"NE PRIČAJTE DA JE SMRT DEVOJKE NA FILOZOFSKOM FAKULTETU IZOLOVAN INCIDENT" Brnabić: Vi to ne znate jer ne znate ko su ljudi koji borave tamo

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je tokom sednice Odbora za obrazovanje rektorki Univerziteta umetnosti Mirjani Nikolić.

- Vi ste, poštovana rektorka, primetili nepravilnosti na jednom fakultetu u okviru Univerziteta umetnosti u 2025. godini? Ni na jednom više? Zanimljivo mi je da u toku 2025. godine ni jedan fakultet u okviru Univerziteta umetnosti nije držao nastavu, a vi ste primetili nepravilnosti samo na jednom fakultetu. Fakulteti su radili, studenti su znali kad su predavanja, polagali su ispite u 2025. godini, jel se to tako desilo? Ja sam vas 21. januara obavestila i rekla 2025. godine upozorila da 230.000 studenata i njihovih roditelja ne zna šta će sa sobom ni šta će sa svojom decom. Mi smo u Narodnoj skupštini davali informacije roditeljima, a ne vi, rektori. Vi im niste davali ni jednu jedinu informaciju.

- Molim da ne pričate da je ovo tragičan smrt devojke na Filozofskom fakultetu izolovan incident, zato što vi to ne znate. Da li je rektor Đokić upoznat sa drugim izolovanim incidentom kada samo što nije preminuo jedan drugi student na Filozofskom fakultetu i da li je dekan preduzeo bilo šta? Da ste tada preduzeli bilo šta do ovoga sada ne bi bilo. Vi ne znate da li su bili izolovani indidenti ili ne jer ne znate ko su ljudi koji borave u zgradama na fakultetu. Ne znate ni šta rade tamo, ko ih obezbeđuje? Da li imate bezbednost? Zašto onda na ulazu u rektorakt, u Kapetan Mišino zdanje,koji sigurno Kapetan Miša Anastasijević nije ostavio boljševičkom plenumašu nego ovoj državi i ovom narodu. U kakvom stanju je rektorat danas? Rektore Đokiću, jel to diskoteka, hostel? - poručila je Brnabić.