Beograd

SUTRA ISKLJUČENJE STRUJE U BEOGRADU: Proverite da li je i vaša ulica na spisku

В.Н.

22. 09. 2025. u 21:30

ZBOG radova na elektroenergetskoj mreži, planirana su u utorak 23. septembra privremena isključenja električne energije u pojedinim delovima Beograda.

СУТРА ИСКЉУЧЕЊЕ СТРУЈЕ У БЕОГРАДУ: Проверите да ли је и ваша улица на списку

Unsplash

Vračar

09:00 - 14:00

  • MASARIKOVA: 5,

Zvezdara

09:30 - 17:00

  • BREGALNIČKA: 2-4,12-12,1-3,
  • BUL KRALj.ALEKSANDRA: 218-222,226-232,236-240,
  • KAJMAKČALANSKA: 58,62,63-69,73,
  • SILVIJA KRANjČEVIĆA: 4-20,1-7A,11,

Palilula

12:00 - 13:00

  • STOJANA STOLETA ARANĐELOVIĆA: 1-11,
  • BEOČINSKA: 6,20,11-13,29B,33,39-39A,
  • GRGETEČKA: 18R,26-30,
  • MIHAILA ŠOLOHOVA: 72E-76,67B-69G,
  • ZRENjANINSKI PUT: 153D-155G,

09:00 - 14:00

BORČA

  • LIČKA: 22A,28,34,38-40,46-48,35,39-65,
  • POPOVA BARA NOVA 2: 12,22,
  • POPOVA BARA NOVA 1: 12-12V,120M-122G,132B,1-5,
  • POPOVAČKA: 6-8,14-18,1,5-15,
  • ZRENjANINSKI PUT: 135/1,BB,4E-6A,120-122C,132B,131-139,
  • POPOVA BARA NOVA 207: 2A-4,1-3
  • RAVNIČARSKA: 1

KRNjAČA

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

  • POPOVA BARA NOVA 2: 4-6A,3-11B,
  • POPOVA BARA NOVA 1: 18B-20G,13A,
  • POPOVA BARA NOVA 207: 29A,33Z,
  • POPOVAČKA: 33-33G/1,
  • RAVNIČARSKA: 120,

09:00 - 12:00

  • BOGDANA NESTOROVIĆA: 2,8,14-16A,5-17,
  • DR DRAGIŠE MIŠOVIĆA: 14-20,29J
  • KONjUH PLANINE: 2, POSTOJNSKA: 29/A,2A-2V,7V,
  • SUTJESKA ULICA 7: 19A-21A,57-65
  • SUTJESKA ULICA 7: 10-16A,

Savski venac

09:00 - 12:00

  • BANjIČKIH ŽRTAVA: 1A-5B/1,
  • ISTARSKA: 20-32,23-27,
  • KAĆANSKOG: 16,20-22,15A-17,

Voždovac

10:30 - 16:00

  • DRAGOLjUBA MILENKOVIĆA-BAPE: 4-6,41-57A,
  • DRENOVSKA: 2,12A,25,
  • FREDERIKA ŠOPENA: 2-8,1-17,
  • HASANA KIKIĆA: 56-58,1-21A,
  • MILIVOJA ŽIVANOVIĆA: 4,8,20,1A-1B,59-67,81,
  • PETROVDANSKA 1 PRILAZ: 8,
  • STAŠKA SONDERMAJERA: 18A,
  • VELIBORA GLIGORIĆA: 2-4,10,1-3,
  • VOJVODE STEPE: 502A-520,538,537-553,557A-559B,

BELI POTOK

  • ALEKSEJA BRKIĆA: 2,6-10,1,
  • AVALSKA: bb,2-22,26-28A,32-50,54,1-67,71-77,
  • BRAĆE JAKOVLjEVIĆ: 2-42,1-23,
  • BULEVAR PATRIJARHA GERMANA: 2-2A,8-24A,28-52,56-60,64-72A,76-90B,98,130B,1-19B,25-29A,33-51,69,73-77,91,95e-99,103-105,113a,
  • DRAGIŠE VITOŠEVIĆA: 10,5,
  • FRICKA LOHA: 2-6A,10-36,58-64,72,80,1-7,11-21,25-49,53,
  • GLUMAČKA: 2-20,1-7,
  • KRUŽNI PUT: BB,BB,BB,2-4,8-10B,1-7,15A-15B,
  • NARODNOG FRONTA: 4-10B,14-16A,1-15,
  • OSEČINSKA: 1D-1E,5-7B,
  • RADIVOJA PAVLOVIĆA: 4-14,3-11,17,
  • SAVEZA BORACA: 2-12,16-62,66-72,1-17,23,29-39C,45-55,61A,65A,
  • STARI KRUŽNI PUT: 2-4,14-16,20,5-5A,15,
  • VASE ČARAPIĆA: bb,BB,2-68,72-76,80-140A,144,1-165A,
  • VIDA LATKOVIĆA: 6,10-10,1-5G,
  • ZEMLjORADNIČKA: bb,88,130-140,93-93V,
  • ŽIVKA GAVRILOVIĆA: 2-34A,50-50A,1-17F,23A-53,57,
  • ZMAJA OD AVALE: BB,2A-12A,16-16A,20-22J,26A,38,70-70A,1-7,11-29,37-37D,61-61V,
  • LAZARA VOZAREVIĆA: 4,38-38C

JAJINCI

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

  • ATIKA: 2-18,1-13,
  • BRDSKA: BB,4,8-18,24,30,34-36,1-11,
  • BULEVAR JNA: BB,20A-22G,26B-26V,152A,160Ž-178,182,179-179,
  • JOVANA MILOVANOVIĆA: bb,2A-54,58-60,66-72,82-86,108,114,122-134,140,144,156,170,5-13,29A-31A,43-47,55G,143,
  • LAZARA HILANDARCA: 23,

KUMODRAŽ

  • JORGOVANA: 4,8-14,18-26,1-3,7-11,25,55-55B,67B-67V,
  • KOSOVSKIH BOŽURA: 2-26,1-3,19-21,
  • LjUBIČICA: 2-2B,6-12,16,1-7,11-13,
  • MAGNOLIJA: 4,10-18,22,1-27,31,
  • MAJSKA: 2-14,5-19,
  • OKTOBARSKA: 2-12,1-11,
  • RUŽA: 2-24,36-38A,1-3,7-31,35-39,
  • ŠLjIVARSKA: 2-26,3A-13,17,23D-23E,
  • TOPOLA: 5,
  • TORLAČKI VIS: bb,2-36,1-5,9-19,23-29V,35,
  • ŽIVOTE MARINKOVIĆA: 4B,

PINOSAVA 

  • OPARIĆKA: 18-20B,1B-3D,7-17,21-25,31-33A

SELO RAKOVICA

  • BOGDANA BOLTE: 4A,10-32B,38A-38E,9-25,29-31A,47,
  • BOJANA STUPICE: 2A,6,10-10Lj,14-24A,28-30,40-44,50,3,9-11B,15,31-31B,35,
  • BOJANA STUPICE 1 DEO: 4-6,10L-14,34A,3B,
  • BULEVAR JNA: 6-26G,30-34A,46-54,66,70-86A,164a,1A-3A,9-21,25-25B,31A-35A,55,67-79,83-89A,93,97,113,127-135A,139-149,
  • GLEDIĆKA: 6A,1-1B,5-7A,
  • ISIDORA BAJIĆA: 2-6B,10-12,24,34-36A,44-52,1A,11,15-25,29,33-35,
  • JAKOVA GALUSA: 2-42V,58-74,80,84-90,94-96D,1-1E,13-21B,25-29,33,43-47,
  • JAVORSKA: 2-20,3,9B-9V,
  • LEONA KOENA: BB,4,1,17-33,37,
  • LOJZE DOLINARA: 8-18,24,1-11,21,25-29,
  • LUGOMIRSKA: 26,1B,
  • MILOŠA MILOŠEVIĆA: 2-6,10-16,22-38,44,1-9A,15,29B-41B,
  • PERICE IVANOVIĆA: bb,2-24C,28-32B,1-11B,17-37,41-45,49-51,91-105,111-113,117-127,
  • REKOVAČKA: 2,26,32-34,50,31,39-39E,43-45,59A-59C,
  • ŽARKA SAVIĆA: 2-12,16,24,60-64,1B-3V,17L-19V,23,31-31B,39-47,57-59C,73-75,
  • ŽRNOVSKA: 4B-6B,5D,21,

Čukarica

09:00 - 15:00

SREMČICA

  • BAJČINSKA: 2-12,1-9A,
  • BEOGRADSKA: 410,436-474,457,
  • DAVIDOVIĆEV SOKAK: 4-10,24-24A,28-30,34-36,1-11,15-27,31,35-43,
  • DOLjANSKA: 6A-26,13-29,
  • GORSKOG CARA: 20-28A,32-40,46-48,62,72,
  • KIRIDžIJSKA: 4,1-3,
  • LONGINOVA: 2-10,16,1-19,
  • PORODICE ILIĆ: 2-20,1-5,9-11,
  • PORODICE JOVANOVIĆ: 2-14,1-13,
  • PORODICE NEŠIĆ: 2-12,20-32,56,1-7,11-21,
  • PORODICE NIKŠIĆ: 2-10,14A,1-9,
  • PORODICE PETROVIĆ: 2-12,1-13,
  • PORODICE RISTIĆ: ,12-14,18-20,24-24A,15-23,71-73,
  • PORODICE STEKIĆ: 2-4,8,12,16-18A,1-19A,47,
  • PORODICE VASIĆ: 2A-4,1-13,
  • PORODICE ZARIĆ: 2-12,18,1-3,7-15,
  • RANKA MARINKOVIĆA: 2,10,5-7,11-15,
  • SIMIĆEV PUTELjAK: 1D-25,39,47-49A,53-63,71-75A,
  • STEFANA ŠTILjANOVIĆA: 2-18,22,1-15,37,57B,

Rakovica

08:30 - 12:00

  • BOJANA ĐORDUMOVIĆA: 18-24,11,
  • MIŠKA KRANjCA: 40,21-23,
  • STANKA PAUNOVIĆA: 12-40,44-74,7A-19,33-45,
  • STEVANA OPAČIĆA: 38A-38B,1-3,9-11
  • BOGDANA ŽERAJIĆA: 2-10,1-11,
  • DIMITRIJA KOTUROVIĆA: 42-42A,46-54,25-27,
  • FRANA LEVSTIKA: 14,20,27-35,Rakovica 10:30 - 16:00
  • JAKOVA GALUSA: 28-30
  • SLAVKA MILjKOVIĆA: BB,bb,bb,148C,152-154A,160,174,79-79O
  • KRUŽNI PUT: 60-60,5b-5E,

Novi Beograd

08:30 - 13:30

  • JURIJA GAGARINA: BB,BB,231-231C,235-237,243,251-251,255-255,259-259,269-269,275-275A,

09:00 - 19:00

  • OMLADINSKIH BRIGADA: 152-162,168-170,188-194,

09:00 - 15:00

  • NEHRUOVA: BB,164-166,172-174,188-198,224-234,

 

Zemun

10:00 - 14:00

  • PETRA KOČIĆA: 20-26,29-37,41-43,
  • TROGIRSKA: 2-6,1,

Grocka

08:00 - 14:00

LEŠTANE

  • AVALSKA: 2-6,12-18,1-5,9-13,17-29,35-37,
  • BRANKA ĆOPIĆA: 4-24,36,15-37,43,
  • KREMENjE: 23 A,2-14,20-20A,46-60A,1-15A,21-23,27-39A,47,59,65-69,
  • KRUŽNI PUT: 4C-6B,
  • MALO POLjE: 3,
  • PETRA ŽIVKOVIĆA: 2-10,14-18,22,26-40,46,3-23D,29-31A,43A-45,49,53,
  • PLANTAŽA: 2-4,8A-10E,1-7A,
  • RAVAN: 8-30B,34-50,56,62,7-15,19-35,45-65,71,75,81-93,101-107

VRČIN

  • AUTOPUT ZA NIŠ: BB,BB,bb,,bb,bb,13-13,

Barajevo

09:00 - 15:00

LIPOVAČKA ŠUMA: 0,

Mladenovac

09:00 - 13:00

  • FILIPA FILIPOVIĆA: 2-20,24-26,30,34-36,48,58,66-72,1,
  • MILEVE MARIĆ: 32A-36,31,35-45,53-55,
  • RADOJA DOMANOVIĆA: 2-16,20-30,36-48,3-11,15-21,33-35,
  • RUDNIČKA: 2-12,16-22,1-15,19-21,
  • ŠANTIĆEVA: 6-8,12,
  • TAKOVSKA: 18-20,30-36,
  • TRIGLAVSKA: 1-15,

Lazarevac

08:00 - 14:00

  • Medoševac zaseok "Preseka - prema ribnjaku"

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PARKIRAJ I VOZI SA STANICE JUG: Uz novo prolazno stajalište planirano otvaranje posebnog prostora za automobile
Beograd

0 0

"PARKIRAJ I VOZI" SA STANICE "JUG": Uz novo prolazno stajalište planirano otvaranje posebnog prostora za automobile

STAJALIŠTE "Jug" na kom su radovi u toku neće biti samo protočna stanice već će se uz njega nalaziti uređen prostor po principi "Parkiraj i vozi", najavio je gradonačelnik Aleksandar Šapić. To će omogućiti gostima prestonice da ostave automobil i da autobuskim i šatl linijama koje će polaziti sa ovog stajališta nastave put ka centru grada i tako izbegnu gužve u saobraćaju, a i probleme zbog nepoznavanja prestonice.

19. 09. 2025. u 12:04

Politika
Tenis
Fudbal
BALKAN U NEVERICI! Otkriveno šta su delije uradile grobarima izvan stadiona, tokom 177. večitog derbija! (FOTO/VIDEO)

BALKAN U NEVERICI! Otkriveno šta su "delije" uradile "grobarima" izvan stadiona, tokom 177. večitog derbija! (FOTO/VIDEO)