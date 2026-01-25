"TRAMP TAMO DA IZBACI 1000 VOJNIKA NA OSTRVO, NIKO MU SE NEĆE SUPROSTAVITI" Vučić o Grenlandu - Kada pitam a kako Kosovo, svi spuste glavu!

GOVOREĆI jutros u emisiji "Jutro" na Televiziji Prva, predsednik Srbije Aleksandar Vučić dotakao se i licemerja međunarodne zajednice kada je u pitanju odnos koji sada imaju po pitanju Grenlanda i onaj koji su nekada imali po pitanju Kosova i Metohije.

Foto: Profimedia

- Prave se naivni, ne znaju kako može Grenland. I oko Kosova, nema tu nikakvih principa. Kada pitam a kako Kosovo, svi spuste glave, gledaju u drugom pravcu. Ako mogu da me ne vide i da ih ne podsećam šta su Srbiji radili pokušajem otimanja teritorije. Ako mogu da me ne vide i da ih ne podsećam šta su Srbiji radili pokušajem otimanja teritorije. Tramp je pošteno rekao za Grenland, da su to njegovi interesi, kao što su mogli da kažu kada su otimali Kosovo da su to njihovi interesi, umesto što su nas obmanjivali i pričali o humanitarnim katastrofama. Da uzmete podatke onih koji su protiv nas, poginulo je 10.000 Albanaca i 6.500 Srba. O čemu govorite? Sve je bilo projektovano protiv Srbije i ne možemo da se pomirimo sa tim. Istovremeno moramo da pomerimo energiju, veliki će nastaviti da se tuku, ja to vidim - naveo je Vučić i dodao:

- To misli većina ljudi u Srbiji, to oseća većina ljudi u Srbiji. A ja znam, kako bi vam rekao, to uvodi ceo svet u potpuni haos. To neće biti problem. Tramp tamo da izbaci 1000 vojnika na ostrvo, niko mu se neće suprostaviti. Da to imate u vidu. Niko. I to vam prenosim nakon razgovora sa šefovima najvećih svetskih obaveštajnih službi koji nisu za javnost u Davosu. To neće da bude problem, ali će toliko uništiti odnose.

Foto: Printscreen/Prva TV