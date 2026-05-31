Politika

VUČEVIĆ O VELIKOM VIDOVDANSKOM SKUPU SNS: Biće posvećen kosovskom zavetu i našem mučenom narodu na Kosmetu

В.Н.

31. 05. 2026. u 10:02

LIDER naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević rekao je gostujući na Prvoj televiziji da će vidovdansko okupljanje biti veliki skup, spektakl i prikaz svega onoga što se radi.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

- Što se tiče naše stranke, spremamo vidovdansko okupljanje. 26. ćemo imati više događaja u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, a 27. ćemo na platou ispred Doma Narodne skupštine imati veliki skup, spektakl, politički prikaz svega onoga što se radi. Moj utisak mimo ove robotike, ugled koji ima predsednik, na mene je snažan utisak ostavio da Kinezi vide da Srbija ima plan do 2030. godine. Mi ne pričamo dovoljno o tome šta Srbija treba da radi do 2030, 2035. godine. Radujem se vidovdanskom okupljanju. Izbori će biti nešto kasnije. Na sam Vidovdan predsednik će posvetiti našem mučenom narodu na KiM. Vidovdan mora biti posvećen kosovskom zavetu - rekao je Vučević.

(Dnevnik)

PARI SEN ŽERMEN OPET OSVOJIO LIGU ŠAMPIONA! Istorijsko finale, Arsenal pao u neviđenoj drami (VIDEO)

Pari Sen Žeremen i Arsnal su odigrali izuzetno zanimljivo finale UEFA Lige šampiona 2026, a meč u Budimpešti završen je istorijskom, drugom uzastopnom evropskom titulom za pariske "svece" - rezultat je bio najpre 1:1 posle 120 minuta igre (strelci su bili Kai Haverc i Usman Dembele iz penala), a onda je u izvođenju jedanaesteraca do titule došao tim i francuske prestonice - 4:3.

30. 05. 2026. u 21:01 >> 21:10

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanoj akademiji povodom obeležavanja Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije. Obeležavanje Dana MUP-a i Dana policije jedan je od najvažnijih datuma za pripadnike srpske policije i bezbednosnih struktura, a svake godine centralnoj ceremoniji prisustvuju najviši državni zvaničnici.

31. 05. 2026. u 11:04 >> 12:09

