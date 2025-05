NA ŠALTER SA LIČNOM KARTOM: Podela besplatnih kartica za prestoničke bazene počinje sutra

PODELA beslpatnih kartica za prestoničke bazene počinje sutra.

Foto: V.Danilov

Beograđani će imati priliku da se u toplim danima koji prdstoje rashlade na devet prestoničkih bazena, a princip za dobijanje vaučera biće isti kao i prethodnih godina.

Karticu za bazen građani mogu izvaditi u bilo kojoj opštini u Beogradu i koristiti za bilo koje bazene u prestonici. Da bi građani dobili besplatnu karticu, potrebno je da lično dođu u prostorije opštine i pokažu ličnu kartu. Takođe, potrebno je imati i prebivalište u Beogradu. Kada to urade, kartica za besplatno korišćenje bazena biće im uručena na licu mesta.

Mogućnost besplatnog ulaska na bazene obuhvatiće Sportski centar "Tašmajdan", Sportski centar "Olimp", Sportski centar Voždovac, Sportsko rekreativni centar "11 april" na Novom Beogradu, Sportsko-rekreativno-poslovni centar "25. maj - Milan Gale Muškatirović", SKC Obrenovac, SC "Ljubomir Ivanović Gedža" Mladenovac, SRC "Kolubara" Lazarevac, kao i Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.

Svaki bazen ima svoje radno vreme, koje je uglavnom do 19.00 časova. Kartica za bazen se može koristiti od 12.00 časova do kraja radnog vremena.

Jutarnje kupanje se ipak plaća GRAĐANI koji žele za izbegnu gužvu moraće da plate, jer kao što je praksa i poslednjih godina, besplatni vaučeri važe od podne do zatvaranja bazena. Cena jutarnjeg kupanja od 6.00 do 9.00 kreće se oko 600 dinara, ista cena je i za dnevnu kartu.

Radno vreme "Olimp" bazena je svakog dana. Jutarnje kupanje je od 06.00 do 9.30 časova. Dnevno kupanje je od 10.00 do 19.00 , dok noćno kupanje "Olimp" bazeni omogućavaju od 21.00 do ponoći.

Radno vreme bazena "11. april"je svakog dana od 10.00 do 19.00 sati.

Ukoliko maloletno dete želi da dobije svoju besplatnu karticu za korišćenje bazena, roditelj je u obavezi da donese zdravstvenu knjižicu, kao i da lično izvadi karticu za dete.

S obzirom na to da se otvoreni bazeni u Beogradu zvanično otvaraju krajem juna, građani će imati dovoljno vremena da uzmu svoje vaučere.