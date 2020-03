V.N. | 21. mart 2020. 20:30 | Komentara: 0

VANjA Udovičić, ministar omladine i sporta, bio je danas gost Radio "Novosti", gde je naglasio da se u ovom trenutku sport ostavlja po strani i da asovi najviše razmišljaju kako da pomognu svojim najbližima i svom narodu. Jedno od pitanja bilo je i da li očekuje da će se Olimpijske igre održati od 24. jula do 9. avgusta u Tokiju.- U poslednjih sedam dana više puta sam razgovarao sa čelnicima MOK i oni stoje pri snažnoj odluci da se Olimpijske igre održe... MOK ne želi da širi paniku, želi da pošalje snažnu poruku, želi da kaže koliko god je ovo strašno, da ne smemo da paničimo, da život mora da ide dalje, da će ovo proći i da ćemo se vratiti normalnim životnim aktivnostima - istakao je Udovičić.Ministar sporta je naglasio da MOK ima svoju politiku i strategiju da se Igre održe. Ali, podvlači da su naši i strani stručnjaci veoma skeptični:- Sumnjaju da će se Igre održati ove godine, jer odlaganje nije moguće, već da će se pomeriti za iduću godinu. Japan je uložio prevelika sredstva, insistira na održavanju Igara, što se kosi sa normalnošću i ne možemo da damo podršku, jer je ljudski život na prvom mestu. MOK je najavio sastanak za mesec dana, a konačnu odluku 15. maja. Lično smatram da ne postoji ništa važnije od ljudskog života i od situacije u kojoj se nalazimo.Udovičić je podvukao da je zatražio od OKS, Sportskog saveza Srbije i POKS i najvećih saveza da donesu stručni predlog šta dalje što se tiče prekinutih prvenstava, pripreme sportista. Najavio je sastanak za iduću nedelju na kojem će se više znati o sudbini našeg sporta.- Želimo da zajedno nađemo rešenja. Pogotovo ako MOK odluči da se Igre održe. Onda ćemo videti da li sportisti u karantinu mogu da se pripremaju. Da potom sa tim stavom izađemo pred medicinske eksperte, koji će reći da li je to moguće. Ali, trenutno je to u sferi spekulacija - podvukao je Udovičić.Ponosan je i što se većina sportista ponaša odgovorno, a za one koji ne poštuju preporuke ističe:- Zakon je jasan za sve i isti za sve. Zakon mora da se primenjuje. Apelujem na sve da budu odgovorni, solidarni i da shvate ozbiljnost situacije, da ne misle da su bogomdani...MNOGI sportisti su donirali medicinsku opremu i preparate:- Sportisti zovu u Ministarstvo i pitaju kako mogu da pomognu. Mnogi insistiraju na anonimnosti. Zahvalan sam svima na pomoći, a pozivam sve sportiste da pomognu koliko mogu, da, ako mogu da se uključe u volonterski rad, da šalju poruke da se ostane kod kuće, da se vodi računa o svojim bližnjima, da svi budemo solidarni.