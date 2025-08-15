Beograd

Večeras svečano otvaranje “Dečjeg leta na Ušću” – počinje porodična letnja avantura u organizaciji Grada Beograda

15. 08. 2025. u 15:30

Danas u 18 časova na beogradskom Ušću biće svečano otvoreno “Dečje leto na Ušću”, deo programa Beogradsko leto, koje će trajati do 10. septembra i svakog dana nuditi bogat sadržaj za decu, roditelje i sve posetioce glavnog grada. U organizaciji Grada Beograda, Ušće će tokom gotovo mesec dana biti centralno mesto porodičnih okupljanja, igre i zabave.

Вечерас свечано отварање “Дечјег лета на Ушћу” – почиње породична летња авантура у организацији Града Београда

Prvi dan manifestacije doneće vedar i raznolik program za sve uzraste. Od 18 časova publiku će svojim nastupom uvesti u atmosferu Hor „Čarolija“, a odmah zatim će pozornica postati mesto magije i smeha zahvaljujući mađioničaru Maksimu i klovnu Pucku, koji će zabavljati posetioce do 20 časova.

Istovremeno, u zelenoj oazi Ušća odvijaće se prateći program sa brojnim kreativnim i zabavnim aktivnostima. Najmlađi će moći da učestvuju u likovno-kreativnim radionicama i drugim radionicama koje podstiču maštu, da se prepuste crtanju lica, uživaju u balonima od sapunice, istraže „Dizni dvorac“ ili se rashlade u vodenim igrama. Posebnu pažnju privlačiće i omiljeni crtani junaci u kostimima, koji će se družiti sa posetiocima i pozirati za fotografije.

Tokom trajanja manifestacije najavljeni su i brojni influenseri, koji će imati pažljivo osmišljene programe za najmlađu populaciju, kao i raznovrsni prateći sadržaji, specijalno osmišljeni za čitavu porodicu i sve uzraste. Detaljan program pogledajte OVDE.

Dodatni šarm manifestaciji daje najveći luna park ikada postavljen u Beogradu, sa čak 30 atrakcija za sve generacije – od adrenalinskih vožnji, preko karusela, do trampolina i roler-kostera.

Pored zabavnog programa, posetioci će moći da uživaju i u bogatoj ponudi hrane i pića, što će dodatno upotpuniti letnju atmosferu.

Ulaz na manifestaciju je besplatan, a više informacija potražite na sajtu manifestacije Dečje leto na Ušću.


 

