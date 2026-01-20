"MORAMO DA VIDIMO KAKO DALJE I SA EVROPOM I SA AMERIKOM" Vučić: Stvara se novi svetski poredak - Srbija će sačuvati suverenitet (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić se obratio iz Davosa, gde učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu, i poručio da se u svetu stvara potpuno novi poredak koji nema nikakve veze sa starim, u kojem će se negirati suverenitet malih zemalja i istakao da će Srbija sačuvati svoju nezavisnost i suverenitet. .

- Danas smo već imali nekoliko razgovora sa važnim ljudima na marginama, od Kristaline Georgieve i jednog od najvećih afričkih lidera. Slušali smo švajcarskog predsednika, sa kojim ću sutra imati bilateralni susret i uskoro očekujem njegovu posetu Srbiji. Slušali smo Ursulu fon der Lajen i kineskog zamenika premijera. Imaćemo sada sastanak sa emeričkom kompanijom iz Kalifornije. Vi znate da ja ne mogu da govorim do sutra do nekog doba, do 15 sati, o nekim važnim pitanjima, ali znate da smo obećali leteći taksi ičuda za Ekspo i polako ali sigurno te stvari privodimo kraju. Ono što je za mene danas bilo najvažnije je govor Ursule fon der Lajen, koji će imati pretpostavljam i svoj nastavak u još snažnijem obliku. Govoriće predsednik Makron, čućemo i kancelara Merca. Odgovor sledi sutra od Donalda Trampa. Želim da dam svoju analizu govora Fon der Lajen. O njenom govoru sam stigao da razgovaram sa Ianom Brenerom. Čini mi se da 80-90 posto delimo mišljenje i stavova. Šta je Ursula želela da naglasi? Iz njenog govora je jasno, na početku i na kraju je ponovila, da je takozvani politički razvod Amerike i EU trajan, dva puta je ponovila želju za uspostavljanjem pune političke i ekonomske nezavisnosti EU, govoreći o važnosti širenja na Ukrajinu i važnosti najbližeg delovanja, pri čemu ne bih isključio mogućnost učlanjenja u EU Norveške i Islanda, plus najbliže moguće delovanje sa Kanadom i Britanijom. Iskoristila je tri reči kada je govorila o sankcijama SAD, koje je nazvala velikom greškom. Rekla je da će odgovor biti proporcionalan, nepokolebljiv i da će biti ujedinjeni u tom odgovoru. Govorila je da će oni da se suprotstave takvoj politici novim sporazumima o slobodnoj trgovini. Naravno, majka svih dogovora koji očekuje da postigne sledeće nedelje u Indiji, a to je sporazum o slobodnoj trgovini sa Indijom. Time bi EU dobila ogromno tržište. Govorila je i o napretku odbrambene industrije, ogromnom ulaganju u energetiku. Šta su tu sve posledica ze nas? Razgovarao sam sa Kristalinom Georgievom, ona je uvek od pomoći Srbiji. Ona veruje da se neće postići dogovor između Evrope i Amerike, nada se tome, ali nije sigurna. Ja ne verujem. Očekujem veoma snažan govor Trampa, u suprotnom smeru od ovoga što smo čuli. Postojaći prelivajući efekat na sve nas. Ta igra carinama, ta igra zaustavljanja trgovine, igra kontrolisanja trgovine i donošenja odluka na dnevnom nivou u skladu sa nacionalnim interesima, nije dobra, o čemu je govorio i kineski zamenik premijera. On je insistirao na poštovanju pravila Svetske trgovinske organizacije, to više na žalost ne postoji. Mi polako, ali sigurno ulazimo u dnevno donošenje odluka, koje eskalira do te mere da ne možete da planirate ništa - rekao je predsednik.

Naveo je da je Ursulin govor bio pažljivo nijansiran.

- Ona je rekla - mi moramo u punoj meri da gradimo evropsku nezavisnost - političku i ekonomsku. Nema vraćanja na staro, to staro neće doći. Nostalgija je lepa stvar, zaboravite na to, ovo je trajna stvar između Amerike i Evrope - rekao je Vučić.

Kaže da nikada ovako nešto nije video u Davosu.

- Donal Tramp dolazi ovde, potpuni je haos ovde u Davosu. Meni je ovo 12 godina, ja ovo nisam video. Hoću da čujem šta će Tramp kaže, hoću da vidim njegove ljude, razgovaram sa njima. Ono što vidim, Evropa će ići snažno, ali ne mislim da su spremni vojnim sredstvima da brane Grenland. To je moj zaključak, možda je porešan - dodao je.

Kazao je da će Srbija morati da donosi odluke.

- Verujem da ćemo imati i nekakav pristup Amerikancima, da rešavamo konačno i pitanje naših tarifa u narednom periodu, verujem da otvaranjem saradnje sa nekim američkim kompanijama. Moramo da vidimo kako dalje i sa Evropom i sa Amerikom. Mnogo teških stvari, mnogo problema. Kako da energetiku dalje da razvijamo, tu sa Evropljanima imamo dobru saradnju, uz zahvalnost ruskoj strani, posebno na saradnji svih ovih godina oko NIS-a - naveo je Vučić.

Kako je rekao, svet ide u ludom smeru, a da Srbija mora da sačuva mir i brzo rastuću ekonomiju.

- Mi smo krenuli da radimo na stvaranju plana Srbija do 2035. godine. U skladu sa tim sam spreman da razgovaram sa svim političkim akterima, da im iznesem naša saznanja, da čujemo njihovo mišljenje, da razgovaramo sa narodom i kažemo ljudima kakve opasnosti vrebaju. Sve ovo ne ide u dobrom smeru, a mi nismo isključeni iz sveta i ne možemo da se pravimo da jesmo. Mogli ste da čujete kolika je zabrinutost. Ja se nadam da će umeti najbolje zaključke da izvučemo - naveo je predsednik.

O blokaderima

Govoreći o blokaderima, kazao je da su od monstruoznih stvari napravili novu normalnost.

- Priča o jahanju, katranu i perju, šutiranju, ubijanju i svemu drugom, uobičajeno. Napravili su od jezivih i monstruoznih stvari novu normalnost. Ja se nikada sa tim neću pomiriti. To što je to nova normanost za RTS, za neke druge istaknute medije, to je njihova sramota i njima na obraz. Ja sa tim da se pomirim neću. Ne želim da budem niko u zemlji u kojoj je jahanje, šutiranje, ubijanje onih koji drugačije misle nečija politika. Boriću se protiv toga - naveo je predsednik.

O tome šta misli o zahtevima koje su blokaderi izneli u Novom Sadu, Vučić kaže da misli da je jedan zahtev odličan.

- Prihvatam ga u punoj meri. Da se primeni zakon o poreklu imovine, i na njih i na nas. Da vidimo šta je to što imam ja, a šta je to što imaju oni. I da sa tim izađemo pred građane. Da vidimo kakvih je promena bilo u prethodnih 10, 20 ili 30 godina. Nemam nikakav problem sa tim, oduševljen sam tim zahtevom. To je jedan principijelan i dobar zahtev. Vidim od kada sam predložio da svih 250 blokadera sa njihove liste bude ispitano, odjednom tišina. Maca pojela jezik. Jer tamo ima mnogo lopova, mnogo onih koji su prebogati. Što se tiče prvog predloga, to je jedan od užasnih antidemokratskih predloga, kada ne možeš da pobediš nekoga, onda mu zabrani da se bavi poslom. Hoću da budem prvak Evrope u fudbalu, ali ako mogu da zabranim Francuzima, Špancima i Nemcima da igraju fudbal, eto pa ćemo biti prvaci Evope. Nema baš smisla, ali ako im je to ideja, plan i program u ovakvim uslovima, gde se svet lomi, stvara se potpuno novi poredak, koji nikakve veze sa starim nema, gde će se negirati suverenitet svih manjih zemalja, gde ćeš da pripadaš jednom, drugom ili trećem velikom bloku. Mi hoćemo da čuvamo svoj suverenitet i nezavisnost. Mnogo muka i problema, ali izguraćemo i sačuavti zemlju - poručuje predsednik.

Kazao je da, pre svega, treba brod da smestimo blizu mirne luke.

Istakao je važnost toga što su u Davosu.

- Mislim da je važno da se srećemo sa svima. I sa Kristin Lagard sam se video, ona bi uskoro trebalo da dođe u Srbiju, mart, april - kaže Vučić.

Rekao je da veruje da će uskoro dobiti poziv za veliku, zvaničnu posetu Kini.