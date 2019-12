Novosti online | 13. decembar 2019. 10:20 | Komentara: 0

Pobeda nad Astanom značila je Partizanu mnogo više od pukog prestiža i dostojanstvenog oproštaja od Evrope za ovu sezonu. Prema završnom računu, crno-beli su zaključno sa utakmicom sa protiv Kazahstanaca, zaradili tačno 6.480.030 evra, sa te strane i te kako mogu da budu zadovoljni.

Klub iz Humske je počeo kvalifikacije od drugog kola za šta je nagrađen sa 260.000 evra, prolaz velškog Konahs Kija vrednovan je 280.000 evra, da bi slavlja u dvomeču sa Malatijom i Moldeom donela zbirno 2.920.000 evra, pošto je remi u Norveškoj značio i plasman u grupnu fazu. U njoj je osvajač Kupa Srbije dvaput tukao Astanu ( po 570.000 evra nagrade Evropske kuće fudbala za pobedu u takmičenju ), odigrao dvaput nerešeno ( po 190.000 evra za duele sa AZ Alkmarom u Beogradu i Hagu ), a na sve to je računao i na 1.500.030 , oličenih u zbiru 21 „vrednosne akcije“ ( svaka po 71.430 evra ), koje UEFA dodeljuje učesnicima zavisno od klupskog koeficijenta.

Osim novca, Liga Evrope donela je Partizanu i jačanje koeficijenta. Ušao je u sezonu sa 18,000 UEFA bodova, da bi posle 12 utakmica ( po šest u kvalifikacijama i grupnoj fazi ), te ukupnom bilansu šest pobeda, tri remija, tri poraza skočio na 22,000. Koliko je to značajno za neke buduće akcije može se zaključiti podsećanjem da mu je letos klupski koeficijent (18,000) bio dovoljan za status nosioca u svakom eliminacionom kolu. Ova četiri boda više trebalo bi, zavisno od toga ko će mu sve praviti društvo u junu 2020, skoro izvesno ga svrstaju u grupu povlašćenih ekipa prilikom žrebova za sva kola, što bi nominalno značilo i lakši put do još jedne grupe faze ako se bude takmičio u kvalifikacijama za Ligu Evrope.