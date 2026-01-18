NATAŠA KANDIĆ PORUČUJE: Prvo ćemo da se žalimo Piculi što je sprečen državni udar u Srbiji! (FOTO)

DEO takozvanih studenata blokadera koji će se pokloniti izvestiocu Toninu Piculu planira kao prvu temu da nametne neuspešno planiranje državnog udara 15. marta prošle godine

Foto: Printscreen/Jutjub/United States Holocaust Memorial Museum

Ovo je obelodanila okorela antisrpskinja i ideolog blokadera Nataša Kandić.

- Suđenja studentima i aktivistima STAV-a zbog mišljenja je na prvom mestu na sastanku sa delegacijom EP - napisala je Kandićeva na Iksu.

Foto: Printscreen/Iks

Kandićeva je, podsetimo, bila oduševljena što je odlučeno da deo blokadera razgovara sa Piculom kada delegacije EU bude u Srbiji.

- Dobra vest da će studenti Novog Sada, Novog Pazara i Niša razgovarati sa delegacijom EP o stanju u Srbiji u kontekstu protesta protiv vlasti. Ova fact-finding misija je prilika za uspostavljanje komunikacije i saradnje između studenata i evropskih institucija ka cilju - transformacija partijske Srbije u pravnu državu. I vreme je za drugačiji odnos prema EU - napisala je ona.

Sa druge strane, očito je da blokaderi Piculu ne nameravaju da pitaju ono što bi morali - kako gleda na ustaško divljanje na koncertima pevača Marka Perkovića Tompsona, o čemu ćuti i EU.