PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na Svetskom urbanom forumu (WUF13) u Bakuu, a u Kongresnom centru dočekali su ga predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev i izvršni direktor programa UN-Habitat Anaklaudija Rosbah.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Obraćanje predsednika Vučića

- Svuda se govorilo o krizi u svetu, novim skukobima, ceni nafte i gasa. Danas je skoro 112 cena nafte. Sve skače, polako ali sigurno troše se rezerve. Neće biti lako bilo kome da izađe iz krize. Moraćemo da imamo sastanak novih timova, pred nama su izazovna vremena. Samo trajan mir može da donese dobrobit svetu - rekao je predsednik.

Kaže da je ima dobar razgovor sa predsednikom Uzbekistana.

- Očekujem ga uskoro u Srbiji, očekujem da se zaista oseća kao kod svoje kuće - rekao je Vučić.

O razgovoru sa predsednikom Kenije

Kaže da je razgovarao sa predsednikom Kenije.

- Nije bio lak razgovor, posebno posle njihovog priznanja nezavisnosti KiM - kaže predsednik.

Kao razlog priznanja, Vučić kaže:

- Prisustvo određenih biznismena i njihova aktivnost.

Dodaje da ja razgovarao i sa slovenačkim zamenikom premijera.

O napadima na Moskvu

- Preterano je reći da Moskva gori. Da li je prilično neprijatna situacija, jeste. Zato smatram da je mir najbolje rešenje. Greše oni koji se već raduju porazu Rusije. Nije lako poraziti Rusiju. Da li će da dozvoli da bude vojno poražena, neće. Pozivam i predsednika Trampa da uloži napore - naveo je Vučić.

- Veoma brinem zbog onoga što može da se desi u Iranu. Ne znam kako bismo se mi u Evropi izvukli iz toga - dodao je predsednik.

Kaže da ima bezbroj problema, da ga je pomalo strah.

- Nadam se da ćemo uspeti sve da prevaziđemo. U neko čudo se nadam - kazao je.

Ja verujem da će Rusi i Kinezi da reše sitnije stvari. Siguran sam da će Putin i Si kroz razgovor na najnormalniji način razreše.

O blokaderima

- Ja sam šokiran, najmanje onim kako bi oni uveli sankcije Rusiji. Tu vidite jedno ogromno neznanje. Prosto postoje arogantni ljudi. Kada vidim te mlade ljude koliko su arogantni i bahati. Vidite da su suštinski nepismeni. Zabezeknut sam ponekada - rekao je Vučić.

- To da na studentskoj listi neće biti studenata, to ja kao da idete u avione bez pilota, svakojakih smo se čuda nagledali. Fakultete su nam pretvorili u mesne odbore. Oni su naše esnafe pretvorili u partijska udruženja. To nas vodi u diktaturu. Kominterna je odlučila to mora tako da ide. Ponekad sam zabezeknut. Pitanje KiM je naravno ono koje ih deli. Ako niste u stanju da pričate o KiM, kako ćete da pričate o Kini i Rusiji. Nećemo da pričamo o tome šta nas deli, samo da ovo zlo pobedimo. Zato smo mi krivi što nismo na vreme okrenuli u borni za objašnjenje. Oni nemaju političku agendu. Ja sam znao od početka. Danas te stvari dobro stoje. Ne zaboravite još tri-četiri godine vladavine DOS-a mi zemlju ne bismo imali.

O izborima u Prištini, i da li očekuje pojačane pritiske na Srbe i Srpsku listu uoči toga, Vučić kaže:

- Meni je zanimljivo da je jedan od tih blokadera arogantnih, bahatih, osionih, mladih sebi dozvolio da kaže - za sve što naš narod teško živi, kriva je Srpska lista. To ni Aljbin Kurti nije rekao. Njima nije kriv Aljbin Kurti za tešku poziciju našeg naroda. Ti bahati, arogantni mladi ljudi pojma nemaju koliko mi novca dajemo za narod na KiM. Veze blage nemaju. Ništa im nije jasno i ništa ne razumeju. Znaju samo da idu protiv svoje države i kritikuju svoj narod. Ali da između Kurtija i Srpske liste oni nađu krivca u Srpskoj listi, meni se čini da njih pitanje KiM uopšte ne deli, već da imaju vrlo jednostran pristup, a to je - živeo Aljbin Kurti, a sve najgore da govore o Srpskoj listi. Sa tim da se saglasim neću nikada. Ljudi u Srbiji mogu to itekako dobro da vide.

O protestima u Nišu ispred Filozofskog fakulteta, Vučić kaže:

- Da je osnivanje Fakulteta hrvatskih studija, oni bi to pozdravili, čak i u Nišu. Govorim o blokaderima, ne o narodu. Narod je zadovoljan time. Fakultet srpskih studija je dobar fakultet, sa dobrim predmetima, suštinom, sa nečim što je od značaja. Ne znam kome to smeta, osim onima koji gube neko svoje interese, lične privilegije. Što se tiče odnosa države, mi to podržavamo i nastavićemo. Mogu da rade šta hoće, niko to ne može da spreči. ja verujem da može da se napravi dobra saradnja između Filozofskog fakulteta i Fakultet srpskih studija.

Vučić sa predsednikom Kenije

Predsednik Vučić sastao se sa predsednikom Republike Kenije Vilijamom Rutom.

- Sa predsednikom Vilijamom Rutom o sveukupnim bilateralnim i ekonomskim odnosima Srbije i Kenije. Ovaj važan globalni samit izuzetna je prilika i da razmenimo mišljenja o zajedničkim izazovima urbanizacije, infrastrukture i ekonomskog napretka, što su ključne teme i za Srbiju i za Keniju. Naša dva naroda spaja duga tradicija prijateljstva još iz vremena Pokreta nesvrstanih, ali je naš zajednički cilj da te istorijske veze pretočimo u modernu i konkretnu ekonomsku saradnju. Kenija se ubrzano razvija, a Srbija svojim velikim infrastrukturnim projektima, modernizacijom gradova i predstojećim EXPO 2027, ima šta da ponudi. Iskoristio sam priliku da predsednika Ruta pozovem da poseti Srbiju, što je on sa zadovoljstvom prihvatio - navodi Vučić na Instagramu.

Obraćanje Vučića na forumu

Predsednik se na početku zahvalio posebnu narodu Azerbejdžana na gostoprimstvu.

- Velika zahvalnost predsedniku Alijevu, mom dragom prijatelju. Kada god dođem u Baku, a to je barem jednom godišnje, ja vidim velike promene, mnogo napretka koji ste vi Azerbejdžanci i predsednik Alijev ostvarili, zarad vašeg naroda i zemlje. Uvek je lakše da to vidi neko ko dolazi iz inostranstva, jer vi se mnogo lakše prilagođavate na izazove sa kojima se suočavate. Možemo da vidimo koliko veliki napredak je vaša zemlja zabeležila, a to je zbog vaše vrednoće i posvećenosti, ali i nečega što predsednik Alijev ima više od svih nas, a to je strast, jedno veliko zalaganje za njegovu zemlju i narod. Zato on ostvaruje tako sjajan napredak, zato Baku izgleda kao jedno od najboljih mesta na svetu. Ja mu se zaista divim. Pokušaću da uradim nešto u izvesnoj meri slično u mojoj zemlji. Hteo bih da čestitam Azerbejdžanu na izuzetnim naporima prilikom organizacije ovog foruma i da im čestitam na važnim inicijativama da se po prvi put organizuje samit na marginama ovog događaja. Zadržavanje takvog formata bi bilo vrlo važno za maksimalno korišćenje potencijala foruma. Ovde smo okupljeni u zadivljujućem Azerbejdžanu, na obalama Kaspijskog mora, da pričamo o izazovima i velikim prilikama urbanizacije. Ovaj 13. svetski Urbani forum, čija je centralna tema stanovanje, bezbedni i otporni gradovi, okupio je razne zvaničnike, predstavnike lokalnih samouprava, nevladine organizacije, naučne zajednice, i interese globalne zajednice za budućnost gradova i izazove sa kojima se suočavaju evidentni su i jasni. U Bakuu vidimo grad koji prikazuje otpornost i inovativnost. Više od polovine globalnog čovečanstva živi u gradovima. Bez gradova život bi bio nezamisliv. Gradovi se suočavaju i sa problemima. Predlažem da se fokusiramo na sisteme inovacije. Takođe, veliko zagađenje utiče i na zdravstvene probleme. Pojedine zajednice nemaju pristup sanitarijama i vodi. Evidentno je da će pametni gradovi predstavljati budućnost. Izazove veštačke inteligencije moraju se ozbiljno pratiti. U Srbiji smo usvojili zakone da onima koji su živeli u nelegalnog gradnji, to legalizujemo. Kao domaćini izložbe Ekspo 2027, mi ćemo dati platformu za preko 140 zemalja sveta koje će svetu predstaviti svoja kreativna i inovativna rešenja, do muzike i sporta. Istovremeno, ponosni smo i na činjenicu da će Ekspo 2027 u Beogradu pružiti priliku da se prikažu konkretna inovativna rešenja koja mogu da pomognu u rešavanju problema saobraćaja, unaprede mobilnost i povećaju kvalitet života građana, uključujući i nove generacije električnih aviona, odnosno letelica i pametnih transportnih sistema. Dragi prijatelji, nadam se da ću vas videti na Ekspu 2027 - kaže Vučić.

Vučić sa potpredsednikom Vlade Slovačke

Predsednik Vučić sastao se sa potpredsednikom Vlade Slovačke Tomašem Tarabom.

- Sa Tomašem Tarabom razgovarao sam o daljem jačanju odnosa Srbije i Slovačke, kao i o mogućnostima za unapređenje saradnje u oblastima infrastrukture, zaštite životne sredine, energetike i održivog urbanog razvoja. Ponovio sam zahvalnost Slovačkoj na principijelnoj podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije, kao i na kontinuiranoj podršci evropskom putu naše zemlje. Iskoristio sam priliku i da prenesem poziv premijeru Robertu Ficu da poseti Srbiju. Uveren sam da ćemo u narednom periodu dodatno osnažiti naše političke i ekonomske veze i realizovati važne zajedničke projekte - objavio je Vučić na svom Instagram nalogu.



Vučić: Sa ponosom predstavljam Srbiju

- Sa ponosom predstavljam Srbiju na Svetskom urbanom forumu, jednom od najvažnijih globalnih skupova posvećenih budućnosti gradova, održivom razvoju i unapređenju kvaliteta života građana. Za našu zemlju od velikog je značaja da bude deo razgovora o savremenim rešenjima u oblasti infrastrukture, energetike, saobraćaja i pametnog urbanog razvoja, jer samo kroz ozbiljno planiranje i odgovornu politiku možemo da nastavimo da gradimo modernu i uspešnu zemlju. Tokom foruma imaću brojne susrete sa svetskim zvaničnicima, predstavnicima međunarodnih organizacija i kompanija, sa ciljem da obezbedimo nove investicije, partnerstva i dodatne prilike za napredak i još bolju budućnost Srbije - objavio je predsednik na svom Instagram nalogu.



Na marginama skupa, predsednika Vučića očekuje niz susreta i razgovora sa brojnim zvaničnicima.

Više od 41.000 učesnika iz 180 zemalja

Ovogodišnji skup okuplja više od 41.000 učesnika iz 180 zemalja, među kojima su šefovi država i vlada, ministri, gradonačelnici, poslovni lideri, akademici i predstavnici civilnog društva.

Svetski urbani forum traje do 22. maja na stadionu Baku Olympic Stadium, a tema je "Stanovanje u svetu: Bezbedni i otporni gradovi i zajednice", u organizaciji UN Habitat.

Svetski urbani forum jedan je od najznačajnijih globalnih skupova posvećenih budućnosti gradova, urbanizaciji i održivom razvoju.