VUČIĆ O RAZGOVORU SA VANG HUNINGOM: Očekujemo da napravimo fabriku transformatora, da se u potpunosti proizvode na teritoriji Srbije

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Kine, gde boravi u zvaničnoj poseti, ističe da je sa Vang Huningom razgovarao o politici i spoljnoj politici.

Foto: Novosti

- Sa velikim ponosom mogu da kažem da oni izuzetno cene nezavisnu poziciju Srbije, ja nigde na svetu nisam video da smo ovoliku pažnju privukli. Dobili smo veći značaj nego poseta pakistanskog premijera, a Pakistan ima više od 30 puta više stanovnika od Srbije, bliski su im.

Neverovatno je kakvu nam čast ukazuju, razgovarali su sa nama kao sa najboljim prijateljima. Očekujemo da napravimo fabriku transformatora, da se u potpunosti proizvode na teritoriji Srbije. Time jačamo i skraćujemo rokove za sve trafostanice, i za EMC i za EDS. Mi ćemo to onda dalje da izvozimo - naglasio je predsednik.

BONUS VIDEO: