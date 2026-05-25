Politika

VUČIĆ O RAZGOVORU SA VANG HUNINGOM: Očekujemo da napravimo fabriku transformatora, da se u potpunosti proizvode na teritoriji Srbije

В.Н.

25. 05. 2026. u 07:19

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Kine, gde boravi u zvaničnoj poseti, ističe da je sa Vang Huningom razgovarao o politici i spoljnoj politici.

ВУЧИЋ О РАЗГОВОРУ СА ВАНГ ХУНИНГОМ: Очекујемо да направимо фабрику трансформатора, да се у потпуности производе на територији Србије

- Sa velikim ponosom mogu da kažem da oni izuzetno cene nezavisnu poziciju Srbije, ja nigde na svetu nisam video da smo ovoliku pažnju privukli. Dobili smo veći značaj nego poseta pakistanskog premijera, a Pakistan ima više od 30 puta više stanovnika od Srbije, bliski su im.

Neverovatno je kakvu nam čast ukazuju, razgovarali su sa nama kao sa najboljim prijateljima. Očekujemo da napravimo fabriku transformatora, da se u potpunosti proizvode na teritoriji Srbije. Time jačamo i skraćujemo rokove za sve trafostanice, i za EMC i za EDS. Mi ćemo to onda dalje da izvozimo - naglasio je predsednik.

Američki Stejt department objavio je dokument „United States Policy to Promote Regional Stability and Prosperity in the Western Balkans“, kojim definiše prioritete Sjedinjenih Američkih Država prema regionu Zapadnog Balkana u narednom periodu. U dokumentu se Srbija pojavljuje kao jedan od najvažnijih regionalnih partnera, dok Vašington najavljuje pokretanje formalnog strateškog dijaloga sa Beogradom tokom 2026. godine.

