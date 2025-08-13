SUVE SLAVINE U VINČI I LEŠTANIMA: JKP "Vodovod" najavio isključenja za danas
Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, potrošači u Vinči i delu naselja Leštane, u Gradskoj opštini Grocka, danas će biti bez vode do 16.00.
Bez česmovače će ostati sugrađani koji žive u ulicama Dunavski do, Vinčanskoj, Beogradskoj, Vidovdanskoj, Miće Stojkovića i Đure Stojkovića.
U naselju Leštane, žitelji Ulice Save Kovačevića, od Prvomajske do Maršala Tita i delu Ulice Dušana Petrovića Šaneta će, takođe, biti bez pijaće vode.
