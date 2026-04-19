Mladić se ispovedio i pričestio: General u vrlo teškom stanju doneo odluku koja će rasplakati naciju

GENERAL Ratko Mladić, koji je prema rečima njegovog sina Darka na samrti, ispovedio se i pričestio.

Kako navode pojedini mediji general Ratko Mladić, videvši u kakvo stanje su ga doveli neadekvatnim lečenjem, odlučio je da se ispovedi i pričesti u pritvorskoj jedinici u Hagu.

-Juče sam razgovarao sa njim, koliko je to bilo moguće. Naši lekari su dobili termine i ići će sledeće nedelje u Hag. On je na ivici života i da pod hitno moraju neke mere da se sprovode. Takav pacijent ne može da bude šetan između bolnice i ambulante, on bi trebalo da bude sve vreme u bolnici, naglasio je Darko Mladić juče.

I pored više zahteva porodice, kao i Srbije i Rusije, da Ratko Mladić bude pušten na lečenje, Mehanizam za krivične sudove, naslednik Haškog tribunala nije želeo da popusti.

