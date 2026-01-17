ZAGA TRAŽI ZAŠTITU NEMACA! Našem narodu poručuje - Nemci su zabrinuti!
VRHOVNI javni tužilac Zagorka Dolovac sastala se juče sa ambasadorkom Nemačke u Srbiji Anke Konrad, na inicijativu nemačke ambasade, preneo je N1.
Tom prilikom je istakla da je stav Kolegijuma Vrhovnog javnog tužilaštva da donošenje sistemskih zakona koji uređuju oblast pravosuđa, uključujući i javno tužilaštvo, van redovne procedure predstavlja problem sa institucionalnog stanovišta.
Zagorka Dolovac je došla na sastanak sa ambasadorkom Nemačke na poziv!
Sa druge strane, Dolovac se nije odazvala Narodnoj skupštini Republike Srbije da podnese izveštaj o radu!
Pitanje se jasno nameće - za koga onda radi Zagorka Dolovac, ko joj je šef? Srbija ili neka strana sila?
