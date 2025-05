ČITAVA ZGRADA DELI KILOVATE: Evo kako će u Beogradu da se obračunava grejanje od 2026. godine

NA adrese Beograđana koji žive u delovima Zemuna, Novog Beograda, Konjarnika stiglo je obaveštenje da će ubuduće plaćati grejanje po potrošnji, a ne kao do sada po kvadratu.

U zgradama koje račun ne plaćaju po potrošnji, odnosno ne poseduju takvu vrstu uređaja, raspodela potrošenih kilovata deliće se sa brojem stanova, odnosno njihovom kvadraturom. Od sledećeg maja, račun za grejanje će imati dva dela - fiksni koji će biti isti za sve i plaćaće se cele godine i varijabilni čiji će iznos zavisiti od potrošnje.

Prema rečima Ivane Kalanje, izvršne direktorke u JKP "Beogradske elektrane", novi način obračuna usklađen je sa zakonima iz oblasti energetike, a puna primena trebalo da počne od maja sledeće godine. Ona je navela da se u oko 17 odsto stambenog fonda naplata već obračunava po potrošnji. To su one zgrade koje su od 2010. imale ugrađene uređaje za merenje sopstvene potrošnje u svom stanu.

- U ovoj fazi, obaveštenje je dobilo 1.386 podstanica - ističe Kalanja. - Uzete su one podstanice koje imaju otprilike istu potrošnju prema prosečnoj po kojoj se cena grejanja po kvadratnom metru računa. Bez obzira na to da li će plaćati po kvadratu ili po potrošnji, račun će biti sličan, skoro isti. Ova prelazna godina, dok svi shvatimo gde smo i šta smo, biće prilično ravnomerna, kao i do sada, s tim što će od novembra na računima da se vidi kolika je potrošnja.

OKO 19 MILIONA KVADRATA TRENUTNA cena grejanja iznosi 144 dinara po kvadratnom metru. "Elektrane" snabdevaju toplotnom energijom više od 19 miliona metara kvadratnih prostora - oko 334.000 stanova i 4,4 miliona metara kvadratnih poslovnog prostora. Sistem "Beogradskih elektrana" podeljen je na pet distributivnih područja - Novi Beograd, Dunav, Konjarnik, Cerak i Voždovac. Preduzeće je najveći proizvođač i distributer toplotne energije u jugoistočnoj Evropi, u čijem sistemu su 32 toplotna izvora, odnosno 15 velikih toplana i 17 kotlarnica sa više od 2.800 megavata intalisanih kapaciteta, oko 800 kilometara trase toplovodne mreže (1.600 km mreže cevovoda) ispod ulica Beograda i više od 9.200 toplotnih predajnih stanica.

Iako deo sugrađana već plaća grejanje po utrošku, pitanje je kako će "podela" računa izgledati u starim zgradama, gde su neki vlasnici zamenili dotrajalu stolariju i uradili izolaciju, a oni koji to nisu uradili troše više. Kalanja objašnjava da se može dogoditi da stanari u istoj zgradi dobiju različite iznose računa.

- Nadležnost "Beogradskih elektrana" je do podstanice, do kalorimetra i do uređaja za merenje - naglašava Kalanja. - Sve podstanice u gradu Beogradu imaju kalorimetre, odnosno uređaje za merenje svih onih stanova koji se greju iz te podstanice. Znači, teoretski u svim zgradama, u svim podstanicama bismo mogli da pređemo na naplatu po potrošnji, a onda raspodela toga što je očitao kalorimetar ide dalje po stambenoj površini, odnosno po zagrevanoj površini svakog stana. Sve to što se očita na kalorimetru se deli. Međutim, u Beogradu deo stambenog fonda je star, bez izolacije, gde je potrošnje energije veća od prosečne.

Kalanja podseća da su Ministarstvo energetike i Grad Beograd ušli u projekat sa EBRD, kada je ponuđeno stanarima da se zgrade "obuku, ušuškaju", da se postave delitelji na sva grejna tela u zgradi i da praktično tih 10 godina, dok je otplata cele te investicije zgrade, račun bi bio isti i onda ide ušteda. Što se "ušuškavanja" zgrada tiče, proces je spor, a sredstva nedovoljna.