SVAĐA BLOKADERA SE NASTAVLJA: Studenti blokaderi ponizili opoziciju kao nikad do sad - "Neka traže drugi posao!" (VIDEO)
U EMISIJI "Utisak nedelje", voditeljke Olje Bećković, gostovao je Boris Kojčinović, blokader sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu koji je izneo zvaničan stav tzv. studentskog pokreta.
- Mi smo prvobitno mislili da mandat studentske liste bude oročen, međutim došli smo do toga da i nije možda najbolje rešenje jer mi nemamo većinsku opoziciju koja bi mogla da rukovodi zemljom! A onda mi dolazimo do toga da bismo mi možda uskratili mogućnost da nastave da dobro obavljaju svoj posao ljudi sa studentske liste zbog odredbi o oročavanju mandata! A drugo, mi ni ne znamo koliko će trebati vremena da se sprovedu neke promene. Nema mehanizma kojim mi možemo njima da oročimo boravak u Skupštini.
Na konstataciju Olje Bećković da deo javnosti smatra nefer da se opozicija povuče, a naročito sad posle ovog stava da se povuku i da ih 4 godine nema, Kojčinović odgovara:
- A da li je mnogo godinu dana blokade i nestudiranja? Nadam se da je opozicija spremna da radi nešto drugo u svom životu sem da budu političari! Ako su stručni, obrazovani, oni će biti spremni da nađu posao i da prežive 4 godine a onda nakon 4 godine, ili manje ili više, dođu na političko polje gde će imati ozbiljnije izbore, slobodnije medije, da razviju svoje političke ideje.
Pogledajte priloženi snimak:
Preporučujemo
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)