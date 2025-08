OVAJ DEO BEOGRADA SUTRA BEZ VODE OSAM SATI: Pripremite zalihe na vreme

JAVNO komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je danas da će sutra deo potrošača u gradskoj opštini Grocka biti bez vode zbog planiranih radova.

Foto Ž. Knežević

Navodi se da će bez vode od 10 do 18 časova ostati potrošači u naselju Vinča, i to u ulicama Dunavski do, Vinčanskom, Beogradskom, Vidovdanskom i Ulicom Miće Stojkovića.

Takođe, bez vode će ostati i deo naselja Leštane, od Prvomajske do Dušana Petrovića Šaneta.

Potrošači u okolnim ulicama će imati umanjen pritisak vode.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđena auto-cisterna, a iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.