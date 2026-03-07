Politika

USKORO PRVA FABRIKA OZBILJNIH DRONOVA U NAŠOJ ZEMLJI: Vučić otkrio detalje

07. 03. 2026. u 11:33

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić otkrio je da se uskoro otvara prva fabrika ozbiljnih dronova u našoij zemlji.

- Uskoro otvaramo prvu fabriku ozbiljnih dronova u našoj zemlji. Najozbiljnije svetske produkcije, radili smo mi i do sada i privatno različita sklapanja Komarca 1,2, ali sada ćemo od kraja aprila imaćemo punu proizvodnju na teritoriji Srbije zajedno sa jednim stranim partnerom.

