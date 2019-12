Novosti online | 19. decembar 2019. 09:31 |

Životna priča Bernija Verhagena je za rubriku - “Verovali ili ne”. Fudbaler, koji uopšte to nije i koji je promenio četiri kluba za godinu dana, a da nije odigrao ni minuta. I to je moguće u današnjem svetu, ali ova priča nije ni malo smešna, čak ima tužan kraj.

Jedini podatak koji o Verhagenu ima FS Holandije jeste taj da je rođen 13. februara 1994. i da je igrao u mlađim selekcijama Viljema, a zatim u nekim nižerazrednim timovima, mada, kako prenose svetski mediji, i te informacije su prilično neproverene.

Uglavnom, kratak CV i lažni snimak sa jutjuba, na kome postiže sjajan gol, bili su dovoljni da nađe angažman u Moldaviji, u ekipi Dinamo-Auto, krajem februara ove godine.

Samo nekoliko dana kasnije, kada je videoda nije dobio igrača kakvog je želio, trener Dinama Igor Dobrovoljski, nekadašnji reprezentativac SSSR, zatražio je od kluba da ga otpusti.

Verhagen je postao slobodan igrač, a poslednjeinformacije iz Moldavije govore da se sumnja da je za kratko vreme boravka u toj zemlji bio umešan u prevare sa kreditnim karticama.

U svakom slučaju, Verhagen se na leto obreo u Južnoj Africi, gde je potpisao za Kejp Taun. Predstavljen je, trenirao je 26 dana i dobio otkaz.

"Došao je nespreman i nismo mogli da vidimo nivo koji je nagoveštavao na osnovu snimaka i preporuka koje smo imali", naveo je južnoafrički klub.

Treća stanica njegovog puta bio je Čile i klub Audaks Italiano. Ponovo ugovor, odlazak na trening kamp na Floridu i odlazak u velikom stilu. Verhagen je optužio saigrače za rasizam.

"Nazivali su me majmunom, robom... Ukrali su mi lične stvari. Imam dokaze, poruke, snimke", zavapio je Verhagen za čileanski "El Mercurio".

Klub je odmah demantovao njegove navode, a epilog je bio - Holanđanin je postao slobodan igrač.

I na kraju, krajem novembra povratak u Evropu, u Dansku, uz lažne garancije menadžerske agendije "Stellar Group", čiji je vlasnik Džonatan Barnet, agent GeretaBejla, Saula, Kevina Tripijea...

Potpisao je za Viborg, ali su Danci brzo videli da je reč o prevari...

"Nije mogao da doda loptu na tri metra", naveli su iz kluba pre 20-ak dana kada su objavili da su prekinuli ugovor sa Verhagenom i obavestili da su ga tužili za prevaru.

"Očigledno da je mnogo ljudi umešano u sve ovo i da je reč o kriminalnom udruživanju".

Njegova fudbalska karijera je završena, ali su problemi tek počeli.

Verhagen je nakon dolaska u Dansku rekao da je odlučio da se vrati u Evropu kako bi bio bliži kćerkici koja ima godinu i po. Njena majka, njegova bivša devojka ga je, međutim, optužila da je njoj i njenom ocu pretio smrću.

Lažni fudbaler se iz Čilea vratio sa novom devojkom - Najaret Muci, koja je iz Danske, preko novine "La Tercera" zavapila:

"On me oteo, na silu me odveo iz Čilea, ne dozvoljava mi da se vratim. Ukrao mi je pasoš, novac... Pomozite mi".

Policija je reagovala, ispitala slučaj i ustanovila da Muci govori istinu, te da je Verhagen u jednom tržnom centru izudarao Čileanku, bacio je na pod, uzeo njenu torbu i pobegao.

Situacija je već postala toliko ozbiljna da se danska policija digla na noge, zatražila pomoć policije drugih država.

Pre nekoliko dana Verhagen je uhapšen u gradiću Holstebro. Sudiće mu se za prevaru, pljačku, nasilničko ponašanje, skrivanje...Sigurno ide u zatvor i kraj fudbalske karijere koja nije ni počela, ali i prevara sa kojima je obmanuo ceo svet.

Izvor: Vijesti. me