KAMERE ČUVAJU IMOVINU: Dve nedelje od uvođenja video-nadzora u osnovne škole u Beogradu, zabeleženi samo manji incidenti

TOKOM dve nedelje od kada su ulazi i dvorišta svih osnovnih škola u prestonici pokriveni video-nadzorom zabeleženi su samo manji incidenti.

Foto: Z. Jovanović

Izgrednici su pokušali da oštete imovinu škole tokom noći, ali su operateri koji rade u komandnom centru odmah obavestili policiju, koja je izašla na teren i preduzela odgovarjuće mere.

Sistem video-nadzora ima zaštitu najvišeg stepena, pristup serveru imaju samo za to ovlašćena lica, a snimci se razmenjuju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova u skladu sa procedurama koje su interno propisane i u skladu sa zakonom.

Prema rečima Vesne Vidović, zamenice gradonačelnika, svakog dana dobijaju izveštaje da li je došlo do incidenta u toku dana i kog su oblika ti incidenti, ako je do njih došlo.

- Vodilo se računa da se poštuju svi zakoni o zaštiti podataka - ističe Vidovićeva. - Operateri koji rade na posmatranju kamera su licencirani i obučeni za rad. U tom smislu nema potrebe da bilo ko bude zabrinut što se tiče bezbednosti dece, s obzirom na to da su škole i do sada imale ugrađene kamere koje su ugrađivali ili roditelji ili lokalne samouprave.

SOVTFER AUTOMATSKI REAGUJE - BROJ kamera koje se nalaze u školama zavisi od veličine školskog dvorišta i dodatnih objekata, a ne od broja učenika - kaže Vidovićeva. - U proseku ima oko dvadesetak kamera po školi - navela je Vidovićeva. - Softver prepoznaje određene predmete i automatski alarmira operatera koji prati sve na kamerama. Izbacuje posebnu sliku, uključuje se vizuelni alarm na osnovu čega operater kreira incident i obaveštava nadležne organe. Takođe, softver može da se nadograđuje i uči.

Druga faza ovog projekta obuhvata pokrivenost kamerama svih državnih vrtića u Gradu Beogradu.

- Važno je istaći da je dobar deo vrtića koji se nalazi u okviru osnovnih škola, da li su to pripremni predškolski programi ili kompletne školske ustanove, već pokriven ovim softverom i pokrivenim kamerama - navodi Vidovićeva. - Sledeća faza jeste postavka kamera u svim dvorištima i predškolskim ustanovama, unutrašnjost vrtića neće biti pokrivena, već će se samo nadgledati dvorište i ulazi. U toj fazi je planirana postavka sve ukupno oko 10.000 kamera u školama i vrtićima.

Planirano je da se, kada ceo projekat bio zaokružen, sve kamere prate iz komunalno-bezbednosnih stanica, kojih će biti 104 u celom gradu. Prema dinamici one bi trebalo da budu postavljene do kraja sledeće godine. U ovaj bezbednosni projekat je uključen i povernik za zaštitu informacija od javnog značaja. Ukoliko kamere ne zabeleže inidente, snimci se automstki brišu. Međutim, ako se nešto dogodi i MUP to zatraži, snimak se čuva dok je potrebno za dalju obradu.