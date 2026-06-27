"PLAĆAMO VAS, HOĆEMO DA NAM DECA IMAJU VIŠE ZNANJA" Vučić o parazitima na fakultetima

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je da će se u zdravstvo i dalje jako ulagati kao i do sada.

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- Kad dođe pacijent, on je Bog za svakog lekara i svaku medicinsku sestru. Kupićemo još opreme i izgraditi još bolnica, ali to je ono što moramo da promenimo - naveo je on.

Predsednik je pomenuo i političke parazite na fakultetima i istakao da mora postojati konkurencija.

- Mi vas plaćamo i hoćemo da nam deca imaju više znanja - kaže on.