VUČIĆ POSLE ODBIJANJA DEKLARACIJE U KIJEVU: Nadam se da je u doglednom roku moguće da ugostimo predsednika Ukrajine

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti.

Foto: Printskrin Informer TV

Zahvalio se Vladimiru Zelenskom na poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije.

- Važno je da smo s Nikušorom Danom pričali o Đerdapu 3. To je ogromna investicija koja u mnogome menja našu budućnost. Razgovarali smo i o energetskom povezivanju s Rumunijom. Sa Janšom sam razgovarao o grani koridora 5 i kako da razvijemo železnicu Beograd - Trst. Za očekivati je da dodatno zbližavanje. Sa Zelenskim o svim važnim pitanjima. Pričali smo i o "evropskom putu" i međusobnoj saradnji. Nadam se da je u doglednom roku moguće da ugostimo predsednika Ukrajine - naveo je on.

Kaže da ćemo nastaviti da radimo u pogledu "evropskog puta".

- Što se tiče Kopmana, on je vrhunski profesionalac, pomagao je Srbiji. Nastavićemo da radimo, ali nama ne zavisi život od toga. Mi smo sve te zemlje prestigli po ekonomiji i životnom standardu. Zasluge nisu uvek jedino merilo - naveo je on.

Ukazao je da jedini nije potpisao deklaraciju.

- Videćete tekst i biće vam sve jasno - naveo je on.

- Što tiče činjenice da ja neću da prihvatim realnost. Nisam siguran da je budućnost tako ružičasta kako vidi Edi Rama što se tiče južne srpske pokrajine. Nadam se da ćemo sve da rešavamo mirnim putem.

Vučiću je ovo peto učešće na samitu.

- Samo se o tome (naoružanju) priča. Primetno je oduševljenje ljudi ukrajinskim dronovima i vojnom snagom.

O istraživanju Crte, koja kaže da bi za tzv. studentsku listu glasalo deset odsto više nego za SNS:

- Mora da objasne gde su studenti izgubili podršku. Zapamtite ovo. Ovo rade jer znaju da im je poslednja prilika da nešto urade. Da bi mogli da provode ideju nasilnog rušenja ustavnog poretka. Pogrešno veruju da će time nekoga da ubede.

Vučić je izjavu ministra Snežane Paunović ocenio "neopreznom i neodgovornom" i dodao da to nije ni njegova ni politika Vlade Srbije:

- Naša politika je mir, stabilnost, nema etničkih čišćenja.