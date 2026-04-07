PREDSEDNIK ZAVRŠIO KONSULTACIJE: Vučić razgovarao sa predstavnicima tri stranke (FOTO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić nastavio je danas konsultacije sa predstavnicima stranaka.

Završene konsultcije sa predstavnicima Socijaldemokratske partije Srbije

U Predsedništvu Srbije su u 13.00 časova završene konsultacije predsednika Aleksandra Vučića sa predstavnicima Socijaldemokratske patrije Srbije (SDPS).

Počele konsultacije Vučića sa predstavnicima Socijaldemokratske partije Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je danas konsultacije sa predstavnicima stranaka, a nessto posle 12.00 sati sastao se sa predstavnicima Socijaldemokratske partije Srbije (SDPS).

Na konsultacije koje se održavaju u Predsedništvu Srbije došao je predsednik stranke Rasim Ljajić sa saradnicima.

Oglasio se Dačić

Predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić izjavio je danas nakon konsultacija sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da je ova stranka uvek spremna za izbore, ali da je on za redovne izbore ili da vanredni izbori budu što bliže redovnom roku, dodajući da su razgovarali i o spoljnoj politici i strateškim ciljevima i da tu nema razmimoilaženja.

Završene konsultacije predsednika Vučića sa predstavnicima DSHV

U Predsedništvu Srbije su oko 11.45 sati završene konsultacije predsednika Aleksandra Vučića sa predstavnicima Demokratskog Saveza Hrvata u Vojvodini (DSHV).

Na konsultacijama je bio predsednik stranke Tomislav Žigmanov sa saradnicima.

Nakon konslultacija sa DSHV, Vučić će se sastati sa predstavnicima Socijaldemokratske partije Srbije.

Počele konsultacije sa predstavnicima DSHV

U Predsedništvu Srbije oko 11.00 sati počele su konsultacije predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa predstavnicima Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (DSHV).

Delegaciju DSHV predvodi predsednik stranke Tomislav Žigmanov.

Završene konsultacije sa SPS

U Predsedništvu Srbije su oko 11.00 sati završene konsultacije predsednika Aleksandra Vučića sa delegacijom SPS-a koju je predvodio predsednoik stranke Ivica Dačić.

Iz SPS-a konsultacijama su prisustvovali i funkcioneri stranke Snežana Paunović, Dušan Bajatović, Đorđe Milićević, Novica Tončev i Aleksadar Antić.

Na Andrićev venac stigli predstavnici DSH u Vojvodini

Predstavnici stranke Demokratski savez Hrvata u Vojvodini stigli su na konsultacije sa predsednikom Aleksadndrom Vučićem.

Počele konsultacije sa SPS

U zgradi Predsedništva počeo je sastanak.

Predstavnici Socijalističke partije Srbije stigli su na konsultacije sa predsednikom.

Na konsultacije koje se održavaju u Predsedništvu Srbije došli su predsednik SPS Ivica Dačić kao i funkcioneri stranke Snežana Paunović, Dušan Bajatović, Đorđe Milićević, Novica Tončev i Aleksadar Antić.

Vučić juče razgovarao sa predstavnicima dve stranke

Kako je prethodno najavljeno danas se očekuje nasatavk konsultacija.

Vučić će se u 10 časova sastati sa predstavnicima Socijalističke partije Srbije, u 11 časova sa predstavnicima Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, a u 12 sa predstavnicima Socijaldemokratske partije Srbije.

Nakon toga, Vučić će se obratiti medijima u 13 časova. Vučić se juče sastao sa predstavnicima stranke "Mi-glas iz naroda" i sa Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda.

U petak on se sastao sa predstavnicima Pokreta socijalista, Saveza vojvođanskih Mađara i Stranke pravde i pomirenja. Vučić je sazvao konsultacije sa strankama o dve teme - vanrednim parlamentarnim izborima i o odnosu prema EU i postupanju Srbije u složenim međunarodnim okolnostima na bezbednosnom i energetskom planu, a nakon prvog dana konsultacija izjavio je da je političke stranke pozvao na konsultacije zato što smatra da se čovečanstvo nalazi na ivici ambisa i zato što su potrebne ozbiljne odluke.

On je tad naveo i da vanredni parlamentarni izbori formalno-pravno najranije mogu biti održani 31. maja, kao i da je moguće da izbori budu i krajem marta sledeće godine, ali da tada ne bi bili vanredni. Vučić je izjavio i da je neodgovorno i mnogo neozbiljno to što su opozicione stranke najavile da neće doći na konsultacije na koje je pozvao i istakao da Srbija mora da bude najvažnija i iznad uskih ličnih i partijskih interesa.

Predsednik Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) Balint Pastor izjavio je u petak, posle konsultacija sa predsednikom Srbije, da je stav SVM-a da nije vreme niti ima potrebe za vanrednim parlamentarnim izborima i da su stabilnost, predvidivost i razvoj na prvom mestu. Predsednik Stranke pravde i pomirenja (SPP) Usame Zukorlić izjavio je u petak posle konsultacija da je SPP uvek spremna za izbore, pogotovo u trenucima kada to postane konsenzus, ali da se moraju razmotriti sve okolnosti koje nam predstoje.

Predsednik Pokreta socijalista (PS) Aleksandar Vulin izjavio je posle konsultacija u petak da je razgovor bio ozbiljan i sadržajan i da je PS izneo stav da ne treba raspisivati izbore u trenutnoj atmosferi, kao i da je neophodna rekonstrukcija Vlade i da treba da bude sprovedena što pre.

Predsednik Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda Milan Krkobabić rekao je nakon konsultacija sa predsednikom u ponedeljak da je dijalog jedini izlaz iz nagomilanih problema, a da oduku o izborima treba doneti u skladu sa situacijom u zemlji, okruženju i u svetu, kao i u interesu građana dodajući da je ova stranka za njih spremna.

Predsednik poslaničke grupe "Mi - glas iz naroda" Branko Pavlović izjavio je nakon konsultacija da ta stranka nije za održavanje parlamentarnih izbora u maju ili junu, jer smatra da prvo treba unaprediti izborni proces i vratiti poverenje građana u izbore.

