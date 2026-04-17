Linta: Hitno omogućiti lečenje generala Mladića u Srbiji

PREDSEDNIK Saveza Srba iz regiona, Miodrag Linta, podržao je Nenada Vujića u zahtevu da se Ratku Mladiću omogući lečenje u Srbiji zbog teškog zdravstvenog stanja.

Predsednik Saveza Srba iz regiona, Miodrag Linta, naveo je da daje punu podršku ministru pravde Srbije, Nenadu Vujiću, jer je pozvao Mehanizam za međunarodne krivične sporove u Hagu (bivši Haški tribunal) i druge nadležne međunarodne organizacije da se hitno omogući lečenje bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske, generala Ratka Mladića u Srbiji.

Linta je podsetio da je general Mladić pre nekoliko dana doživeo još jedan moždani udar i da se nalazi u teškom zdravstvenom stanju, da ima i srčane i bubrežne probleme, a da, prema dostupnim informacijama, nema adekvatan tretman i neophodnu terapiju i ukazao da to može dovesti do tragičnih posledica po njegov život, saopštio je Savez Srba iz regiona.

- Jedina humana i odgovorna odluka, koja bi bila u skladu sa principom ljudskosti, jeste da Mehanizam za međunarodne krivične sporove u Hagu odobri da se general Mladić premesti u neku od bolnica u Srbiji gde bi imao svu potrebnu medicinsku negu i uslove za oporavak - naveo je Linta.

Dodao je da ministar Vujić i drugi nadležni organi treba da budu uporni u svom zahtevu da se zaštite osnovna ljudska prava generala Mladića.

Ministar pravde Srbije, Nenad Vujić, ponovo je 16. aprila pozvao Mehanizam za međunarodne krivične sudove da omogući lečenje generala Ratka Mladića u Srbiji, izrazivši zabrinutost zbog kontinuiranog pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja.

(Tanjug)

