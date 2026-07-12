Politika

ZAŠTO UVEK ON? Vojislav Šešelj otkrio ko ga je vozio na sastanke s predsednikom

Novosti online

12. 07. 2026. u 16:00

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PREDSEDNIK SRS prof. dr Vojislav Šešelj ispričao je Jovani Joksimović na K1 TV da ga je bivši predsednik Slobodan Milošević šest meseci nagovarao da uđe u vladu 1998. godine.

ЗАШТО УВЕК ОН? Војислав Шешељ открио ко га је возио на састанке с председником

Foto: Printskrin K1

Ističe da je Milošević vodio pregovore sa Vukom Draškovićem, ali neprekidno želeo koaliciju sa njim. Kako kaže, na sastanke ga je inkognito vozio šef Udbe Jovica Stanišić, te je pitao Miloševića zašto ga uvek šef Udbe vozi na sastanke sa njim. Predsednik SRS je objasnio da se tada Slobodan Milošević udario po čelu.

- A, folirant je bio i Milošević, znate. Duhovit je bio čovek. Sledeći put je počeo da mi šalje Živka Šoklovačkog, koji je bio visoki funkcioner JUL. Sećate se Živka? Dobar čovek je bio Živko Šoklovački - kazao je Šešelj.

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