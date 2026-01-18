VUČEVIĆ OSUDIO DIVLJAČKI NAPAD NA PREDSEDNIKA VUČIĆA U ČAČKU: Nikada ni jedan političar nije bio izložen tako monstruoznoj kampanji
LIDER SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević osudio je novi napad i dehumanizaciju Aleksandra Vučića koja se odigrala u Čačku, kada su blokaderi gađali jajima sramotnu karikaturu srpskog predsednika.
-Nije to nikakav performans u Čačku, već još jedna monstruozna akcija grupice blokadera zgubidana. Nezapamćeno je ovakvo divljaštvo i nasilje prema predsedniku Srbije, a prethodno i ženama i svima koji ne misli kao oni. Ta dehumanizacija predsednika Vučića ide u kriminalizaciju i delegitimizaciju i otvoren poziv ljudima da kada se sprovede nasilje to ne bude loše. Nikada ni jedan političar nije bio izložen tako monstruoznoj kampanji. Nije ovo napad samo na predsednika Vučića, već i na srpsku državu. To nikada nećemo dozvoliti! A vrlo su “kreativni” ti zgubidani kojima nije sveto ni jedno crveno slovo u crkvenom kalendaru, a vidimo da su lepo evoluirali - od grudvi i ledenica do jaja. Valjda je sada gađanje jajima simbol njihove borbe za nastavak pljačkanja naroda i lično bogaćenje, sve ono što su radili do 2012. godine, dok isti taj predsednik Vučić nije prekinuo njihov pljačkaški put. Zato ga i mrze. I samo to i mogu. Pobedila je Srbija- napisao je Vučević na Iksu.
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)