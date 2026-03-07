PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić predstavlja nacionalnu strategiju "Srbija 2030".

Na početku je izvedena himna Srbije, a humanoidni robot Lumi poželeo je dobrodošlicu svima.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na početku je rekao da je predstavljanje plana težak i gotovo nemoguć zadatak.

- Govoriću nešto drugačije nego uobičajneo i ne moguće je sastaviti takav govor u pisanoj formi, zbog podataka, ali i zbog promena koje se u svetu dešavaju - kaže on.

Kaže da se postavlja ptianje zašto izlaze sada sa planom.

- Neki će reći zato što želim oda vladamo do te godine, ne razumevajući da pitanje plana i razvoja zemlje ne smeju da zavise od toga ko je na vlasti. Plan i program napretka zemlje je suština onoga na čemu zasnivate njen uspeh - ističe on.

Ističe da je podelio u 11 tačaka program, da neće o svemu govoriti danas, ali da će govoriti o dilemama.

- Jedan od problema sa kojim se suočavamo je da mi sebe ne želimo da menjamo. Mi bismo sve druga da promenimo, ali niko ne bi sebe da promeni. To je jedan od suštinskih problema sa kojim se suočavamo. Govorim o opredeljenju sa više rada i učenje, a ne manjeg rada. Do voljeg života neće doći ako ne radimo više. Nemamo nikakvu šansu ako se ne promenimo. Živimo u vremenu jabržih promena u čovečansvu. Mi ih ne osećamo, nama je da prođe još jedan dan. To ne vodi nigde, moram oda donosimo strategijske odluke, moramo da učimo i radimo - ističe Vučić.

Kaže da po pitanju veštačke inteligencije mi smo bolje pripremljeni od ostalih i ko ne uhvati zamajac zaostajaće 100 godina.

- Živimo u vreme početka velikih sukoba. Ne verujući svojim instinktima, poznanstvima, saznanjima, trudio sam se da ređam činjenice. Sa lakoćom sam predviđao šta će se dogoditi na istoku Evrope, u Iranu, a čak su me napadali posle pregovora u Ženevi, kažu Vučić promašio. Danas vam saopštavam, ovo je početak sukoba. Uništiće Amerikanci svu vojnu infrastrukturu Irana, Iranci su hrabri ljudi, boriće se, ali u jednom trenutku, jasno je čija je sila dominantnija, ali doći će se do uslovnog mira, ali to je početak sukoba. Ne u Iranu, nego širom sveta. U svetu dolazi do tektonskih promena, jer su nezadovoljni čak svojim liderima. Sve su veći pritisci da se okonča rat Ukrajine i Rusije, a neće se skoro završiti, nema ništa od tog posla. Predviđam da će sukobi završiti i sa najtežim žrtvama u istoriji čovečanstva, jer će biti korišćeno oružje koje je samo jednom korišćeno. Voleo bi hda ne budem u pravu - kaže Vučić.

1. cilj - Mir i stabilnost

- Dolazimo do prvog cilja. Taj cilj je da sačuvamo mir i stabilnost u zemlji. Uvek smo bili ponosit narod.

Podsetio je i na strašne gubitke devedesetih godina, i dodaje da je danas pronatalna politika najveći problem.

- I to ne zato što ne dajemo novac. Svuda gde imamo najviše novca tu imamo najmanje dece. Naše plate na Vračaru i Starom gradu bile su 1700 evra prosečno. Više nego u Hrvatskoj i Sloveniji. Tu imamo najmanje dece. Dakle nije problem u ekonomiji, već u našoj svesti. Moramo decu staviti ispred kućnih ljubimaca, a ne obrnuto - naglasio je predsednik.

- Mir i stabilnost, jedina vrednost koju moramo da branimo uz to je sloboda i nezavinsot naše zemlje. Moramo da trpimo provokacije razluičitih faktora širom regiona. Nism oslabiji, moramo da pokažemo stratešku pamet, da čuvamo našeg čoveka, resurse ljudske, da stvorimo prilike za demografsku obnovu. Moram oda sčauvamo živote naše dece, da damo ženama i majkama da se raduju i da budu stub i države i društva, ali i porodice.

2. cilj - Evropski put Srbije, Vojska Srbije

- U skladu sa tim, čuvaćemo poziciju vojne neutralnosti. Nije je menjala pod velikim pritiscima, ni u narednih 10 godina. Donela je mnogo toga dobrog Srbiji, da plaćali smo cenu, zato nismo mogl ida dobijemo finansijska sredstva.

- Moramo da snažimo našu armiju, moramo da sarađujemo sa svima. Imali smo dobre odnose uvek sa Rusijom ,sa Kinom, da gradimo taktički i strateški dobre odnose sa NATO zemljama, ne smem oda dozvolimo više da budemo žrtva njihovih napada. Srećan sam kad čujem da imamo vežbe, imaćemo u maju sa NATO-om, nastavite i sa drugim partnerima, gradite poverenje, i to donosi očuvanju mira i stabilnosti, sigurnosti. Srbija ljubomorno čuva svoju vojnu neutralnost i to nećemo menjati. Nećemo nikad zaboraviti 99, ali moramo da idemo dalje i gradimo bolje odnose.

- Izdavajmo mnogo više od 2,5 posto ukupnog BDPA-a za vojsku i policiju. To samo onaj što veoma uspešno, mudro i pametno čita budžete, što nije često iskustvo sa političarima. To često dođe i na pet, šest odsto BDP. Mi samo u poslednjih tri meseca sa nečim što ćemo potpisati za sedam dana, to je više od 6 milijardi za naoružanje i opremu.

- Na čemu ja insistiram da pokušamo da dalje podižemo domaću proiizvoddnju. Podigli smo nivo raketa, granata, municije. Obezbedićemo najsigurnije tržište za našu vojnu industriju. Da li se spremamo za sukobe? Ne. Ovo radimo upravo da sačuvamo mir, to je jedina garancija. Inače bismo sa neverovatnom lakoćom postali plen. Pitate ko bi nas napao? Gotovo svako. U današnjem svetu ne mora da objašanja zašto je napao, napadaju ko kako stigne, ko ustane na levu nogu- Jeste li čuli koju je značaj imala sednica SB UN o Iranu. Ja sam dobio materijale, imao sam preča posla nego da čitam obična politička naklapanja koja ničemu ne služe. UN su izgubile svaki autoritet, vlada pravo jačeg. Međ. pravo više u svetu ne postoji.

- Uskoro otvaramo prvu fabriku ozbiljnih dronova u našoj zemlji. Najozbiljnije svetske produkcije, radili smo mi i do sada i privatno različita sklapanja Komarca 1,2, ali sada ćemo od kraja aprila imaćemo punu proizvodnju na teritoriji Srbije zajedno sa jednim stranim partnerom.

- Pravićemo digitalnu vojsku po uzoru na Izrael.

- Naš odgovor je u prošlosti bio - bićemo članovi EU. Govoriću sasvim otvoreno i iskreno. Ja ne mislim da u EU, ne računajući pametne i mudre ljude koji tamo postoje, u koje ubrajam i Fon der Lajen i Koštu, uprkos negativnoj kampanji koja se ovde vodi protiv njih. Kao da ih ja ne znam, a svi drugi znaju. Ali EU u ovom trenutku nema dovoljan kapacitet da donosi značajne strateške promene za sebe, i to je bio jedan od razloga zašto sam rekao da je važno da što pre postanemo deo EU u manjem obimu, što ne znači da se odričemo punopravnog članstva, da budemo deo jedinstvenog tržišta, da važe Šengen pravila za nas. Ne moramo da imamo pristup velikim finansijskim fondovima u ovom trenutku. Mi moramo biti racionalni.

- Vidim Srbiju kao zemlju koja je uspela da uhvati voz promena revolucionarnih promena koje donosi veštačka inteligencija i ubrzaćemo reforme na evropskom putu. Plaši mse da u Evropi svi zajedno ne umemo da dobro sagledmao šta je to što se zbiva oko nas. Ne razumemo šta je u daljem svetu, kak odrugi brže napreduju, šta se zbiva na granicama, u čudu smo se našli kad su Kinezi napravili najbolja hibridna vozila. Još se čudimo i dalje zaostajemo kao Evropa. Iznenadi ih rat u Iranu, pa se pitaju sad šta ćemo sa gasom. Gde ćemo da nađemo naftu.

- Noćas je stigla odluka Amerikanaca, jer naravno, u panici su... Ne zato što neće uspeti vojno, uspeće, nego ne znaju šta da rade sa cenama nafte. Nafta je završila na 93 dolara po barelu, a bila je 65 pre neki dan. Dozvolili su noćas Rusima da izvoze naftu, Indija to oberučke dočekuje. Za nijansu će to da smanji značaj zemalja Zaliva

- Pitam vas, znate li ko je nesnađen u svemu tome. Pa mi iz Evrope. Zato što ćemo opet da platimo najvišu cenu. Zato što će svi da prihvate rusku naftu sem Evrope, Azija Afrika, Amerika hoće, Evropa neće. Jer je to značajan keš priliv za Rusiju, jer im ne žele dati priliku da se oporave. Zato ćemo mi da stradamo.

- Neće biti uvoza preko Hrvatske, jer imam osamo taj naftovod, ali to ćemo gledati da menjamo. Opet će najvišu cenu da plati Evropa.

- Vidim nas 2030, 2035. godine kao zemlju koja napreduje, ne tako brzo, već jer nismo spremni da sebe menjamo u potpunosti.

- Mislim na to da ćemo već u junu, najkasnije u septembru, prvu fabriku za izradu humanoidnih robota u našoj zemlji. Biće proizvedeni u fabrici MInt, ponosan sam št osam i lično učestvovao u dobvođenju te fabrike u Loznici. Pravimo kompletan sisteme za treninge, sisteme za robotiku. Porizvešćemo u Srbiji 1000 ovakvih robota za različite namene i 10 000 pasa tj. "robot dogova" sa višestrukom namenom. Ulozi veštačke inteligencije dajem najveći primat u budućnosti. Vidim Srbiju sa promenjenim zdravstvenim sistemom.

- Vidim Srbiju 2035. kao člana EU. Moramo dau brzamo svoje reforme, a ne da u poljoprivredi nismo u stanju da isporučimo i za 20 godina, a ne znam koliko ljudi imamo u tom sektoru ,da ne pričam. To mora da podrazumeva vladavinu prava, ali morate da ispunite nekad te zadatke, iako deluju smešno, iako ih nekad nema niti to postoji.

- Takvih će trikova da bude bezbroj sa REM-om, da damo političkim protivnicima većinu, da budemo jedina zemlja u svetu, to nigde nema. Šta god možete prihvatite, samo da ne nađu izgovor da kažu "opet ste nešto pogrešno uradili". Vidim Srbiju kao nezavisnu slobodnu i suverenu zemlju, koja će donositi odluke u spoljnoj politici, čuvati prijateljstva sa tradicionalnim prijateljima na istoku, širiti meku moć na azijski, afrički kontinetna ,ne samo na Evropu. Vidim zemlj ugde će ljudi videti bvudućnos za svoju decu, da se vraćaju iz inostranstva.

- U ustavu Srbije piše šta je Kosovo i Metohije, autnomna pokrajina u Srbiji, zapisano je u povlji UN i rezoluciji UN. Veći deo sveta to priznaje i poštuje, najrazvijeniji deo sveta to ne priznaje, jer su oni sprovodili agresiju nad Srbijom, ne bi li ostvarili interese. Danas možete videti njihove Mi u vojnom rukovodstvu znamo tip i broj svake ispaljene granate na Persijosm ratištu, odlično pratimo kako se stvari dovijaju, razvijamo odgovore za svaku krizu u budućnosti, mnogo smo spremniji nego što neki misle.

- Jedini način da se reše problemi na Kosovu su razgovori. Njiova jedina želja je proterivanje Srba. Nikakvi sukobi, samo razgovor, razgovor, razgovor... Danas mi nemamo partnera sa kojim možemo da pričamo, njihova jedina želja je proterivanje Srba. Mi moramo da osnažimo naše škole, bolnice, naše ljude, i to kroz stambeno zbrinjavanje kao temelj ostanka na Kosovu i Metohiji. Ulagaćemo dalje u crkve i manstire i pomagati SPC.

- Čuvamo svoju politiku, principše, idemo u Evropu, ali razmišljamo o sebi.

3. cilj - Životni standard, plate i penzije

- 2012. godine prosečna plata je bila 360 evra, u dec. 2025 je 1057 evra, a 2030. godine biće 1700 evra. To su dramatične i neverovatne promene u samo 20ak godina. Gotovo neverovatno.

- Penzija nam je bila 204 evra 2012. , 484 evra u decembru 2025. A 2030 očekujemo prosečnu penziju 750 evra.

Plate i penzije ne zavise od odluke države, minimalna zarada zavisi od odluke države. Svako povećanje min. zarade u siromašnim krajevima zatvori neku fabriku, danas je 551. evro. Neki su došli kad je bila minimalna zarada 130 evra. Morate i otome da razmišljate.

- Sigurni smo da ako uradimo ono što možemo, da su ovo stvari koje ćemo da napravimo. Biće ovo veliki rezultat.

- Kao najvažniju vest da kažem, mi ovim svim želimo da podignemo stopu rasta, da budemo u prve tri zemlje po stopi rasta. Zato što vrednost programa, kapitalnih ulaganja do 2030 17 milijardi evra, a do 2035. ukupno 48 milijardi evra, bez vojske i policije. Ovo sve menja lice Srbije, menja našu budućnost, menja sve.

Potom se obratio ministar finansija Siniša Mali, koji kaže da smo svi čuli obim ovog programa - gotovo 50 milijardi evra ulaganja.

- To je najambiciozniji i najobimniji program koji smo ikada predstavili, usmeren ka tome da ubrzamo rast naše privrede. Bez toga nema ni rasta plata, ni rasta penzija - kazao je ministar.

On dodaje da hoćemo da prvi put u istoriji pređemo 133 milijardi evra BDP, i da će to promeniti sliku Srbije.

- Sada smo prešli 13.500 BDP po glavi stanovnika, a do 2030. godine hoćemo da pređemo nivo od 20.000 evra po glavi stanovnika. Zato investiramo, i mi ćemo se predsedniče potruditi da obezbedimo finansiranje za sve ove projekte. Stopa nezaposlenosti je sa 25 odsto pala na 8,7 odsto. Važno je, i to me je zamolio predsednik da napomenem, a to je da zadržimo makroekonomsku stabilnost. Bez stabilnosti nema ni rasta. Pogledajte, udeo našeg javnog duga u BDP 43 odsto, u Evropi je prosek 88,5 odsto! Molim sve u Vladi da vode računa o svakom dinaru - rekao je ministar Mali.

Kaže i da ne može da zanemari da smo naredne godine domaćin najvećeg događaja u našoj zemlji ikada - Ekspo 2027. godine.

- Imamo 137 zemalja koje su potvrdile učešće, i pogledajte sledeći slajd. To govorim zato što nam je Ekspo takođe izvor rasta, kao što su to i ulaganja u infrastrukturu i energetiku. Tu dnevno radi čak 4.000 radnika dnevno, 500 mašina. Ekspo je deo programa Srbija 2027, da podsetim. Dve poruke, i jedna molba. Prva poruka je da je ovo najambiciozniji projekat ikada, usmeren ka rastu naše ekonomije, bez toga nema opšteg rasta. Druga poruka je da moramo sačuvati stabilnost, dakle odgovornost prema građanima Srbije, da vodimo računa o svakom dinaru. I molba za kraj, mi rastemo kao ekonomija, moramo da imamo i strane kompanije, i strane radnike. Moja molba vama u ministarstvima je da zapošljavate domaću radnu snagu i preduzeća, tako doprinosimo rastu srpskog BDP - rekao je Mali.

4 cilj - Zdravstvo

- Na zdravstvo trošimo danas oko 5 milijardi evra, neverovatn isu naši troškovi. Gotovo da nijedna zemlja u Evropi ne troši propocionalno na zdravstvo koliko mi. Uglavnom smo sve radili pogrešno u prethodnom periodu, naviknuti da nam to pripada, da to ne moramo da platimo.

- Ivica je u zaista dobrom stanju, oporavlja se i uskoro će da izađe iz bolnice. Računao sam koliko bi platio u inostranstvu, pet godina da radi ne bi mogao da plati da je ležao u inostranstvu.

- Naš model je neodrživ i nezadovoljan sam nedostatkom hrabrosti.

Kaže da u Nišu imamo lekara koji obavi jednu operaciju mesečno, a govori kako ništa ne valja dok prima 3.500 evra platu.

- Naravno da su većina lekara divni ljudi koji obavljaju najodgovorniji posao. Od 2028. do 2035. godine ćemo uložiti 2,5 milijarde samo u infrastrukturne projekte. Ali mi moramo da menjamo stvari u zdravstvu. Ne možete da radite 2 sata, a da primate kao da radite 10. Takođe, moraćemo da povedemo računa više o unutrašnjosti Srbije, a ne samo o tri ili četiri velika grada. Moraćemo Kragujevac da rešimo, ali i da vodimo računa o Smederevskoj Palanci. Tamo kada uđete u onaj neobnovljeni deo pitate se da li je ovo javni toalet ili bolnica.

- Mora da se ubrza i u Boru, Užicu, ljudi moraj uda vide da brinemo o njima, a ne da svi dođu u Beograd, da je jednako važno svako mesto u Srbiji. Radimo i završavamo UKC Srbija Beograd, Niš, još 157 miliona ide u UKC Niš. U UKC još 131 milion, Kragujevac 192 miliona, ogroman novac stiže tamo da znaju ljudi. Govorim i o opremi.

- Mobilne ambulante i mobilne apoteke su veoma važne. Imamo stare ljude kojima je pomoć najpotrebnija, jedan deo lekara ne želi da ide u sela i da radi.

Vučić je nabrojao sve mesta koja dobijaju bolnice. Kaže da će bolnice u Boru, Vršcu, kao i u Žagubici, Zaječaru, Melencima, Kladovu, Negotinu, Opovu, Knjaževcu, Smederevu, Čoki, Užicu, Čačku dobijati ogroman novac za obnovu.

- Kako si ti ovo Siniša pustio, kakav je ovo novac za Šabac. Što mi ovo nije prijavljeno. Jesi li ti video ove pare za Šabac. 371 milion, pa šta gradimo, Bajkonur, a ne bolnicu? Proverite te brojeve. Evo Šabac dobija najskuplju, kako i zašto ne znam. Na sve to, biće još oko onkoloških centara, tu podstičemo i privatne inicijative. Najmoćnija američka bolnica je napravila dizajn kako će da izgleda njihova privatna bolnica na Bežanijskoj kosi. Zove se Memorial Sloan Kettering Cancer Center - dodao je on.

- Ne postoji ništa važnije od života naše dece.

Broj dece koja su se lečila u inostranstvu bio 440, a od 2012 do danas 583 deteta, rekao je on.

- Sredstva za inovativne lekove, u milijardama dinara, ranije nismo ni imali. O tome onda ne mogu da govorim. Valjda nisu ljudi bolovali, pa im nije trebalo. 6,2 milijarde smo uložili 2023. godine, i to će rasti u budućnosti. Broj dece koju lečimo od retkih bolesti raste svake godine, i nastaviće da raste. Da kažem, 5 milijardi ulažemo u zdravstvo, i neko pokvareno kaže da lečimo decu SMS-om. To je laž, u najrazvijenijim zemljama, od Amerike do Danske, se mnogo više dece leči porukama. A tamo za zubara plaćate 2000 dolara, a kod nas to uradite besplatno. Samo hoću da to ljudi znaju, i da budemo načisto - naglasio je predsednik.

- Izdvojićemo 229 miliona evra za natalnu politiku, subvencije majkama proodično stambene zgrade po rođenju deteta, seoske kuće za mlade, alimentacioni fond, omladinski programi, mladi do 35 godina.

- Cilj je da prihvatimo svaku dobru ideju. Imamo sa zakonom finansiji problem. Zakon o roditelju i negovatelju, 8 do 9 hiljada lica na koja se odnosi to. Računamo, zahvljajući zloupotrebama, vezama i vezicama, brzo će nam doći na 70.000, iako je realni broj 9.000.

- Moramo da izađemo u suret ljudima kojima je zaista potreba, imate roditeelje koji zbog stanja deteta ne mog uda rade ništa. Mislim da je to Đilasova stranka predložila, malo ćemo to da opismenimo, ali ćemo prihvatiti. Zbog divnih ljudi koji se bore za svoju decu, koji ne mogu da privređuju, mi ovaj zakon donosimo.

- Uvođenje posebnog statusa, može da ostvari jedan od roditelja. Taj roditelj dobijaće mesečnu naknadu u visini od preko 65.000 dinara, plus uplatu doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje. To mu dođe skoro 100.000 da izdvojimo za takvu osobu. To je pozbiljna pomoć roditeljima herojima koji brinu o malim junacima.

5. cilj - obrazovanje

Kaže da mu je obrazovanje najveća briga.

- Nije nam problem da uložimo u zidove, napravili smo razliku u odnosu na druge kroz duaočno obrazovanje. Krenuli smo dobro, a onda smo se uplašili besmislenih kritika. Ako su nam se svele ideje da skraćujemo časove na 30 minuta...Nivo našeg znanja je okej iznad BiH, Makedonije. Mi smo ispod drugih zemalja u regionu, sramota me da gledam te tabele. Zato što ljudi ne gledaju da sebe promene, jedan deo nastavnika nam je super, uče, rade, ali o kurikulumu reč nisam dobio o ovom programu.

- Obrazovanje - suštinski ništa nisam video. Predstaviću ono što sam video što je dobro, na moja ću leđa primiti udarce. Daću sebi za slobodu da vam predložim, a što nisam dobio od ministarstava.

- Ukupno ćemo potrošiti na 75 projekata 220 miliona evra - rekao je Vučić i nabrojao sva mesta gde se rade osnovne i srednje škole.

- Od presudnog je značaja dualno obrazovanje, govoriću o primeru Kazahstana te vas molim da razmotrite to. Razmotrite što ću vam predložiti. Dakle, moj predlog. Oko dualnog obrazovanja, zamolio sam vas sve u Ministarstvu prosvete, da uradimo onako kako je gospođa Renold predlagala. Ovo što mi radim ododvoravajući se svima, ništa nećemo postići, molim vas da se dodatno angažujete i da pokažete napredak u dualnom obrazovanju.

- Što se tiče kazahstanog modela, sve sam proveravao, vredno slušao i zapisivao. Tu je pre svega stvar o saradnji sa stranim univerzitetima, dovođenju njihovih kampusa, zatim slanja na studiranje u inostranstvo, uz obavezu povratka. Do kupovine franšiza stranih univerziteta. Tri su modela nabrojana, to je regionalno pozicioniranje u okolini odgovarajućih industrijskih centara. Na isti način država uvodi konkurenciju nekim našim univerzitetima. I zato su i skočili, da sačuvaju svoje lične privilegije, da nas spreče da dovedemo Bocconi iz Milana ili Luis iz Rima. I tada je revolucija krenula. Dirnuli ste u osinje gnezdo, zato što su hteli da zadrže privilegije i da se ništa drugo ne promeni. Zato vas molim da uzmete u obzir moju primedbu i molbu - rekao je predsednik.

6. cilj - veštačka inteligencija

Vučić je naglasio da veštačka inteligencija postaje faktor proizvodnje, i da to zavisi od energije i računarskih kapaciteta.

- Proizvodnja više neće zavisiti od rada, već će ekonomije moći da rastu iako će ukupan obim rada da opada. Očekuje se povećanje produktivnosti od čak 700 odsto, zahvaljujući AI. To će naravno dovoditi i do otpuštanja ljudi. Slabiće i javne finansije, pošto će poreski sistemi da slabe. Dalje, data centri će trošiti dosta vode, LNG-a, za hlađenje. Očekuje se da će veštačka inteligencija pokrenuti jednu od najvećih preraspodela kapitala u ljudskoj istoriji. Ona je toliko značajna da će svi koji nisu dovoljno spremni imati velikih problema da održe korak. Svega mali broj zemalja, 15 odsto, uspeće da napreduje, i to su zemlje, a nadam se da će među njima biti Srbija, koje će integrisati AI u obrazovanje, zdravstvo, javnu upravu.

- Ilon Mask predviđa da će AI učiniti poslove opcionim u narednom periodu. Amerikanci su najbolji u softveru u svetu, Kinezi su za njima. Ali Kinezi imaju najbolji hardver, a Amerikanci su za njima. Mi ćemo pokušati da povežemo to, najbolji softver sa najboljim hardverom. Dalje, Kina je najavila da će u svako preduzeće da ubace veštačku inteligenciju, u 90 odsto kineskih preduzeća. Naravno, nisam govorio o veštačkoj inteligenciji u zdravstvu, gde će pacijenti dobijati rezultate sa recimo magnetne rezonance za 5 minuta, a ne za 25 dana.

- Čitavi sektori biće reorganizovani oko veštačke inteligencije, i dodaje da se očekuje da će se ubrzati autonomna naučna otkrića od 2035. godine. Računarska snaga i energija postaju odrednica suverene državne moći. Zato molim Mihaila Jovanovića i Marka Čadeža da izađete i obavestite ljude koliki nam je značaj veštačke inteligencije u ovom programu.

Jovanović je skrenuo pažnju na proizvodnju čipova, obezbeđivanje uslova za funkcionisanje data centara, ali i da srpski jezik mora naći svoje mesto u svetu koji se razvija nikad većom brzinom.

- U Kragujevcu gradimo najsavremeniji centar za sajber bezbednost, koji će čuvati podatke i državne sisteme, institucije i građane - rekao je Jovanović.

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež je rekao da smo mi jedna od retkih zemalja u Evropi koja ima infrastrukturu da napravi nacionalnu platformu za veštačku inteligenciju.

- Srce svega toga, i voleo bih da svi to zajedno razumemo, je srpski nacionalni jezički model - LLM. Jezički model je sistem veštačke inteligencije koji razume jezik, odgovara, daje odgovore. ChatGPT je jedan jezički model, na primer. Kada vaša firma, bolnica, njemu postavi pitanje, ti podaci napuštaju Srbiju. On ne poznaje naša pisma, propise, zakonodavstvo kako treba. Srpski jezički model poznaje sve to. On ne podatke van granica, on poznaje sve vezano za Srbiju. Kada imamo nacionalni jezički model, a naš zadatak je da ga napravimo do Ekspa 2027. Kada imate LLM treniran na domaćim podacima, usevima, to bi vam donelo 30 odsto veći prinos. To je srce same aktivnosti, da bi uopšte uspeli da koristimo veštačku inteligenciju u budućnosti - naglasio je Čadež.

- Ako uspemo do 2035. godine je od 35 do 50 milijardi je u našem BPD, a ako ne uspemo je da svaka firma neće moći da opstane. Oov je šansa koju imamo jednom u generaciji - rekao je Čadež.

7. cilj - energetika

- Što se tiče nafte, da bi ljudi prekinul ida prkeinu da kupuju, neće biti nestašice nafte, biće teška situacija za državu, ali neće biti problema sa tim. Imamo dizela rezervi 418 000 tona što je dovoljno za 74 dana da ništa ne uvezemo. Benzina 94.860 tona za 71 dan dovoljno rezevi. Zato št osm ose spremali i vodili račuina, ljudi budite mirni, imamo rezerve, smao ne volim kad trošimo rezerve. Kad trošiš rezerve gledaj da ih popuniš odmah. Mazuta imam odovoljno, kerozina imamo, to je najveći problem u svetu, vojska će morati da intervenie možda, dovoljno za 31 dan funkcionisanja avio saobraćaja, da litar ne uvezemo. Zahvaljujući radu ne morate da brinete. Banatski dvor je pun do čepa što se tiče gasa, oko 400 miliona, imamo u Mađarskoj još 155 miliona, 550 miliona ukupno imamo gasa, koji je danas 548 dolara na hiljadu kubnih metara.

- Gradićemo velike projekte, gasovodo i naftovod. U periodu od 2028 do 2035 14,4 milijarde u energetiku i odredili i kako i na šta se troši. na proizvodne kapacitete uložićemo 6 milijardi, obezbedićemo gigavat proizvodnje iz gasa. Ne može berzanska cena, nego se sa državom dogovaraš koliko mora da bude niža da bi država garantovala otkup.

- Ono što me brine, postoje različite vrste napda zbog ludila u svetu, naša vojska će direktno da čuva i obezbeđuje glavnu kompresorsku stanicu u Žabarima. Podižemo nova podzemna skladišta gasa

Vučić je ranije rekao da je plan ''Srbija 2030'' sveobuhvatan i izuzetno komplikovan.

- Kada kažem komplikovan, mislim da neće biti samo kako će da teku med i mleko, već šta sve mi moramo da uradimo i koliko sebe da promenimo da bismo određene rezultate postigli - rekao je ranije Vučić.

Istakao je i da Srbija mora da se posveti sprovođenju ozbiljnih planova koji nije samo spisak infrastruturnih objekata koji će biti izrađeni, već obuhvata i unapređenje obrazovanja, ali i očuvanje mira.

- Nije samo izgradnja zemlje i infrastrukturnih objekata deo onoga što će biti u planu "Srbija 2030-2035", već i očuvanja mira i, pre svega, naglasio bih obrazovanje - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da, kada je reč o obrazovanju, veruje da mnogo toga može da se promeni u narednom periodu ukoliko shvatimo kakvu smo fatalnu grešku napravili prošle godine.

- Ako nismo bili u stanju da to naučimo iz grešaka nekih drugih naroda, dobro je da naučimo, a i glupo bi bilo da ne budemo u stanju da naučimo, iz svojih grešaka. Strašne smo greške napravili. Razorili smo i svoju decu i svoj obrazovni sistem i moraćemo mnogo više da radimo, mnogo uspešnije da radimo i mnogo toga da promenimo - rekao je Vučić.

Dodao je da kada kaže promene u obrazovnom sistemu ne misli na dužinu trajanja časova, već da misli na dubinske, tektonske promene.

- Hoćemo li da imamo fakultete za veštačku inteligenciju, hoćemo li da uvodimo konkurenciju sebi, svojim državnim univerzitetima - rekao je Vučić.

Naglasio je i da Srbija mora da bude spremna za veštačku inteligenciju, za robotiku, za DATA centre, za superkompjutere.