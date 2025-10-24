UČENJE PO SVETSKIM STANDARDIMA: Obrenovac dobija specijalizovanu školu za decu sa posebnim potrebama
U Obrenovcu će uskoro početi izgradnja škole za decu sa smetnjama u razvoju "Ljubomir Aćimović", koja će po prvi put imati svoj poseban prostor, prilagođen potrebama više od sto učenika.
Rok za izgradnju je 18 meseci od trenutka pribavljanja neophodne dokumentacije, a trenutno je u toku procedura za dobijanje građevinske dozvole.
Prema rečima dr Miloša Pekovića, predsednika opštine, posle više godina tokom kojih su učenici i nastavnici bili u drugim školama širom Obrenovca, konačno će dobiti svoju zgradu sa dvorištem, gde će deca, pedagozi i stručnjaci moći na profesionalan način da rade sa njima.
- Objekat će biti izgrađen po najvišim standardima, kako to nalažu uslovi za ustanove ovog tipa - naveo je Vladimir Sarić, direktor OŠ "Ljubomir Aćimović". - Škola će imati osam učionica, kao i senzornu sobu, prostorije za reedukaciju psihomotorike, višenamenske sale, kao i mokre čvorove prilagođene deci sa smetnjama u razvoju. Celokupan prostor biće opremljen savremenom nastavnom opremom.
Pored školske zgrade, biće izgrađeno i veliko dvorište sa maksimalno iskorišćenim prostorom, sportskim terenom sa tartan podlogom, kao i letnjom učionicom na otvorenom, što će dodatno unaprediti uslove za rad i boravak dece.
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
ZEMLjOTRES USRED DNEVNIKA: Voditeljka se obratila u strahu: "Nadam se da će biti sve u redu" (VIDEO)
DOK je čitala vesti u noćnom Dnevniku, prekinuo ju je zemljotres...
24. 10. 2025. u 19:43
Komentari (0)