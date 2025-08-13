SUVE SLAVINE U VINČI I LEŠTANIMA: JKP "Vodovod" najavio isključenja za danas

OBUHVAT predškolaca obaveznom vakcinacijom je znatno veći nego prošle godine, ali nedovoljan da bi se stvorio kolektivni imunitet protiv nekih davno zaboravljenih bolesti, kojim smo svedočili u prethodnom periodu poput morbila ili velikog kašlja. Iako je potvrda o imunizaciji uslov za upis u prvi razed osnovne škole, ima i pedijatara koji "zažmure". Kako se pregledi za polazak u školu, mogu obaviti i u privatnim zdravstvenim ustanova, lekarska uverenja se izdaju i bez toga da je predškolac primio sve neophodne vakcine.