USKORO PRVA FABRIKA OZBILJNIH DRONOVA U NAŠOJ ZEMLJI: Vučić otkrio detalje
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić otkrio je da se uskoro otvara prva fabrika ozbiljnih dronova u našoij zemlji.
- Uskoro otvaramo prvu fabriku ozbiljnih dronova u našoj zemlji. Najozbiljnije svetske produkcije, radili smo mi i do sada i privatno različita sklapanja Komarca 1,2, ali sada ćemo od kraja aprila imaćemo punu proizvodnju na teritoriji Srbije zajedno sa jednim stranim partnerom.
