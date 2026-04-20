Petković ističe: Kurti je faktor destabilizacije na KiM

DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da Aljbin Kurti radi sve suprotno stabilizaciji prilika na Kosovu i Metohiji, uslovljava dijalog, ruši dogovore iz Brisela, Srbima uskraćuje prava, zabranjuje srpsku robu, maltretira srpski narod.

- O tome svedoče 742 etnička incidenta i 4.748 dana kako nije fomirana Zajednica srpskih opština (ZSO). Kurti je faktor destabilizacije na KiM! - napisao je Petković na društvenoj mreži Iks.

Petković je na ovaj način reagovao na tvrdnju koju je Kurti ranije danas izneo na sednici vlade da "Srbija nije odustala od pokušaja destabilizacije Kosova", osvrnuvši se na rad bezbednosnih organa na severu Kosova.

Kurti je pozdravio nedavne zaplene oružja na severu, kao i hapšenje Stefana Radulovića, kojeg specijalno tužilaštvo u Prištini dovodi u vezu sa slučajem Banjska, prenela je Koha.

