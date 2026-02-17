VUČIĆEV AUTORSKI TEKST U NAJČITANIJIM NOVINAMA U INDIJI Predsedniku Srbije ukazana velika čast
AUTORSKI tekst predsednika Srbije ALeksandra Vučića objavljen je u današnjem štampanom i online izdanju najčitanije novine u Indiji.
- Vođen ambicijom premijera Narendre Modija da demokratizuje pristup prednostima novih tehnologija, samit ima za cilj da osigura da veštačka inteligencija ne bude rezerva samo privilegovanih.
Dok stižem u Delhi da učestvujem na ambicioznom Samitu o uticaju veštačke inteligencije u Indiji, osećam gotovo neukrotivo uzbuđenje. To je osećaj rođen iz viđenja kako nacija koju dugo divim napreduje – i otvara put ka uspehu za svoje kolege. Sposobnost Indije da održi jedinstvo u mnoštvu me je oduvek fascinirala. Kao jedna od najvećih svetskih republika, koja obuhvata bezbroj jezika, religija, kultura i tradicija, zemlja predstavlja primer živog, dinamičnog pluralizma.
Ali ono što je zaista učvrstilo moju naklonost prema Indiji bio je moj prvi susret sa njenim ljudima tokom ranijeg poglavlja mog života, kada sam radio u Londonu 1990-ih. Lekcije koje sam tada usvojio, daleko od mermernih dvorana diplomatije i buke politike, oblikovale su i moj karakter i moj pogled na svet - piše u autorskom tekstu predsednika Vučića.
