Politika

Mladić se ispovedio i pričestio: General u vrlo teškom stanju doneo odluku koja će rasplakati naciju

М.А.С.

19. 04. 2026. u 08:36

GENERAL Ratko Mladić, koji je prema rečima njegovog sina Darka na samrti, ispovedio se i pričestio.

Младић се исповедио и причестио: Генерал у врло тешком стању донео одлуку која ће расплакати нацију

Peter Dejong / AFP / Profimedia

Kako navode pojedini mediji general Ratko Mladić, videvši u kakvo stanje su ga doveli neadekvatnim lečenjem, odlučio je da se ispovedi i pričesti u pritvorskoj jedinici u Hagu. 

-Juče sam razgovarao sa njim, koliko je to bilo moguće. Naši lekari su dobili termine i ići će sledeće nedelje u Hag. On je na ivici života i da pod hitno moraju neke mere da se sprovode. Takav pacijent ne može da bude šetan između bolnice i ambulante, on bi trebalo da bude sve vreme u bolnici, naglasio je Darko Mladić juče.

I pored više zahteva porodice, kao i Srbije i Rusije, da Ratko Mladić bude pušten na lečenje, Mehanizam za krivične sudove, naslednik Haškog tribunala nije želeo da popusti.

(Glas javnosti/Novosti)

Drugi pišu

Pročitajte više

"Nećemo odustati od onoga što nam pripada" Petković: Srce Briselskog sporazuma - ZSO i posle 13 godina nije formirana

DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da su na današnji dan 2013. godine delegacije Beograda i Prištine, uz posredovanje Evropske unije, potpisale Prvi sporazum o principima koji regulišu normalizaciju odnosa, ali da ni danas, 13 godina kasnije srce tog sporazuma, Zajednica srpskih opština i dalje nije formirana uprkos čvrstim garancijama Evropske unije.

19. 04. 2026. u 09:45

Od edukacije u školama do podkasta: Kako platforma „ZDRAVA HRANA SVAKOG DANA“ podstiče zdravije izbore svih generacija

