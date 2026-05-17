Politika

PREDSEDNIK VUČIĆ U POSETI AZERBEJDŽANU: Učestvuje na Svetskom urbanom forumu

В.Н.

17. 05. 2026. u 07:05

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić boraviće u dvodnevnoj poseti, danas i sutra (17. i 18. maja) Republici Azerbejdžanu, gde će učestvovati na 13. Svetskom urbanom forumu u organizaciji Ujedinjenih nacija, koji se ove godine održava u Bakuu.

ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ У ПОСЕТИ АЗЕРБЕЈЏАНУ: Учествује на Светском урбаном форуму

Foto: MEHMET ALI OZCAN/AFP/Profimedia

Nakon ceremonije otvaranja, predsednik Vučić prisustvovaće obraćanjima domaćina, najviših zvaničnika Ujedinjenih nacija, predstavnika istaknutih globalnih kompanija, kao i vodećih svetskih aktera civilnog društva u oblasti održivog razvoja, najavljeno je iz Predsedništva Srbije.

Obraćanje predsednika Vučića predviđeno je u okviru centralnog dela Foruma koji okuplja šefove država i vlada.

Tokom posete Azerbejdžanu planiran je bilateralni sastanak sa predsednikom te zemlje Ilhamom Alijevim, sastanak sa predstavnicima nekih od najvećih azerbejdžanskih kompanija, kao i niz susreta sa visokim zvaničnicima i učesnicima Foruma, navedeno je u saopštenju.
 

(Tanjug)

