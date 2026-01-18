Politika

VUČEVIĆ OSUDIO DIVLJAČKI NAPAD NA PREDSEDNIKA VUČIĆA U ČAČKU: Nikada ni jedan političar nije bio izložen tako monstruoznoj kampanji

В.Н.

18. 01. 2026. u 19:59

LIDER SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević osudio je novi napad i dehumanizaciju Aleksandra Vučića koja se odigrala u Čačku, kada su blokaderi gađali jajima sramotnu karikaturu srpskog predsednika.

Foto: Printscreen

-Nije to nikakav performans u Čačku, već još jedna monstruozna akcija grupice blokadera zgubidana. Nezapamćeno je ovakvo divljaštvo i nasilje prema predsedniku Srbije, a prethodno i ženama i svima koji ne misli kao oni. Ta dehumanizacija predsednika Vučića ide u kriminalizaciju i delegitimizaciju i otvoren poziv ljudima da kada se sprovede nasilje to ne bude loše. Nikada ni jedan političar nije bio izložen tako monstruoznoj kampanji. Nije ovo napad samo na predsednika Vučića, već  i na srpsku državu. To nikada nećemo dozvoliti! A vrlo su “kreativni” ti zgubidani kojima nije sveto ni jedno crveno slovo u crkvenom kalendaru, a vidimo da su lepo evoluirali - od grudvi i ledenica do jaja. Valjda je sada gađanje jajima simbol njihove borbe za nastavak pljačkanja naroda i lično bogaćenje, sve ono što su radili do 2012. godine, dok isti taj predsednik Vučić nije prekinuo njihov pljačkaški put. Zato ga i mrze. I samo to i mogu. Pobedila je Srbija- napisao je Vučević na Iksu.

