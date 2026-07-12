ZAŠTO UVEK ON? Vojislav Šešelj otkrio ko ga je vozio na sastanke s predsednikom
PREDSEDNIK SRS prof. dr Vojislav Šešelj ispričao je Jovani Joksimović na K1 TV da ga je bivši predsednik Slobodan Milošević šest meseci nagovarao da uđe u vladu 1998. godine.
Ističe da je Milošević vodio pregovore sa Vukom Draškovićem, ali neprekidno želeo koaliciju sa njim. Kako kaže, na sastanke ga je inkognito vozio šef Udbe Jovica Stanišić, te je pitao Miloševića zašto ga uvek šef Udbe vozi na sastanke sa njim. Predsednik SRS je objasnio da se tada Slobodan Milošević udario po čelu.
- A, folirant je bio i Milošević, znate. Duhovit je bio čovek. Sledeći put je počeo da mi šalje Živka Šoklovačkog, koji je bio visoki funkcioner JUL. Sećate se Živka? Dobar čovek je bio Živko Šoklovački - kazao je Šešelj.
Preporučujemo
KAD SE VOJSKA NA KOSOVO VRATI... Šešelj otkrio šta svaki Srbin ima u svojoj glavi
03. 07. 2026. u 17:51
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"SUPRUGA GA DRŽALA 5 MINUTA ZA NOGE DA NE BI ISPAO" Novi detalji drame državljanina Srbije na letu Rajanera
DRAMATIČNE trenutke doživeli su u petak ujutru putnici na letu kompanije Rajaner sa aerodroma „Makedonija“ u Solunu za Minhen, kada je pukao prozor, a vazdušna struja povukla jednog putnika napolje. On je u poslednjem trenutku spasen zahvaljujući supruzi, koja je sedela pored njega i zadržala ga, piše Prototema.
10. 07. 2026. u 12:18
ZAŠTO JE DUBRAVKA MIJATOVIĆ ZAISTA NAPUSTILA SERIJU "SREĆNI LjUDI"? "Morala sam da pobegnem..."
DUBRAVKA Mijatović napustila je seriju 'Srećni ljudi' iz ličnih razloga, a ne zbog honorara.
10. 07. 2026. u 15:07
Komentari (0)