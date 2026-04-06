NALEPNICE I CRNA LISTA: Blokaderi targetiraju i zastrašuju studente (FOTO)

В.Н.

06. 04. 2026. u 11:34

NALPENICE kravavih šaka kao i spiskovi sa imenima studenata osvanula su danas na ulaznim vratima rektorata u Novom Sadu.

Kako se može videti na fotografijama ispisana su brojna imena studenata, a jedna od lista nazvana je "buđavom listom".

Samim tim su blokaderi otvoreno stavili mete na čelo svim onima čija imena su napisali na tim papirima.

Blokaderi koji stoje iza ovoga ponašaju se kao najstrašniji nasilnici, stvarajući atmosferu pretnje i straha.

I dok se predstavnici studenata blokadera, odnosno izaslanici takozvanih plenuma prilikom gostovanja na blokaderskim televizijama ne predstavljaju imenom i prezimenom - kao što je bio slučaj sinoć u emisiji Utisak nedelje gde se mlada bloladerka nije predstavila, ali je javno prenosila političke stavove plenuma, i to joj je bilo dozvoljeno, da tako anonimno nastupa u jednoj od najuticajnijih politčkih TV emisija - ti isti blokaderi targetiraju i zastrašuju svoje kolege, ne libeći se da ispišu njihova imena na svojoj "crnoj" odnosno "buđavoj listi"

Preporučujemo

Drugi pišu

DAĆE VAM DUŠU, ALI OPROŠTAJ NE: Ovi horoskopski znaci ne zaboravljaju izdaju

