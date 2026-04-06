NALEPNICE I CRNA LISTA: Blokaderi targetiraju i zastrašuju studente (FOTO)

NALPENICE kravavih šaka kao i spiskovi sa imenima studenata osvanula su danas na ulaznim vratima rektorata u Novom Sadu.

Foto: Novosti

Kako se može videti na fotografijama ispisana su brojna imena studenata, a jedna od lista nazvana je "buđavom listom".

Samim tim su blokaderi otvoreno stavili mete na čelo svim onima čija imena su napisali na tim papirima.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Blokaderi koji stoje iza ovoga ponašaju se kao najstrašniji nasilnici, stvarajući atmosferu pretnje i straha.

I dok se predstavnici studenata blokadera, odnosno izaslanici takozvanih plenuma prilikom gostovanja na blokaderskim televizijama ne predstavljaju imenom i prezimenom - kao što je bio slučaj sinoć u emisiji Utisak nedelje gde se mlada bloladerka nije predstavila, ali je javno prenosila političke stavove plenuma, i to joj je bilo dozvoljeno, da tako anonimno nastupa u jednoj od najuticajnijih politčkih TV emisija - ti isti blokaderi targetiraju i zastrašuju svoje kolege, ne libeći se da ispišu njihova imena na svojoj "crnoj" odnosno "buđavoj listi"

BONUS VIDEO