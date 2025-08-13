Beograd

SUVE SLAVINE U VINČI I LEŠTANIMA: JKP "Vodovod" najavio isključenja za danas

Jovana Manić

13. 08. 2025. u 12:26

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, potrošači u Vinči i delu naselja Leštane, u Gradskoj opštini Grocka, danas će biti bez vode do 16.00.

СУВЕ СЛАВИНЕ У ВИНЧИ И ЛЕШТАНИМА: ЈКП Водовод најавио искључења за данас

Foto: I. M./GU Vlasotince

Bez česmovače će ostati sugrađani koji žive u ulicama Dunavski do, Vinčanskoj, Beogradskoj, Vidovdanskoj, Miće Stojkovića i Đure Stojkovića.

U naselju Leštane, žitelji Ulice Save Kovačevića, od Prvomajske do Maršala Tita i delu Ulice Dušana Petrovića Šaneta će, takođe, biti bez pijaće vode.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

POTVRDE ZA ŠKOLU I BEZ PRIMLJENIH VAKCINA: Povećan obuhvat imunizacijom budućih prvaka, ali nedovoljno za kolektivni imunitet
Beograd

0 0

POTVRDE ZA ŠKOLU I BEZ PRIMLJENIH VAKCINA: Povećan obuhvat imunizacijom budućih prvaka, ali nedovoljno za kolektivni imunitet

OBUHVAT predškolaca obaveznom vakcinacijom je znatno veći nego prošle godine, ali nedovoljan da bi se stvorio kolektivni imunitet protiv nekih davno zaboravljenih bolesti, kojim smo svedočili u prethodnom periodu poput morbila ili velikog kašlja. Iako je potvrda o imunizaciji uslov za upis u prvi razed osnovne škole, ima i pedijatara koji "zažmure". Kako se pregledi za polazak u školu, mogu obaviti i u privatnim zdravstvenim ustanova, lekarska uverenja se izdaju i bez toga da je predškolac primio sve neophodne vakcine.

14. 08. 2025. u 15:44

Politika
Tenis
Fudbal
PARTIZAN TRAŽI PRAVDU I PROLAZ: Parni valjak večeras sprema senzaciju usred Edinburga

PARTIZAN TRAŽI PRAVDU I PROLAZ: "Parni valjak" večeras sprema senzaciju usred Edinburga