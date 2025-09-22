SUTRA ISKLJUČENJE STRUJE U BEOGRADU: Proverite da li je i vaša ulica na spisku
ZBOG radova na elektroenergetskoj mreži, planirana su u utorak 23. septembra privremena isključenja električne energije u pojedinim delovima Beograda.
Vračar
09:00 - 14:00
- MASARIKOVA: 5,
Zvezdara
09:30 - 17:00
- BREGALNIČKA: 2-4,12-12,1-3,
- BUL KRALj.ALEKSANDRA: 218-222,226-232,236-240,
- KAJMAKČALANSKA: 58,62,63-69,73,
- SILVIJA KRANjČEVIĆA: 4-20,1-7A,11,
Palilula
12:00 - 13:00
- STOJANA STOLETA ARANĐELOVIĆA: 1-11,
- BEOČINSKA: 6,20,11-13,29B,33,39-39A,
- GRGETEČKA: 18R,26-30,
- MIHAILA ŠOLOHOVA: 72E-76,67B-69G,
- ZRENjANINSKI PUT: 153D-155G,
09:00 - 14:00
BORČA
- LIČKA: 22A,28,34,38-40,46-48,35,39-65,
- POPOVA BARA NOVA 2: 12,22,
- POPOVA BARA NOVA 1: 12-12V,120M-122G,132B,1-5,
- POPOVAČKA: 6-8,14-18,1,5-15,
- ZRENjANINSKI PUT: 135/1,BB,4E-6A,120-122C,132B,131-139,
- POPOVA BARA NOVA 207: 2A-4,1-3
- RAVNIČARSKA: 1
KRNjAČA
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
- POPOVA BARA NOVA 2: 4-6A,3-11B,
- POPOVA BARA NOVA 1: 18B-20G,13A,
- POPOVA BARA NOVA 207: 29A,33Z,
- POPOVAČKA: 33-33G/1,
- RAVNIČARSKA: 120,
09:00 - 12:00
- BOGDANA NESTOROVIĆA: 2,8,14-16A,5-17,
- DR DRAGIŠE MIŠOVIĆA: 14-20,29J
- KONjUH PLANINE: 2, POSTOJNSKA: 29/A,2A-2V,7V,
- SUTJESKA ULICA 7: 19A-21A,57-65
- SUTJESKA ULICA 7: 10-16A,
Savski venac
09:00 - 12:00
- BANjIČKIH ŽRTAVA: 1A-5B/1,
- ISTARSKA: 20-32,23-27,
- KAĆANSKOG: 16,20-22,15A-17,
Voždovac
10:30 - 16:00
- DRAGOLjUBA MILENKOVIĆA-BAPE: 4-6,41-57A,
- DRENOVSKA: 2,12A,25,
- FREDERIKA ŠOPENA: 2-8,1-17,
- HASANA KIKIĆA: 56-58,1-21A,
- MILIVOJA ŽIVANOVIĆA: 4,8,20,1A-1B,59-67,81,
- PETROVDANSKA 1 PRILAZ: 8,
- STAŠKA SONDERMAJERA: 18A,
- VELIBORA GLIGORIĆA: 2-4,10,1-3,
- VOJVODE STEPE: 502A-520,538,537-553,557A-559B,
BELI POTOK
- ALEKSEJA BRKIĆA: 2,6-10,1,
- AVALSKA: bb,2-22,26-28A,32-50,54,1-67,71-77,
- BRAĆE JAKOVLjEVIĆ: 2-42,1-23,
- BULEVAR PATRIJARHA GERMANA: 2-2A,8-24A,28-52,56-60,64-72A,76-90B,98,130B,1-19B,25-29A,33-51,69,73-77,91,95e-99,103-105,113a,
- DRAGIŠE VITOŠEVIĆA: 10,5,
- FRICKA LOHA: 2-6A,10-36,58-64,72,80,1-7,11-21,25-49,53,
- GLUMAČKA: 2-20,1-7,
- KRUŽNI PUT: BB,BB,BB,2-4,8-10B,1-7,15A-15B,
- NARODNOG FRONTA: 4-10B,14-16A,1-15,
- OSEČINSKA: 1D-1E,5-7B,
- RADIVOJA PAVLOVIĆA: 4-14,3-11,17,
- SAVEZA BORACA: 2-12,16-62,66-72,1-17,23,29-39C,45-55,61A,65A,
- STARI KRUŽNI PUT: 2-4,14-16,20,5-5A,15,
- VASE ČARAPIĆA: bb,BB,2-68,72-76,80-140A,144,1-165A,
- VIDA LATKOVIĆA: 6,10-10,1-5G,
- ZEMLjORADNIČKA: bb,88,130-140,93-93V,
- ŽIVKA GAVRILOVIĆA: 2-34A,50-50A,1-17F,23A-53,57,
- ZMAJA OD AVALE: BB,2A-12A,16-16A,20-22J,26A,38,70-70A,1-7,11-29,37-37D,61-61V,
- LAZARA VOZAREVIĆA: 4,38-38C
JAJINCI
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
- ATIKA: 2-18,1-13,
- BRDSKA: BB,4,8-18,24,30,34-36,1-11,
- BULEVAR JNA: BB,20A-22G,26B-26V,152A,160Ž-178,182,179-179,
- JOVANA MILOVANOVIĆA: bb,2A-54,58-60,66-72,82-86,108,114,122-134,140,144,156,170,5-13,29A-31A,43-47,55G,143,
- LAZARA HILANDARCA: 23,
KUMODRAŽ
- JORGOVANA: 4,8-14,18-26,1-3,7-11,25,55-55B,67B-67V,
- KOSOVSKIH BOŽURA: 2-26,1-3,19-21,
- LjUBIČICA: 2-2B,6-12,16,1-7,11-13,
- MAGNOLIJA: 4,10-18,22,1-27,31,
- MAJSKA: 2-14,5-19,
- OKTOBARSKA: 2-12,1-11,
- RUŽA: 2-24,36-38A,1-3,7-31,35-39,
- ŠLjIVARSKA: 2-26,3A-13,17,23D-23E,
- TOPOLA: 5,
- TORLAČKI VIS: bb,2-36,1-5,9-19,23-29V,35,
- ŽIVOTE MARINKOVIĆA: 4B,
PINOSAVA
- OPARIĆKA: 18-20B,1B-3D,7-17,21-25,31-33A
SELO RAKOVICA
- BOGDANA BOLTE: 4A,10-32B,38A-38E,9-25,29-31A,47,
- BOJANA STUPICE: 2A,6,10-10Lj,14-24A,28-30,40-44,50,3,9-11B,15,31-31B,35,
- BOJANA STUPICE 1 DEO: 4-6,10L-14,34A,3B,
- BULEVAR JNA: 6-26G,30-34A,46-54,66,70-86A,164a,1A-3A,9-21,25-25B,31A-35A,55,67-79,83-89A,93,97,113,127-135A,139-149,
- GLEDIĆKA: 6A,1-1B,5-7A,
- ISIDORA BAJIĆA: 2-6B,10-12,24,34-36A,44-52,1A,11,15-25,29,33-35,
- JAKOVA GALUSA: 2-42V,58-74,80,84-90,94-96D,1-1E,13-21B,25-29,33,43-47,
- JAVORSKA: 2-20,3,9B-9V,
- LEONA KOENA: BB,4,1,17-33,37,
- LOJZE DOLINARA: 8-18,24,1-11,21,25-29,
- LUGOMIRSKA: 26,1B,
- MILOŠA MILOŠEVIĆA: 2-6,10-16,22-38,44,1-9A,15,29B-41B,
- PERICE IVANOVIĆA: bb,2-24C,28-32B,1-11B,17-37,41-45,49-51,91-105,111-113,117-127,
- REKOVAČKA: 2,26,32-34,50,31,39-39E,43-45,59A-59C,
- ŽARKA SAVIĆA: 2-12,16,24,60-64,1B-3V,17L-19V,23,31-31B,39-47,57-59C,73-75,
- ŽRNOVSKA: 4B-6B,5D,21,
Čukarica
09:00 - 15:00
SREMČICA
- BAJČINSKA: 2-12,1-9A,
- BEOGRADSKA: 410,436-474,457,
- DAVIDOVIĆEV SOKAK: 4-10,24-24A,28-30,34-36,1-11,15-27,31,35-43,
- DOLjANSKA: 6A-26,13-29,
- GORSKOG CARA: 20-28A,32-40,46-48,62,72,
- KIRIDžIJSKA: 4,1-3,
- LONGINOVA: 2-10,16,1-19,
- PORODICE ILIĆ: 2-20,1-5,9-11,
- PORODICE JOVANOVIĆ: 2-14,1-13,
- PORODICE NEŠIĆ: 2-12,20-32,56,1-7,11-21,
- PORODICE NIKŠIĆ: 2-10,14A,1-9,
- PORODICE PETROVIĆ: 2-12,1-13,
- PORODICE RISTIĆ: ,12-14,18-20,24-24A,15-23,71-73,
- PORODICE STEKIĆ: 2-4,8,12,16-18A,1-19A,47,
- PORODICE VASIĆ: 2A-4,1-13,
- PORODICE ZARIĆ: 2-12,18,1-3,7-15,
- RANKA MARINKOVIĆA: 2,10,5-7,11-15,
- SIMIĆEV PUTELjAK: 1D-25,39,47-49A,53-63,71-75A,
- STEFANA ŠTILjANOVIĆA: 2-18,22,1-15,37,57B,
Rakovica
08:30 - 12:00
- BOJANA ĐORDUMOVIĆA: 18-24,11,
- MIŠKA KRANjCA: 40,21-23,
- STANKA PAUNOVIĆA: 12-40,44-74,7A-19,33-45,
- STEVANA OPAČIĆA: 38A-38B,1-3,9-11
- BOGDANA ŽERAJIĆA: 2-10,1-11,
- DIMITRIJA KOTUROVIĆA: 42-42A,46-54,25-27,
- FRANA LEVSTIKA: 14,20,27-35,Rakovica 10:30 - 16:00
- JAKOVA GALUSA: 28-30
- SLAVKA MILjKOVIĆA: BB,bb,bb,148C,152-154A,160,174,79-79O
- KRUŽNI PUT: 60-60,5b-5E,
Novi Beograd
08:30 - 13:30
- JURIJA GAGARINA: BB,BB,231-231C,235-237,243,251-251,255-255,259-259,269-269,275-275A,
09:00 - 19:00
- OMLADINSKIH BRIGADA: 152-162,168-170,188-194,
09:00 - 15:00
- NEHRUOVA: BB,164-166,172-174,188-198,224-234,
Zemun
10:00 - 14:00
- PETRA KOČIĆA: 20-26,29-37,41-43,
- TROGIRSKA: 2-6,1,
Grocka
08:00 - 14:00
LEŠTANE
- AVALSKA: 2-6,12-18,1-5,9-13,17-29,35-37,
- BRANKA ĆOPIĆA: 4-24,36,15-37,43,
- KREMENjE: 23 A,2-14,20-20A,46-60A,1-15A,21-23,27-39A,47,59,65-69,
- KRUŽNI PUT: 4C-6B,
- MALO POLjE: 3,
- PETRA ŽIVKOVIĆA: 2-10,14-18,22,26-40,46,3-23D,29-31A,43A-45,49,53,
- PLANTAŽA: 2-4,8A-10E,1-7A,
- RAVAN: 8-30B,34-50,56,62,7-15,19-35,45-65,71,75,81-93,101-107
VRČIN
- AUTOPUT ZA NIŠ: BB,BB,bb,,bb,bb,13-13,
Barajevo
09:00 - 15:00
LIPOVAČKA ŠUMA: 0,
Mladenovac
09:00 - 13:00
- FILIPA FILIPOVIĆA: 2-20,24-26,30,34-36,48,58,66-72,1,
- MILEVE MARIĆ: 32A-36,31,35-45,53-55,
- RADOJA DOMANOVIĆA: 2-16,20-30,36-48,3-11,15-21,33-35,
- RUDNIČKA: 2-12,16-22,1-15,19-21,
- ŠANTIĆEVA: 6-8,12,
- TAKOVSKA: 18-20,30-36,
- TRIGLAVSKA: 1-15,
Lazarevac
08:00 - 14:00
- Medoševac zaseok "Preseka - prema ribnjaku"
Preporučujemo
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
UMRO VELIKI GLUMAC Petrovci: "Albanci me zvali 'srpski špijun', a kad treba - 'patriota'! Znam šta sam - nikad me niko nije kupio"
GLUMAC i profesor glume Enver Petrovci preminuo je danas u 72. godini, a jednu od poslednjih uloga odigrao je između ostalog u filmu "Ruski konzul", seriji "Klan", "Južnom vetru", "Senkama nad Balkanom", "Boljem životu"...
22. 09. 2025. u 16:07
Komentari (0)