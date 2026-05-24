TUŽITELJKA STALA PRED BLOKADERE, PA KRENUO HAOS! Posle govora Bojane Savović usledili krvavi sukobi s policijom

NAJNOVIJI nasilni sukobi na ulicama Beograda, koji su juče, eskalirali u teško krvoproliće i masovne ulične nerede, ogolili su do kraja destruktivnu ulogu pojedinih tužilaca odmetnutog tužilačkog sistema.

fOTO: pRINTSCREEN

Jedna od glavnih zvezdi ovog protesta koji se pretvorio u rušilački pohod na policiju i državne institucije bila je Bojana Savović, javna tužiteljka Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Skrivajući se iza navodnih "studenata u blokadi", Savovićeva je preuzela ulogu političkog organizatora, ali i pre svega direktnog podstrekača nasilja koje je usledilo. Danas se hvalila kako je njena "sjajna" koleginica oslobodila privedene blokadere koji su zverski napali policiju!

Na samom početku svog govora, pred uveliko zagrejanom masom, ona je bez ikakvog stida izgovorila rečenicu koja predstavlja direktno gaženje Zakona o javnom tužilaštvu i tužilačke zakletve:

- Obraćam vam se danas ne samo kao javni tužilac, već kao neko ko zaista veruje da je vladavina prava temelj svakog slobodnog društva - kazala je ona.

Ne samo što je ovakva izjava vrhunac pravnog bezobrazluka i političke manipulacije, nego Savovićeva koja je prethodnih meseci više puta bila u fokusu javnosti jer je zloupotrebljavala svoju funkciju, ovde opet naglašava da je javni tužilac, kako bi svom političkom delovanju dala lažni legitimitet.

Zakon o javnom tužilaštvu jasno propisuje da javni tužilac ne sme da se bavi politikom, niti da koristi svoju državnu poziciju za vođenje uličnih kampanja. Međutim, Savovićeva veruje da je iznad zakona i radi upravo suprotno, krije se iza zakona, licemerno drži lekcije o pravu, a istovremeno taj isti zakon najgrublje krši.

U nastavku svog izlaganja, Savovićeva je otišla korak dalje u rušenju institucija sistema iznutra, uputivši besmislene i politički ostrašćene optužbe na račun svih svojih kolega koji pošteno, profesionalno i u tišini obavljaju svoj težak posao:

- I to što tužioci koji se nalaze na rukovodećim pozicijama, štite vlast, a ne zakon, to samo govori o dubini krize u kojoj se naše društvo nalazi.

Međutim, ključna rečenica koja je probudila strasti mase, bila je optužba na račun čitave države koju je okarakterisala kao "mafijašku", naglasivši da živimo u "anarhiji".

Ovakve reči kada dolaze od jednog javnog tužioca, posebno žene koja je u više navrata javno davala upustva blokaderima kako da napadnu policiju a da ona zatim ne sme da im uzvrati, kao i njeno priznanje da se bori da oslobodi svakog blokadera i da daje poverljive informacije novinarima i advokatima, bile su otvoreni signal ekstremistima za početak napada. Samim tim što je sebe postavila za vođu skupa skrivenog iza leđa studenata, ona snosi najveću krivicu za haos koji je usledio.

Odmah po završetku govora, huligani su krenuli ka zgradi Predsedništva. Usledile su scene brutalnog nasilja u kojima su na policiju i Žandarmeriju letele kamenice, flaše, teške baklje i topovski udari. Epilog njenog „vatrenog govora o pravdi“ je više povređenih pripadnika MUP-a koji su branili javni red i mir i na desetine uhapšenih blokadera koji su bukvalno shvatili njen poziv na rušenje „mafijaške organizacije“.

(24sedam)