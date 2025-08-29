Beograd

PROMENE U GRADSKOM PREVOZU OD PONEDELJKA: Počinje primena zimskog reda vožnje

D.K.

29. 08. 2025. u 17:44

SEKRETARIJAT za javni prevoz saopštio je da će od ponedeljka, 1. septembra, na svim gradskim, prigradskim i lokalnim linijama biti primenjen zimski red vožnje.

ПРОМЕНЕ У ГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ОД ПОНЕДЕЉКА: Почиње примена зимског реда вожње

Foto: Beoinfo

Na gradskim linijama radnim danima saobraćaće 1.485 vozila, subotom 1.005, a nedeljom 894 vozila, dok će prevoz putnika na prigradskim i lokalnim linijama obavljati 270 vozila.

Primenom zimskog reda vožnje prestaju sa radom sezonske linije Ada 1–5 i linija 400.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Putnici koji koriste javni gradski prevot važeće redove vožnje mogu da vide na zvaničnom sajtu Sekretarijata za javni prevoz.

(Tanjug)

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

BONUS VIDEO-

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP AMINOVAO, CELA RUSIJA BESNA! Najnovije vesti iz Amerike su potpuno neverovatne

TRAMP "AMINOVAO", CELA RUSIJA BESNA! Najnovije vesti iz Amerike su potpuno neverovatne