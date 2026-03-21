NOVINAR UPOZORIO: Slovenija na pumpama uopšte nema dizel goriva
SRPSKI novinar Vladimir Banić upozorio je da na pumpama u Sloveniji skoro uopšte nema dizel goriva.
- Ko god kreće na put u Sloveniju, a vozi dizelaša, neka vodi računa. Na pumpama u gradu ga skoro potpuno nema. Na autoputu pored Ljubljane (ne znam za ostatak zemlje) takođe. Benzina ima. Srećno! - napisao je on na društvenoj mreži Iks.
Podsetimo, predsednik Aleksandar Vučić predsedavajući sednicom Saveta za nacionalnu bezbednostu, zbog energetske situacije, rekao je da u Srbiji neće biti nestašice ni ograničenja prodaje goriva za građane.
- Što se tiče ograničenja količine, neće biti ograničenja, bar ne u narednim nedeljama, nema ograničenja kupovine goriva u Srbiji, za bilo koga u Srbiji. Možda ćemo nešto da uradimo. Ako Slovenci kažu da onaj ko dođe sa srpskim tablicama, mora da plati skuplje gorivo nego slovenačke tablice, eto meni nešto. Prvi dan kada to uvedu, eto njima skaće cena drumarine u Srbiji. Pošto je moj posao da štitim interese Srbije, jedva čekam da to urade da im ovde uzmem više para. Nada se da im to neće biti mera. Ne mogu ja da dopustim da moji građani plaćaju skuplje gorivo u Sloveniji, a da njihovi ovde plaćaju isto kao moji ovde u Srbiji. Nema mnogo smisla, slažete se. Tako da građani budu mirni, da se ne sekiraju, a mi smo tu da se sekiramo - rekao je Vučić.
