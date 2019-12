M. BLAŽIĆ | 19. decembar 2019. 19:51 | Komentara: 0

POVRATAK Dejana Stankovića u srpski klupski fudbal, u ulozi koja je potpuno nova, kako za njega tako i za klub i sve koji prate najvažniju sporednu stvar na svetu, definitivno je već danima glavna tema. Odlazak Vladana Milojevića sa klupe crveno-belih i dolazak Dejana Stankovića je nešto o čemu se logično glasno govori i u komšiluku, na crno-beloj strani Topčiderskog brda.Predsednik Partizana Milorad Vučelić veoma pozitivno gleda na angažovanje legendarnog fudbalskog asa od strane najvećeg rivala.- Dejan Stanković je velika zvezda. Po svemu što znam o njemu, on je jedan divan čovek, dobričina. Voleo bih da ga manje sreća posluži nego Savu Miloševića, ali me svakako raduje učešće jednog takvog čoveka u našem fudbalu, on ima neko svoje zračenje. Ima dobre odnose sa međunarodnim organizacijama, nadam se da će to biti iskorišćeno za dobrobit našeg fudbala uopšte.Prvi čovek kluba iz Humske tvrdi da ga nije mnogo iznenadila odluka sada već bivšeg stratega Crvene zvezde.- Ako sudimo po izjavama, Milojević se zasitio. Postoji i taj faktor da je taj njegov stil igre smetao zvezdašima, iako je bio među najuspešnijim trenerima tog kluba. Ne znam šta može da se očekuje sa Stankovićem, jer kada dođe neko sa karijerom, znate šta možete da očekujete. Sa Dejanom bi trebalo sačekati, videćemo. Tako smo i mi strepeli sa Savom, koji je hrabro prihvatio, a moglo bi se reći da je to bila i naša hrabrost - zaključio je Vučelić.Šef struke Partizana Savo Milošević je svojevremeno godinama delio svlačionicu u reprezentaciji sa Dejanom Stankovićem, a sada ga očekuje veliko rivalstvo u poslu koji verovatno ni jedan ni drugi početkom 2019. nisu videli kao svoju budućnost.- Moram da poželim dobrodošlicu velikom prijatelju i bivšem saigraču, iako ćemo u budućnosti biti veliki rivali, ali to ne znači da nećemo ostati veliki prijatelji. Životi i karijere su nam se u prošlosti nekako uvek preplitali, evo i sad kad smo odabrali trenerski poziv to se nastavilo i ovo je u svakom slučaju novo poglavlje i za mene i za Dejana - istakao je Milošević.Stankovića na klupi crveno-belih očekuje nešto slično kroz šta je Savo Milošević prošao u martu, kada je prvi put seo na užarenu trenersku klupu.- Ko ima "materijala" ako ne Deki? Biće mu, kao i meni, potrebno mnogo rada i odricanja, jer pritisak je veliki, ali sam uveren da će se snaći, jer ima karakter pobednika i želju da uči i napreduje. Želim i da zahvalim Vladanu Milojeviću za sve što je uradio za srpski fudbal i čestitam mu na svemu što je postigao sa Crvenom zvezdom u proteklom periodu, kao i na odličnom odnosu koji smo imali, a koji nije narušio ni rivalitet dva kluba. Želim mu dosta sreće i uspeha u budućnosti. Za trenere i ljude kao što je Vlada će uvek biti posla, u to sam sasvim uveren - završio je u maksimalno pozitivnom tonu strateg "valjka".