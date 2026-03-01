"PROVEO SAM STOTINE SATI SA PUTINOM" Vučić: Nikada to nije rekao, ali sam znao da će doći do sukoba

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gotstuje na TV Una gde govori o važnim temama.

Foto: Printscreen/TV Una

Predsednik Vučić se na početku osvrnuo na faktor feštačke inteligencije gde je istakao da o tome još ne znamo mnogo.

- O tome učim gotovo svakodnevno, o farmaciji što me najviše zanima, nisam lekar, nisam farmaceut, želim da vidim baš u te dve oblasti najveću primenu. Moramo da ga imamo i u vojsci, mi uskoro moramo da formiramo jedinice posebno zadužene za korišćenje veštačke inteligencije, za spajanje softvera i hardvera, za robotiku i sve drugo.

- Ono što donosi veštačka inteligencija je što su nam smart telefoni doneli jeste da sme informacije imamo u toj kutijici i da nam nije potrebno stvarno znanje. Ja sam nedvano čuvao više dece, svoje i tuđe, i zaprepastio sam se iako je reč o inteligentnoj deci, koliko malo znaju o istoriji i geografiji, toliko da sam bio zabrinut ne jedan dan nego više dana. Kada sagledate podatke jasno vam je, što se tiče širokog obrazovanja, ne ide u dobrom smeru, zato moramo da se posvetimo onome što je specifično obrazovanje, što su neke zemlje shvatile ranije Danska, Nemačka, Švajcarska u Evropi, Amerikanci su to shvatili odavno, idi na taj posebno deo, ne moraš da znaš ko je bio Komodar Peri, šta je radio MekArtur, ali hoću dobro da znaš kako se seče drvo, kako se raznosi pica, da probamo da specifikujemo tvoje zadatke, tu moraš da budeš najbolji u svetu.

Predsednik je potom upitan da prokomentariše svetsku političku elitu i jučerašnji dan.

- Uvek je nezahvalno predsedniku jedne zemlje da govori kao politički analitičar, a ja se trudim da govorim na način koji je jasan i zasnovan na gvozdenim determinantama za koji ne možete da kažete da nije istinit a da ne povredim nikoga i da ne naškodim interesima Srbije. Zato ponekad prećutim ono što je očigledna istina i ne moram da je saopštim, ne slažem ništa, ali ne moram uvek da saopštavam ono što je očigledna istina.

Vučić se osvrnuo na jučerašnji razgovor sa Bin Zajedom ističući da mu je drago što se čuo sa njim i da se oslovljavaju sa "dragi brate i prijatelju".

- Nekako imamo slične probleme u okruženju i dobro se razumemo. Uvek su nam pomagali kada nam je bilo najteže, od migrantske krize, do poplava i ne zaboravite, do korone. Učestovali su i u velikim projektima učestvovali, donirali su nam značajan deo važne savremen vojne tehnike o čemu ne treba stalno da govorimo. Oni su napadnuti ni krivi ni dužni. Sada vidim da je tamo francuska baza pogođena, baš mi je žao, to je jedan prelepi deo Abu Dabija.

- Razgovarali smo o vojnim stvarima, govorili smo o rezultatima njihove odbrane. On je meni rekao kad se ovo završi pošalji svoje specijaliste da mogu da vide sve i ja sam to prihvatio. Želim da naši ljudi sagledaju kako to izgleda kada ste gađani krstarećim raketama i balističkim projektima i kako organizujete odbranu i čime možete to da rušite.

Vučić je podsetio da smo mi najviše gađani i iz vazduha, sa brodova i sa zemlje i da nikakvu odbranu nismo imali.

- Već sada je to nešto drugačije, mi sada imamo oružje koje možemo da rušimo te projektile na ozbiljan način, ne usput. Drastično ćemo pojačati našu odbranu. Videli ste da su Izraelci sveli da od hiljade projektila svega nekolko pogodilo Izrael. Oni su napravili kombinaciju u toj svojoj kupoli, radili su sa Hermseom i Skaj strajkerima koji i mi imamo i nabavljamo, i radili su sa Barakom. I oni su to u svojoj postavci odbrane postavili vrhunac. I to je moj neki cilj kao vrohovni cilj kao vrhovni komadant. Mi smo postavili određene jedinice u Kragujevac, određene jedinice u Niš, najviše jedinica oko Beograda i u Beograd jer je najveći za štićenje, ali smo svuda postavljali dovoljno između Novoga Sada i severu Srbije. I još ćemo sistema da nabavljamo iz različitih zemalja, i pravimo taj višeslojni aparat koji će da nas štiti itekako, ali ćemo biti spremni i za ofanzivne aktivnosti ukoliko nas neko napadne. Dakle, prvo ćemo da mislimo o odbrani, da se zaštitimo, onda ćemo umeti itekako da uzvratimo.

Predsednik je istakao da je Bin Zajed hrabar i smiren i racionalan čovek za razliku od sebe, kako je istakao, sem u kriznim situacijama, kad je najmirniji. Istakao je da je prošao golgotu i sito i rešeto.

- Meni je Makron rekao Aleksandre, to što si ti prošao, retko ko može u svetu da prođe, a da ostane, ti si survajver.

On je istakao da danas ljudi žive pristojno, podsetio je na prosečnu platu na Vračaru.

- Preko 200.000 dinara je plata na sve četiri ove Opštine. Nerviram sebe kada pogledam platu ljudi u Pčinjskom, Jablaničkom, Pirotskom, Rasinskom, Moravičkom, Raškom, Zlatiborskom i svim drugim okruzima kad uporedim sa ovim. To postoji u svim zemljama i zato moramo da radimo na tom ravnomernom razvijanju i da se potrudimo da ti ljudi imaju jednaku šansu kao ti ljudi u Novom Sadu i Beogradu da imaju jednaka primanja.

Foto: Printscreen/TV Una

- Ja brinem 24 sata za ovaj posao, ja brinem i o ambasadoru našem u Iranu i o porodicu koju moramo da sačuvamo u Iranu. Naše osoblje je na putu ka Bakuu. Jutros ste slušali neke su nam soleći pamet rekli odvezite nas do Amana kolima ili autobusima, onda nam organizujte avione, iditi okolo, pa preko Indijskog okeana donjim delom, nemojte da prelazite preko zaliva, dođite do Omana pa nas tako ivucite za Srbiju. Jutros se desio napad na Oman. I sad zamislite da smo mi poslali autobuse i da neko pogodi kolonu, onda bi nam rekli zašto ste to radili, da smo ostali u Dubaiju ili Abu Dabiju i od toga se ništa ne bi dogodilo.

Vučić je istakao da o svemu tome morate da brinete i da kada o tome brinete vi mislite da ceo svet vidi vašu brigu, te da dobar ljudi ne vidi i ne želi da vidi.

- Takođe je to rekao jedan Japanac, profesor, i nekad vlasnik Soft banke, i jedan od najbogatijih i najmoćnih ljudi sveta, on je rekao: nemate nikakvu šansu u politici danas, nekada ste mogli da budete omiljeni 30 i 40 godina, danas je to nemoguće jer imate milione ljudi koji će svakoga dana da postuju ili tvituju protiv vas, a vi možete jednom ili dvaput da odgovorite na to.

- Nisam slučajno spomenuo Japance, oni su u više navrata razočarali svet i oduševili svet. U dva veka Amerikanci su odigrali ključnu ulogu, oni su u svakom trenutku najpametnije odigrali, nije bilo onih koji su rekli "hajde da se junačimo zbog Hirošime i Nagasakija, ne, ne, razumeli smo poruku, moramo da prihvatimo i obnovimo ekonomiju". To je radio i Park Čan Hij iz Južne Koreje. On je tamo od 1962. do 1979. vladao i bio je onako i snažan i svirep ali je na kraju modernizovao i unapredio Koreju. Da je napravio da posle teškog poraza, i posle teških stvari koje su se dešavale da može da je podigne i da danas Koreja može da bude u prvih 12 najrazvijenih zemalja sveta.

Predsednik je istakao da moramo da razumemo svoju poziciju u svetu koja je teška ali koja nam garantuje mir i slobodu, da čuvamo sebe, da unapređujemo svoju odbranu, i ne da imamo navijačke strasti i ne da iskoristimo svaku priliku da napadnemo nekoga, za koga kako kaže, nema dovoljno smisla da ga napadnemo.

- Mene napadaju i juče i danas ovde u Srbiji, aha, ti si projevrejski lobi, aha, ti si proiranski lobi, ja nisam ništa, ja sam Srbin koji štiti interese Srbije.

Vučić se osvrnuo na vladavinu Slobodana Miloševića i prokomentarisao to da li bi danas dopustio da sve države sveta napadnu jednu državu. On je istakao da ne bi nikad preporučio da niko između dvadset i pet godina ne bude na bitnim funkcijama zbog nedostatka iskustva.

- Meni je pokojni stric Danilo govorio, znaš, ja gledam ove tvoje ministre iz DOSa, svi imaju po 35-40 godina, pa ne mogu oni da se mere sa ovima u Sloveniji sa ovima znalcima što imaju 60-65. Nama treba spoj mladalačke energije i spoj iskustva i znanja. Ja ne verujem da je Milošević znao, naravno da je Rambuje bio predstava, naravno da su oni unapred doneli odluku da nas napadnu, danas bi to Milošević sa lakoćom razumeo. Milošević je uz sva neslaganja bio inteligentan čovek, on je bio mnogo šarmantiji od svih predsednika posle, uključujući i mene. Imao je jedan ili dva nedostatka u politici, kao kad izađeš sa sloganom "narod zna". Ti moraš da pred narod izađeš i da narodu govoriš jer narod lako podlegne glasinama i svemu drugome. Drugo, kad sa svetom razgovaraš, ti moraš da izračunaš našu snagu i njihovu snagu i moraš da istrpiš naše ludilo i naše pritiske u kojima ti kažemo "hej, mi ćemo sa njima lako da izađemo na kraj, pobedićemo Ameriku, pobedićemo 19 NATO zemalja".

Predsdnik je pokušao da objasni i da Mira Marković nije upravljala politikom i da je imala svoj poseban pogled na nju.

- Ja sam imao jedno pitanje za Miloševića na koje nisam dobio odgovor, ne verujem da mu nije prijalo pitanje, a to je bilo pitanje "što ranije nisi prekinuo kada je već krenulo"? Peto dana agresije bio sam kod Milana Milutinovića koji je rekao da ćemo mi možda još jedan da srušimo i mi tu više nemamo šanse. Potom sam seo kući i razmišljao, njima je svejedno, ispali će deset, sto raketa, srušiće nam mostove, zgrade, pobiće nam ljude, zašto niste predsedniče prekinuli, vi ste vrhovni komandant, peti ili šesti dan, njegov odgovor je bio "čekao sam Ruse, čekao sam Kinez posle napada na kinesku ambasadu". Skoro sam siguran da je imao različite signale, ali da je njegova odgovornost bila takva da je to on morao da prekine ranije, i pre dolaska Džesija Džeksona u Beograd, i razmenu talaca.

Ističe da je trebalo da Milošević prihvati poraz odamh, da se okrenemo svetu kakav jeste i da se pre svega okrenemo našoj ekonomiji, ističući da bismo možda tada imali nešto povoljnijiu situaciju oko KiM, mada i to teško. Ja sada pametujem jer je lako biti general posle bitke.

Vučić je podsetio da su jutros na KiM, u Suvom Grlu, uhapšena četiri srpska mladića zbog kako kaže, tobož ratnih zločina, pre 20 godina. Predsednik je prokomentarisao i navode da Priština koristi Hrvatske modele tajnih optužnica:

- Nije sporno, oni se u svemu ugledaju na njih, jeste to kopi pejst, ali je suština da oni zato imaju prećutnu podršku zapada i tu su veoma teški razgovori. Vi morate da budete deo tih razgovora, ne smete da budete van stola, jer ako ste van stola, niste za stolom i bićete na meniju. Jel vi stvarno mislite da ja volim da gledam Kurtija? Nikada se nisam rukovao sa njim, jel verujete?

Predsednik se potom osvrnuo na rat na Bliskom istoku gde je istakao da to vojnički neće trajati dugo ali da će politički to biti težak i dugotrajan proces i danima sam govorio da će biti napada između petka i subote.

- Računali su na to da berze mogu da se oporave do ponedeljka. Da su uradili u ponedeljak ili utorak, berze odoše dole i izgubili bi velike pare. Ja sam sa Putinom razgovarao 24 ili 25 puta i to nisam rekao da će Rusija da napadne već da će biti sukob rusko-ukrajinski. Nisam rekao da li će Putin da napadne ili neće, on mi o tome ništa nije rekao. Meni je Putin govorio, ranije kada bismo se viđali, od dva i po sata uvek bi mi govorio 45 minuta o Ukrajini. Tog poslednje puta kada smo se videli 25. novembra ja sam ga pitao za Ukrajinu, on je ne bi ni pomenuo.