PIPER RASKRINKAO BLOKADERSKE LICEMERE: "Navodno brinu o pticama, a evo kako je to bilo u njihovo vreme kad su vladali"
NOVINAR Uroš Piper je na svom profilu na društvenoj mreži "Iks" iznova raskrinkao blokaderske licemere. On je istakao da blokaderi pokušaju da iskoriste za politikanstvo navodnu brigu za čiope, a u vreme svoje vlasti (afera Balkanske ptice) pokazali su ko su i šta su.
- Blokaderi licemeri navodno brinu o pticama, a evo kako je to bilo u njihovo vreme kad su vladali! 1. Dva miliona ptica zaštićenih vrsta (prepelica, grlica, ševa, močvarica...) prokrijumčareno iz Srbije za Italiju do otkrivanja afere 2002. godine. 2. U aferi "Balkanske ptice" zaštićene vrste završavale kao jela u skupim italijanskim restoranima. 3. Ceo lanac bio uključen u to: Italijanski kupci, naši lovci, lovačka udruženja, inspektori, ljudi u nadležnim Ministarstvima u Srbiji, političari iz vrha DOS-a. 4. NIKADA u Srbiji nije pokrenut NIJEDAN krivični postupak za uništenje 2 miliona ptica iz zaštićenih vrsta. 5. U Italiji održano suđenje i 7 osoba pravosnažno osuđeno. Da zaključimo: Svaki povod će licemeri blokaderi da pokušaju da iskoriste za politikanstvo, baš njih briga za bele čiope! Pokazali su u vreme svoje vlasti (afera Balkanske ptice) ko su i šta su! Zato na izborima idu na smetlište istorije!! - izjavio je Piper.
