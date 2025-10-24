UČENJE PO SVETSKIM STANDARDIMA: Obrenovac dobija specijalizovanu školu za decu sa posebnim potrebama

U Obrenovcu će uskoro početi izgradnja škole za decu sa smetnjama u razvoju "Ljubomir Aćimović", koja će po prvi put imati svoj poseban prostor, prilagođen potrebama više od sto učenika.

Foto: Opština Obrenovac

Rok za izgradnju je 18 meseci od trenutka pribavljanja neophodne dokumentacije, a trenutno je u toku procedura za dobijanje građevinske dozvole.

Prema rečima dr Miloša Pekovića, predsednika opštine, posle više godina tokom kojih su učenici i nastavnici bili u drugim školama širom Obrenovca, konačno će dobiti svoju zgradu sa dvorištem, gde će deca, pedagozi i stručnjaci moći na profesionalan način da rade sa njima.

- Objekat će biti izgrađen po najvišim standardima, kako to nalažu uslovi za ustanove ovog tipa - naveo je Vladimir Sarić, direktor OŠ "Ljubomir Aćimović". - Škola će imati osam učionica, kao i senzornu sobu, prostorije za reedukaciju psihomotorike, višenamenske sale, kao i mokre čvorove prilagođene deci sa smetnjama u razvoju. Celokupan prostor biće opremljen savremenom nastavnom opremom.

Pored školske zgrade, biće izgrađeno i veliko dvorište sa maksimalno iskorišćenim prostorom, sportskim terenom sa tartan podlogom, kao i letnjom učionicom na otvorenom, što će dodatno unaprediti uslove za rad i boravak dece.