J. SUBIN - G. ČVOROVIĆ | 03. jul 2020. 07:39 | Komentara: 0

u četvrtak

GRANICE Evropske unije su sve samo ne baš skroz otvorene za građane Srbije. Tek pokoja država članica odlučila je da primi naše državljane. Neke uz određene uslove, pojedine potpuno slobodno, ali mnoga vrata su i dalje "zaključana". Kako je Srbima i dalje najvažnije to što mogu da idu na more u Grčku, dodatni problem je stvorila činjenica da je otvoren samo jedan granični prelaz i to preko Bugarske, pa subile stvorene kilometarske gužve. Najviše zbog novog formulara koji treba da bude popunjen.

Kako mnogi od srpskih turista to nisu uradili onlajn, bilo je potrebno vreme da popune na granici, kako bi mogli da uđu u zemlju, iako je bilo najavljivano da će formular morati da se popuni 48 sati pre ulaska u Grčku. Većina njih pravdala se da nikada nije čula da je za put u ovu državu potrebno popunjavati bilo kakve formulare.

Kada je reč o "slobodnom" kretanju, Srbima je rampa spuštena za Sloveniju, Nemačku, Austriju, Finsku, Belgiju, Dansku i Švedsku. Uz obavezan dvonedeljni karantin može da se uđe u Italiju, bez ikakvih mera u Francusku, Bugarsku, Grčku, Mađarsku, a u Hrvatsku, samo ako postoji poseban razlog. Ulazak u Hrvatsku omogućen je prekograničnim radnicima, prevoznicima, zdravstvenim radnicima, turistima ukoliko imaju rezervisan smeštaj, kao i svima onima koji imaju neke poslovne obaveze. Ipak, pred put u Hrvatsku potrebno je popuniti onlajn obrazac, kako bi se "najavio" dolazak i omogućio lakši prelazak preko granice.

NEGATIVNI SVI TESTIRANI VLASTI Grčke saopštile su da je prvih 250 testova na virus korona, koji su sprovedeni među turistima, u utorak, prvog dana po otvaranju granica za masovni turizam, dalo negativne rezultate. Testiranje je u sredu sprovedeno na aerodromu "Heraklion" na Kritu među oko 6.500 turista sa oko 235 međunarodnih letova. Granični prelaz Evzoni, između Severne Makedonije i Grčke, ostaće zatvoren do 15. jula. Zanimljivo je da je u poslednja dva dana sa njega vraćeno 780 vozila sa srpskih turista, koji su se na njega neinformisani uputili.

Nemci su malo olabavili striktnu zabranu, tako što su omogućili ulazak ljudima sa nacionalnim vizama i onima koji bi trebalo da se spoje sa svojim porodicama. To važi za naše državljane čiji supružnici i maloletna deca već borave u ovoj državi. U Nemačku mogu i oni sa nostrifikovanom diplomom i potvrdom da su pozvani iz hitnih ekonomskih razloga. Studenti, takođe, mogu da uđu, ali uz 14 dana karantina.

Francuska, s druge strane, shodno preporuci Evropskog saveta, dozvoljava slobodan ulazak našim građanima, po istim šengenskim pravilima koja su važila pre početka pandemije. Ali, i tu treba voditi računa. Ulazak je, naime, dozvoljen samo onim državljanima Srbije koji u Fracusku dolaze sa teritorije Srbije, zatim iz neke od četrnaest zemalja kojima je dozvoljen ulazak ili iz šengenskog prostora i sa teritorije EU. Ukoliko je neko građanin Srbije, a dolazi u Francusku, na primer, iz SAD, rizikuje da se suoči s istim restrikcijama kao i Amerikanci.

Takođe, na dolasku na aerodrom "Šarl de Gol" u Parizu, gde sleću avioni "Er Srbije", po holovima postoje termičke kamere koje registruju povišenu telesnu temperaturu (iznad 38 stepeni), i ukoliko se neki od putnika "zacrveni" na ekranu, predlaže mu se test na koronu koji se vrši na dobrovoljnoj bazi. U slučaju pozitivnog ishoda, putnik je pozvan da ode u kućnu izolaciju. Francuske vlasti računaju na odgovornost građana, prema sebi i drugima.

To je, zasada, tako, a francuske vlasti upozoravaju da će se striktno pridržavati evropske preporuke koja dozvoljava i promenu stava, ukoliko se epidemiološka slika izmeni.

Inače, nije samo građanima Srbije teško ovih dana da stignu do određenih destinacija. Mnogima je još teže. Državljani naše zemlje su među retkim privilegovanim u celom svetu da trenutno ipak mogu da putuju. Pomenuti Amerikanci, na primer, trenutno praktično nigde nisu dobrodošli. I Francuzi, iako su žitelji članice EU, i dalje imaju čitav niz prepreka.