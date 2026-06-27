Politika

"PLAĆAMO VAS, HOĆEMO DA NAM DECA IMAJU VIŠE ZNANJA" Vučić o parazitima na fakultetima

В.Н.

27. 06. 2026. u 19:02

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je da će se u zdravstvo i dalje jako ulagati kao i do sada.

ПЛАЋАМО ВАС, ХОЋЕМО ДА НАМ ДЕЦА ИМАЈУ ВИШЕ ЗНАЊА Вучић о паразитима на факултетима

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/ bg

- Kad dođe pacijent, on je Bog za svakog lekara i svaku medicinsku sestru. Kupićemo još opreme i izgraditi još bolnica, ali to je ono što moramo da promenimo - naveo je on.

Predsednik je pomenuo i političke parazite  na fakultetima i istakao da mora postojati konkurencija.

- Mi vas plaćamo i hoćemo da nam deca imaju više znanja - kaže on.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
Svet

0 10

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum

KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.

24. 06. 2026. u 18:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NEMAČKI MEDIJI: Vučić i Rama nude austrijski model
Politika

0 2

NEMAČKI MEDIJI: Vučić i Rama nude austrijski model

KRAJEM februara ove godine, predsednik Srbije Aleksandar Vučić i albanski premijer Edi Rama izložili su svoj predlog za realan odgovor na pitanje sa kojim se Evropska unija uzalud bori već dve godine: Kako se proširenje može postići bez katastrofe? Njihov odgovor: Fazno članstvo.

27. 06. 2026. u 21:42

Politika
Tenis
Fudbal
Svetsko prvenstvo je podignuto na viši nivo uz ove bonuse i poklone

Svetsko prvenstvo je podignuto na viši nivo uz ove bonuse i poklone