Politika

SVAĐA BLOKADERA SE NASTAVLJA: Studenti blokaderi ponizili opoziciju kao nikad do sad - "Neka traže drugi posao!" (VIDEO)

В.Н.

19. 01. 2026. u 08:11

U EMISIJI "Utisak nedelje", voditeljke Olje Bećković, gostovao je Boris Kojčinović, blokader sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu koji je izneo zvaničan stav tzv. studentskog pokreta.

СВАЂА БЛОКАДЕРА СЕ НАСТАВЉА: Студенти блокадери понизили опозицију као никад до сад - Нека траже други посао! (ВИДЕО)

Foto: Iks/@LaziDetektor

- Mi smo prvobitno mislili da mandat studentske liste bude oročen, međutim došli smo do toga da i nije možda najbolje rešenje jer mi nemamo većinsku opoziciju koja bi mogla da rukovodi zemljom! A onda mi dolazimo do toga da bismo mi možda uskratili mogućnost da nastave da dobro obavljaju svoj posao ljudi sa studentske liste zbog odredbi o oročavanju mandata! A drugo, mi ni ne znamo koliko će trebati vremena da se sprovedu neke promene. Nema mehanizma kojim mi možemo njima da oročimo boravak u Skupštini.

Na konstataciju Olje Bećković da deo javnosti smatra nefer da se opozicija povuče, a naročito sad posle ovog stava da se povuku i da ih 4 godine nema, Kojčinović odgovara:

- A da li je mnogo godinu dana blokade i nestudiranja? Nadam se da je opozicija spremna da radi nešto drugo u svom životu sem da budu političari! Ako su stručni, obrazovani, oni će biti spremni da nađu posao i da prežive 4 godine a onda nakon 4 godine, ili manje ili više, dođu na političko polje gde će imati ozbiljnije izbore, slobodnije medije, da razviju svoje političke ideje.

Pogledajte priloženi snimak:

