utorak, 18. novembra 2025. godine, sprovesti i vanredne aktivnosti na sledećim lokacijama:

Foto: Shutterstock

Pogon Stari grad

Čišćenje platoa u Sremskoj i Prizrenskoj ulici na ukupnoj dnevnoj površini od 3.096 m².

Pogon Palilula

Vanredne aktivnosti na uklanjanju neformalnih deponija u Ulici Dejana Smiljkovića.

Pogon Voždovac

Vanredne aktivnosti na uklanjanju šuta, kabastog otpada i granja.

Pogon Novi Beograd

Vanredne aktivnosti na uklanjanju nelegalnih deponija u Bulevaru Milutina Milankovića, na Savskom nasipu, Ulici Jurija Gagarina, na Zemunskom putu, u Brodarskoj ulici, na Starom sajmištu ispod Gazele, i u Ulici Sadika Ramiza.

Pogon Zemun

Vanredne aktivnosti na uklanjanju nelegalnih deponija u Tronoškoj ulici, Ulici Olge Petrov, i Kurirskoj.

JKP „Gradska čistoća“ Beograd nastaviće i u narednom periodu sa intenzivnim aktivnostima na unapređenju uslova čistoće u gradu.