„Gradska čistoća“ vanredno uklanja nelegalne deponije i u utorak 18. novembra
Pored redovnih poslova na održavanju javnih površina, Javno komunalno preduzeće „Gradska čistoća“ će u utorak, 18. novembra 2025. godine, sprovesti i vanredne aktivnosti na sledećim lokacijama:
Pogon Stari grad
Čišćenje platoa u Sremskoj i Prizrenskoj ulici na ukupnoj dnevnoj površini od 3.096 m².
Pogon Palilula
Vanredne aktivnosti na uklanjanju neformalnih deponija u Ulici Dejana Smiljkovića.
Pogon Voždovac
Vanredne aktivnosti na uklanjanju šuta, kabastog otpada i granja.
Pogon Novi Beograd
Vanredne aktivnosti na uklanjanju nelegalnih deponija u Bulevaru Milutina Milankovića, na Savskom nasipu, Ulici Jurija Gagarina, na Zemunskom putu, u Brodarskoj ulici, na Starom sajmištu ispod Gazele, i u Ulici Sadika Ramiza.
Pogon Zemun
Vanredne aktivnosti na uklanjanju nelegalnih deponija u Tronoškoj ulici, Ulici Olge Petrov, i Kurirskoj.
JKP „Gradska čistoća“ Beograd nastaviće i u narednom periodu sa intenzivnim aktivnostima na unapređenju uslova čistoće u gradu.
Preporučujemo
„Gradska čistoća“ prelazi na zimski režim rada
19. 11. 2025. u 11:59
ZA CICKA 1.000 EVRA: Nestao beli mačor na Voždovcu, vlasnici nude vrednu nagradu
18. 11. 2025. u 16:50
OBELEŽILI 62. ROĐENDAN: Svečanost u Domu učenika "Patrijarh Pavle"
18. 11. 2025. u 15:18
BAJATOVIĆ OTKRIO POTENCIJALNE KUPCE NIS-A: "Ruski kapital mora da bude anuliran"
DIREKTOR Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je večeras da prodaju NIS-a Rusima 2008. ne vidi kao loš poslovni potez, ali da ruski kapital u toj kompaniji mora da bude anuliran, jer NIS mora da nastavi da radi, a kao potencijalne kupce NIS-a vidi subjekte iz arapskih zemalja, ali ne isključuje ni evropske, ili američke kompanije.
18. 11. 2025. u 22:27
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)