VUČEVIĆ O VELIKOM VIDOVDANSKOM SKUPU SNS: Biće posvećen kosovskom zavetu i našem mučenom narodu na Kosmetu
LIDER naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević rekao je gostujući na Prvoj televiziji da će vidovdansko okupljanje biti veliki skup, spektakl i prikaz svega onoga što se radi.
- Što se tiče naše stranke, spremamo vidovdansko okupljanje. 26. ćemo imati više događaja u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, a 27. ćemo na platou ispred Doma Narodne skupštine imati veliki skup, spektakl, politički prikaz svega onoga što se radi. Moj utisak mimo ove robotike, ugled koji ima predsednik, na mene je snažan utisak ostavio da Kinezi vide da Srbija ima plan do 2030. godine. Mi ne pričamo dovoljno o tome šta Srbija treba da radi do 2030, 2035. godine. Radujem se vidovdanskom okupljanju. Izbori će biti nešto kasnije. Na sam Vidovdan predsednik će posvetiti našem mučenom narodu na KiM. Vidovdan mora biti posvećen kosovskom zavetu - rekao je Vučević.
(Dnevnik)
